المدرب التشيكي ياروسلاف شيلهافي.. من هو مدرب منتخب عُمان الجديد؟

وطن – أعلن الاتحاد العماني لكرة القدم تعاقده مع المدرب التشيكي ياروسلاف شيلهافي، مدرباً للمنتخب الوطني الأول في سلطنة عمان.

وأكدت وكالة الأنباء العمانية أن الاتحاد العماني عين المدرب الأرجنتيني “شيلهافي” خلفاً للكرواتي برانكو إيفانكوفيتش.

وقبل نحو أسبوع أعلن الاتحاد العماني أنه أبلغ الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، مدرب المنتخب الوطني، بعدم الرغبة في تجديد عقده.

نُرحب بمدرب منتخبنا الوطني التشيكي ياروسلاف شيلهافي 👏🏻

Vítejte Jaroslav Šilhavý pic.twitter.com/q4KJDAioPy — المنتخب العُمـاني (@Oman_NT) February 1, 2024

وجاء هذا التغيير عقب خروج منتخب سلطنة عمان الذي وصف بالمخيّب للآمال من دور المجموعات لكأس آسيا المقامة حالياً في قطر.

الاتحاد العُماني لكرة القدم يُعلن عن تعاقده مع المدرب التشيكي ياروسلاف شيلهافي مدربًا للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم.#العُمانية pic.twitter.com/9wZAV5vQ3u — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) February 1, 2024

من هو ياروسلاف شيلهافي مدرب المنتخب العماني؟

ياروسلاف شيلهافي Jaroslav Šilhavý مدرب كرة قدم تشيكي ولاعب سابق بمركز مدافع، وهو من مواليد “بلزن” التشيكية ولد في 3 نوفمبر 1961.

لعب ياروسلاف شيلهافي، نحو 46 مباراة في الدوري الممتاز، وفاز بالدوري التشيكي كمدرب مع نادي سلوفان ليبيريتس عام 2011.

المدرب التشيكي الجديد للفريق الوطني في سلطنة عمان لكرة القدم ياروسلاف شيلهافي، هو صاحب الرقم القياسي في لعب أكبر عدد من المباريات المحلية في التشيك.

🔴 الاتحاد العُماني لكرة القدم يُعلن عن تعاقده مع المدرب التشيكي ياروسلاف شيلهافي مدربًا للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم. pic.twitter.com/aA5QuUhNve — رصد (@Rassd_Oman) February 1, 2024

مسيرة شيلهافي في التدريب

كما درب المدرب التشيكي الجديد شيلهافي (56 عاما) سبعة أندية في دوري الأضواء في التشيك منذ 2007 بعدما خاض 465 مباراة في مسيرته كلاعب.

أما تجاربه مع المنتخبات كان ياروسلاف شيلهافي مساعداً لمدرب المنتخب التشيكي بين عامي 2001 و2009.

وأشرف المدرب التشيكي الجديد على قيادة منتخب التشيك للوصول إلى الدور ربع النهائي في بطولة أمم أوروبا 2020، حين خسر أمام الدنمارك (2-1).

منتخب عمان في بطولة كأس آسيا

وكان المنتخب العماني قد أخفق مع مدربه الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش في بلوغ الأدوار الإقصائية في بطولة كأس آسيا في قطر.

ووقع منتخب سلطنة عمان في فخ التعادل أمام قيرغيزستان 1-1 في الجولة الثالثة الاخيرة من منافسات المجموعة السادسة.

وفي ذلك الوقت صرح إيفانكوفيتش (69 عاما) بعد التعادل المخيب بأنه: “في عالم كرة القدم ليس هناك مباراة سهلة أو صعبة، لقد كانت محتدمة، اللاعبون أبلوا بلاء حسنا، وقدموا ما عليهم، أخذنا الأسبقية، لكننا ارتكبنا أخطاء فادحة”.

والمدرب الكرواتي السابق للمنتخب العماني لا يحظى بشعبية كبيرة في الشارع الرياضي في سلطنة عمان، فهو عُيّن في منصبه مدربا لعمان في 2020 بديلا للهولندي إيرفن كومان، ثم جدّد عقده في 2021 لمدة عامين ينتهي مع اختتام منافسات كأس آسيا في قطر.