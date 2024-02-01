تونس.. تدهور صحة عبير موسى ونقلها للمحاكمة بسيارة إسعاف (فيديو)

وطن – كشف “كريم كريفة” العضو بهيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس عبير موسى، التي تحسب على الإمارات وتتهم بتنفيذ أجندة أبوظبي، أن المسؤولة المعارضة أحيلت إلى مكتب التحقيق، الخميس، في سيارة إسعاف وحالتها الصحية والبدنية متدهورة جدا، وفق تعبيره.

وأضاف كريفة في بث مباشر عبر صفحة الحزب من أمام المحكمة، أنه تم إعلام عبير موسى، مساء الأربعاء، بجلسة الخميس وهذا مخالف للقانون، وفق قوله.

مؤكدا أنه تم إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقها دون التثبت في ملفها أو بياناتها.

أزمة اعتقال عبير موسى

كما لفت إلى أن قاضي التحقيق أصدر قرار الإيداع بالسجن بحضور الأعوان وهذا مخالف للقانون لأن هناك ميثاق الزي الأسود، -وفق قوله-.

واعتقلت السلطات التونسية “عبير موسى” في أكتوبر الماضي، أثناء مشاركتها بمظاهرة تندد بسياسة رئيس البلاد قيس سعيد.

وأشارت وسائل إعلام تونسية آنذاك إلى أن النيابة العامة أمرت بوضع زعيمة الحزب الدستوري الحر، رهن الاحتجاز بعد إلقاء القبض عليها أمام القصر الرئاسي حيث كانت تنوي تقديم طعون ضد المراسيم الرئاسية.

وفي ديسمبر الماضي أكد نوفل بودن، عضو هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، في مداخلة عبر برنامج “في 60 دقيقة” في إذاعة ديوان إف إم ” تدهور الوضع الصحي، لعبير موسي على اثر إضراب الجوع الذي نفذته منذ 28 من نوفمبر الماضي.

وبين بودن، بأنه تم نقل منوبته إلى مستشفى القصاب بمنوبة، وتم عرضها على أطباء الاختصاص، الذين طلبوا بضرورة إجرائها لفحوصات معمقة على مستوى عمودها الفقري.

ورئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، من (مواليد 15 مارس 1975 بمدينة المنستير)، هي محامية وسياسية تونسية، تولت يوم 13 أغسطس 2016 رئاسة الحزب الدستوري الحر، وأعاد الحزب الدستوري الحر انتخابها لولاية جديدة، في مؤتمره الانتخابي الذي عقد في أغسطس 2021.

ويعرف عنها تبعيتها للنظام الإماراتي وانتهاج سياسات تخطها لها أبوظبي، وفق ما يتماشى مع الأجندة الإماراتية وتوجهاتها في تونس.