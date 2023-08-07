سمات مخفية في شخصيتك تكشفها 3 تسريحات شعر مختلفة.. هل تعرفها؟

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وطن- تسريحة الشعر ليست مجرد مظهر خارجي، بل هي تعبير عن هوية فردية وطريقة للتعبير عن الذات. حيث أنّ الاختيارات التي نقوم بها في تسريحة شعرنا تعكس نمط حياتنا وأحاسيسنا الداخلية.

في هذا السياق، تأتي فكرة هذا المقال المُترجم من موقع (JagranJosh) والذي من خلاله سنستكشف كيف يمكن لاختيار تسريحة الشعر أن يكشف عن جوانب محددة ومهمة من شخصيتك.

دعونا نستكشف سويًا تلك الأسرار المخفية التي تكمن وراء اختيارات تسريحة شعرك وتأثيرها على شخصيتك.

1- الشعر المموج

إذا كان لديك نوع شعر مموج، تكشف سمات شخصيتك أنك تعيش بفكرة “وداعاً لمن غادر ومرحباً بمن فضّل البقاء وأهلا بمن جاء”

أنت لا تحب التفكير كثيراً في الأشياء التي عرفت حقيقتها. تؤمن بالتخلي عن أي شيء تعرف أنه لن يكون عنصر إضافة لك في حياتك وأنه لن يكون سوى عنصر مليء بالندم أو الأذى. تحب أن تكون مساراتك خالية من المآزق الأخلاقية.

تحب الحفاظ على طاقتك للأشياء التي تحبها وتحقق أهدافك. أنت سريع في إرجاع الأشياء أو الأشخاص الذين يبطئون تقدمك إلى حجمهم الحقيقي. هذا لا يعني أنك شخص شرير، ستحاول دائمًا أن تضع حداّ الناس المحبِطين إن أمكن.

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ومع ذلك، فأنت متمرس في قطع العلاقات إذا أصبح أي منها عبئًا ثقيلًا عليك. شخص تحب وتُقدّر حريتك كثيرًا.

تحب أن تطلق العنان لنفسك ولكنك تحب أيضًا أن تدلل نفسك. تحب السيطرة ولكنك أيضًا لا تمانع في فقدانها أحياناً.

تستمتع باستكشاف وتعلم أشياء جديدة. بغض النظر عن مدى صعوبة الموقف، يجب أن تكون قد توصلت بالفعل إلى مخرج أو حل للتغلب عليه. قد تكون لديك شكوك ولكنك أبداً لن تكون عنوان الشفقة على نفسك. وأخيرا أنت شخص يُحب قضاء الوقت بمفرده.

السمات الشخصية الرئيسية: قوي في التخلي، عاطفي، منجز، يحب الحرية، مرح، خالي من الهموم.

2- الشعر الكيرلي

إذا كان لديك نوع شعر مجعد، تكشف سمات شخصيتك أن لديك شخصية نارية. نحن هنا نتحدث عن شخص ديناميكي، ثاقب النظر، عاطفي، محب، دافئ ، مُقبل على الحياة، قائد، بديهي، معبر، أنت بالفعل ذلك الفرد.

أنت تميل إلى التفكير بسرعة وإكمال المهام بسرعة. قد ترغب أيضًا في إضافة القليل من الدراما لحياتك بين الحين والآخر. قد تواجه صعوبة في التركيز على شيء واحد لفترة طويلة. قد تبدو ودودًا وشخصًا ضحوكاً، ومع ذلك، فأنت لا تتأثر بسهولة. لا تخدعك الكلمات بسهولة.

لا تحب أن تنسجم مع فكرة بعينها أو أن تكون ضمن القطيع. قد تكون جذابًا للغاية في طريقة حديثك. أنت تنضح بشخصية دافئة ومحبة عندما تتحدث.

يمكنك عادةً تكوين صداقات بسهولة ولكنك شديد الحذر عندما يتعلق الأمر بمسائل القلوب. أنت تميل إلى ملاحظة اهتمامك بالحب. قد تلاحظ ما إذا كانت صادقة وشفافة.

أنت تميل إلى التحدث عن نفسك، لذلك يمكنك التحقق مما إذا كان شريكك يمكنه الاستماع إلى وجهة نظرك. أنت لا تحب الأشخاص ذوي الوجهين. يمكنك أن تتسامح إذا جرحك شخص ما ولكنك لا تسامح إذا خرق أحد ثقتك.

السمات الشخصية الرئيسية: ديناميكي، قائد، بديهي، ليس من السهل الإعجاب به، بطيء في علاقات الحبّ، مرن، شخصية فريدة، يفتخر بهويته.

3- الشعر الحريري

إذا كان لديك نوع شعر انسيابي، تكشف سمات شخصيتك أنك تعيش وفقًا لاقتباس بروس لي الذي يقول، “كن حالمًا عمليًا مدعومًا بالعمل”.

أنت تعرف أن ما تريده موجود وتريد ببساطة أن يتجسد الحل. أنت لا تستمع إلى الأشخاص الذين يقولون لك لا. ما قد يتجاهله الآخرون باعتباره غير واقعي، فأنت تعمل على تحقيقه. بشخصية الحالم العملي، أنت تحب التحدي المتمثل في تجسير بين عالمي الرغبة والواقع.

أنت تمشي بقدم واحدة مغروسة في عالم الخيال والأحلام والرغبات والإمكانيات بينما القدم الأخرى ترتكز على الواقع وتبحث عن الموارد مثل الوقت والمال والمساحة والجهود المبذولة لجعل أحلامك حقيقة.

أضف إلى ذلك صفاتك في أن تكون منظمًا للغاية وشرسًا في الحصول على ما تريد، فمن المستحيل تقريبًا أن تفشل. تمامًا كما يمكنك الحفاظ على كل خصلة من شعرك في مكانها بشكل أنيق، تأكد من عدم وجود أي قدر من الإزعاج وعدم الراحة يمكن أن يحيدك عن طريق تحقيق أهدافك.

غالبًا ما يُنظر إليك على أنك متواضع وصادق. أنت صريح في التعبير عن آرائك. أنت تعرف عادة كيف تستجمع شتات نفسك في المواقف الآسنة.

قد تظهر أيضًا كشخص جاد، ومنشد للكمال، وغير حاد، ومتحكم. ومع ذلك، فأنت مؤنس تمامًا وهادئ وأنيق. يمكنك أن تحمل نفسك بأمان في أي موقف، بالطبع، يمكن أن تكون هناك استثناءات اعتمادًا على خطورة الموقف.

سمات الشخصية الرئيسية: حالم عملي، متواضع، متّزن، مباشراتي، اجتماعي، أنيق رشيق، منظم للغاية وهادئ.