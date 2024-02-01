تحول صادم لملامح وجه سميرة توفيق في أحدث ظهور لها بأبوظبي

وطن – تداول مستخدمو مواقع التواصل مقطع فيديو قالوا إنه لآخر ظهور للفنانة اللبنانية ـ السورية الأصل ـ سميرة توفيق، مع الإعلامي اللبناني “ريكاردو كرم” في مقر إقامتها بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

حيث بدت سميرة توفيق بملامح صادمة وآثار السنين على وجهها، واتضح الفرق الشاسع حيث كانت تعد من أجمل الفنانات العربيات في شبابها.

الفنانة سميرة توفيق في أحدث ظهور 🤍 pic.twitter.com/aU3nqek9iL — Gorgeous (@gorgeous4ew) February 1, 2024

وفي مقطع الفيديو المتداول ظهرت مطربة البادية السمراء–كما يلقبها معجبوها- مع الإعلامي اللبناني “ريكاردو كرم” وهو يقول أن وجوده إلى جانبها يشعره بأنه يحلق وبأنه كبير.

سميرة توفيق وظهور جديد من الإمارات

واستدار “كرم” لمتابعيه ليقول أن جلسته مع الفنانة سميرة توفيق، تضمنت أحاديث عن أمور عدة من أهمها–كما قال– هذه الذاكرة النقية التي لم تلوثها السنوات.

الفنانة سميرة توفيق في أحدث ظهور 🤍 pic.twitter.com/aU3nqek9iL — Gorgeous (@gorgeous4ew) February 1, 2024

واستدرك باللهجة اللبنانية: “ما معقول بعدها متل ماهيي تتذكر كل حدث وكل حادثة وحفلة وبلد”.

وأعرب كرم عن أمنتيه بأن يتم تدوين سيرة الفنانة سميرة توفيق الحافلة في كتاب أو في حلقة تلفزيونية طويلة تروى فيهما تفاصيل غير معروفة.

سميرة توفيق كانت تتميز بجمالها الطبيعي بعيدًا عن عمليات التجميل وغيرها من العمليات التي تلجأ إليها بعض الفنانات في الوقت الحالي، إضافةً إلى جمال صوتها.

ولكن الزمن ـ إذ تبلغ سميرة من العمر 89 عاماً حالياـ أبى إلا أن يترك بصماته على وجهها كما ظهرت مؤخراً.

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من هي سميرة توفيق؟

ويشار إلى أن سميرة توفيق من مواليد 25 ديسمبر 1935 -، وهي مغنية سورية الأصل ولدت في قرية أم حارتين بمحافظة السويداء جنوب سوريا، ولكنها تحمل الجنسية اللبنانية.

اشتهرت بالغناء باللهجة البدوية؛ وقدم لها الشعراء والملحنون من لبنان وسوريا والأردن الكثير من الأغاني التي تناسب خامة صوتها.

نالت سميرة توفيق شهرة كبيرة خلال مسيرتها الحافلة، وساهمت في مسلسلات وأفلام كممثلة ومغنية أمام كبار الفنانين في كل من سوريا و لبنان.

وتقيم سميرة توفيق منذ سنوات طويلة في دولة الإمارات، وتحديدا في إمارة أبوظبي، في فيلتها المهداة لها من الشيخة فاطمة بنت مبارك، والدة الرئيس الإماراتي محمد بن زايد.