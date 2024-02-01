بخلاف مطعم 7 أكتوبر بالأردن.. مقهى أبو عبيدة في الجزائر لم تعارضه السلطات

وطن – بعد الضجة التي أثارها تغيير اسم مطعم 7 أكتوبر في الأردن وحديث عن ضغوط إسرائيلية على السلطات هناك أدت لذلك، تصدرت في الجزائر لقطات وصور مقهى “أبو عبيدة”، المقهى الذي حمل اسم المتحدث باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحماس.

وتحول اسم “أبو عبيدة” من رمز من رموز المقاومة الفلسطينية إلى وسيلة للتعبير عن التضامن الشعبي مع فلسطين وغزة في مختلف الدول العربية. خاصة بعد الخطوة المستفزة في تغيير اسم مطعم 7 أكتوبر والسخرية التي تلت ذلك من ردة فعل السلطات الأردنية.

وانتشرت صور في منصات التواصل أظهرت افتتاح المقهى في مدينة الجلفة في الجزائر.

مقهي ابو عبيدة في الجزائر 🇩🇿 pic.twitter.com/rNo1IujLuK — Ania El Afandi آنيا (@Ania27El) January 28, 2024

وأكد صاحب المقهى موقفه الداعم بالحديث عن أن صورة الملثم بجانب الاسم لعدم الالتباس وحتى لا يقال تشابه أسماء.

وأعرب الرواد العرب عن تضامنهم المطلق مع القضية الفلسطينية، وأنهم يدعمون حماس ويدينون جرائم الاحتلال، فيما خرج محلل إسرائيلي من أصل مغربي بتغريدة هاجم فيها الخطوة.

مقهى أبو عبيدة في الجزائر، مدينة الجلفة 🇩🇿

ولعدم الالتباس واعتقاد تشابه بالأسماء وضعوا صورة الملثم 🔻#فريق_فرسان_الأقصى pic.twitter.com/YAYbOeyKMx — مرفـ𓂆ـأ راحلة (@marfrahla) January 28, 2024

اللافتة تغيظ أكاديمي مغربي

ونشر أستاذ العلوم السياسية في الجامعة العبرية مئير مصري وهو من أصول مغربية تغريدة عن المقهى قال فيها: “تعرفوا على “مقهى أبو عبيدة” في الجزائر. المقهى حصل على الترخيص بكل سلاسة والاسم لقى ترحيباً شعبياً. التأييد لحماس أصبح “عيني عينك”.

ورد رواد منصات التواصل على اللقطة مرددين تعليقات من قبيل: “ما تغير اسمك عشان احنا مستعرين من مصري دي مش انت اسرائيلي خليها اسرائيلي”.

لا والله زعلانة نطالب بفتح المزيد من المحلات تحمل نفس الإسم 🇩🇿🇵🇸✌️ pic.twitter.com/pFve2Io4ru — Algerian 🇩🇿🌺 (@Algrien28694512) January 28, 2024

ونشرت مغردة جزائرية مقطع فيديو من مسلسل خليجي كوميدي تسخر فيه من الأكاديمي الإسرائيلي وفيه يردد 3 أشخاص يرتادون سيارة أغنية: “هلا يا رمانة الحلوة زعلانة”.

🌟هل ترغب في فتح مشروع مطعم جديد يأتيه الزبااااائن من مشاااااارق الأرض ومغااااربها .. !!!🌟

💫وكلّ هذا بدعااااااااية مجااااااانية لا تُكلِّفك فلسًا واااااحدا …!!!!!💫 افتح مطعم جديد باسم:

🔻💥🔥مطعم المُلثم أبو عبيدة🔥💥🔻

ولكن إيااااااااااك أن تنسى هذه الرمووووز👇… pic.twitter.com/Pg7FrvOUZZ — مسلمة وأفتخر (@MslimAftakhir) January 25, 2024

المثلث المقلوب

وسخر آخرون من الأكاديمي الإسرائيلي المغربي مؤكدين تضامنهم مع القضية الفلسطينية ودعمهم لحماس وإدانة جرائم الاحتلال، ولفت آخرون إلى أن المقهى ينقصه بعض الرموز كالمثلث المقلوب مع صورة أبو عبيدة ليكتمل المشهد.

وبعد حرب غزة صعد نجم الناطق الرسمي الإعلامي باسم كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس أبو عبيدة بشكل كبير، وصار تنتظر خطاباته حتى ضمن مدرجات كرة القدم.

وشهد العالم العربي والإسلامي تحول اسم أبو عبيدة إلى أيقونة للشجاعة والقضايا المحقة لدرجة تضمن أسئلة الامتحانات في لبنان اسمه، ورفعت صوره في شوارع بيروت وإسطنبول وباتت ملابسه وخطاباته تقلد ضمن المدارس.