احتفال جنوني وهستيري لقوات إسرائيلية بعد الإعلان عن مغادرتهم غزة (شاهد)

وطن – ظهر جنود إسرائيليون، وهم يحتفلون بشكل جنوني عقب الإعلان عن مغادرتهم قطاع غزة، في خضم الحرب التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على القطاع.

والتقط المقطع، لجنود إسرائيليين من اللواء الخامس وهم يحتفلون بعد قرار مغادرتهم قطاع غزة.

احتفال جنوني لجنود إسرائيليين من اللواء الخامس بعد إعلان مغادرتهم من قطاع غزة pic.twitter.com/i7oXWUYqZR — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 1, 2024

وقال أحد الجنود في مقطع الفيديو: “دعونا نبدأ من النهاية، غدًا لن نغادر إلى بيوتنا.. سنغادر اليوم”، ما أثار احتفالًا جنونيًّا وهستيريًّا لقوات جيش الاحتلال.

سحب لواء الاحتياط الخامس من غزة

وكان جيش الاحتلال قد سحب أحد ألوية الاحتياط من قطاع غزة، في حين قرر تقليص قواته المتمركزة في المناطق المتاخمة للحدود اللبنانية.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال إن لواء الاحتياط الخامس غادر قطاع غزة وأنهى مهمته، وأوضحت أن الانسحاب يأتي في إطار تقليص عدد القوات في القطاع.

تقليص قوات الاحتلال على الحدود اللبنانية

وفي سياق تقليص القوات على جبهات القتال، قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” إن الجيش قرر تقليص قواته المتمركزة بالمناطق المتاخمة للحدود اللبنانية، وإن فرقا أمنية محلية ستتولى عملية الاستجابة للحوادث الأمنية في هذه المناطق.

سحب عدة ألوية من غزة

وكان جيش الاحتلال أعلن قبل أيام، سحب لواءي احتياط من قطاع غزة، وقالت قناة “كان” التابعة لهيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن الجيش سحب اللواءين بعد انتهاء مهمتهما.

وحسب هذه القناة، فإن اللواء الأول “كرياتي” غادر جنوب غزة قبل أيام، بعد أن شارك الآلاف من عناصره في معارك ضارية ضد المقاومة الفلسطينية في خان يونس. أما الثاني فهو لواء المظليين الذي يُعرف باسم “رأس الرمح” ويتألف من 5 كتائب.

وخلال أقل من شهر، سحب جيش الاحتلال عدة ألوية من قواته في غزة، من بينها الكتيبة رقم 7107 والفرقة 36 والكتيبة 13 في لواء غولاني.