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اكتشفي شخصيتك من تسريحة شعرك!

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اكتشفي شخصيتك من تسريحة شعرك!

وطن- هل تعرفين أنّ الطريقة التي تسرحين بها شعرك تظهر شخصيتك الحقيقية والصفات التي تتمتعين بها؟

في هذا المقال تكتشفين معنا شخصيتك بحسب التسريحة التي تعتمدينها دائماً.

  • تسريحة جانبية: المرأة التي تسرح شعرها نحو جانب واحد فقط هي ذات شخصية ثابتة وتتشبث برأيها ولو مهما كان الثمن الذي يجب أن تدفعه.  وهذا ما يبرز من خلال تسريحتها التي نادراً ما تغيرها.
  • تسريحة الكيرلي: حين تعتمد المرأة دائماً تسريحة الكيرلي دون أي ترتيب للخصلات، فالمرأة غالباً ما تكون ذات شخصية فوضوية ومتقلبة المزاج. ولكنها في الوقت نفسه تحاول دائماً تحقيق النجاحات.
  • تسريحة البوني تيل: حين تقوم المرأة دائماً بتصفيف شعرها بستايل البوني تيل مع شده خلف الأذنين فذلك يشير إلى الرغبة في العزلة والابتعاد عن كل ما هو صاخب. فالمرأة تفضل الهدوء والحرص في معاملاتها مع فقدان الشعوربالثقة تجاه الآخرين.
تسريحة البوني تيل
تسريحة البوني تيل
  • ترك الشعر طويلاً: إذا كانت المرأة تحب ترك شعرها طويلاً ومنسدلاً على ظهرها فذلك يدل على الجانب الرومنسي والعاطفي القوي لديها وهي غالباً ما تغلب قلبها على عقلها كما أن الخجل من صفاتها الأساسية.
  • الشعر المتوسط: حين يكون الشعر متوسط الطول، تكون المرأة ذات شخصية محببة جداً ولطيفة ولكن في الوقت نفسه تكون حريصة على كل ما تقوم به وتميل نحو المثالية ولذلك يمكن أن تمر بالعديد من الصدمات في حياتها.
  • الشعر الكاريه: إذا كان شعر المرأة كاريه وكله بطول واحد فذلك يعكس شخصيتها الصارمة وحبها الكبير للتنظيم ويمكن أن يكون للمرأة جانب مرح في حياتها ولكن الاتجاه الأساسي هو نحو الجدية.
الشعر القصير
الشعر القصير
  • الشعر القصير: غالباً ما تكون المرأة ذات الشعر القصير تتمتع بشخصية مزدوجة بين حبها للمرح والترفيه في الكثير من الأوقات مع الاتجاه نحو الصرامة والجدية في أوقات آخرى وما يميزها أيضاً هو حنانها وعاطفتها الكبيرة.
  • الرفعة النصفية: المرأة التي تعتمد تسريحة الرفعة النصفية هي ذات شخصية محببة جداً وقريبة من القلب فهي جادة حين تستدعي الأمور ذلك ولكن غالباً ما تأخذ الأمور ببساطتها بعيداً عن التعقيدات.
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