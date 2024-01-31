معجزة في غزة.. إنقاذ مسنة علقت لشهرين تحت الركام (شاهد)

وطن – في قصة تعبر عن معجزة حقيقية، أظهرت مشاهد مؤثرة، إنقاذ المسنة الفلسطينية نايفة بربخ من بعدما علقت لنحو شهرين تحت الركام في قطاع غزة.

واستطاع الأهالي وطواقم الإنقاذ في قطاع غزة، إنقاذ المسنة الفلسطينية وهي على قيد الحياة.

تغطية صحفية: حدث في خانيونس.. انتشال الحاجة نايفة بربخ (80 عاماً) على قيد الحياة؛ بعد شهرين وهي تحت الركام، حيث اعتقد أهلها أنها ارتقت. pic.twitter.com/d8wNuqbkac — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) January 30, 2024

وظهر ابن أخيها إنهم عادوا إلى مكان المنزل بعد شهرين من قصفه، ليجدوا عمته المسنة لا تزال على قيد الحياة، لكن في حالة صحية سيئة.

وقال إن المنزل كان قد تعرض للقصف خلال الحرب، وعادوا إليه بعد فترة، وعثروا على “عمته” بين الركام، وقد نجحوا في الوصول إليها بعد سماعهم صوتها وهي تتألم.

وأضاف أنه بعد أن سمع صوتها، أبلغ من كانوا معه بأن عمته لا تزال على قيد الحياة، فعملوا على إزالة الركام على الرغم من بقائها تحت الأنقاض لمدة شهرين وأربعة وأيام.

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وأشار إلى أن عمته تبلغ من العمر 80 سنة، ولم تقل شيئًا إلى كلمة “بنتي” (استشهدت في الغارة الإسرائيلية).

وأوضح أن “كنبة صغيرة” أنقذت رأسها من سقوط الحجارة عليها، ما ساعدها على التنفس، مؤكدًا أنهم استغرقوا خمس ساعات لنقلها للمستشفى بسبب إطلاق النار عليهم من قِبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

شهداء في اليوم الـ117 للحرب على غزة

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، لليوم الـ117 على التوالي، فيما يتواصل سقوط الشهداء والجرحى في قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة.

واستُشهد عشرات المواطنين، وأصيب آخرون بجروح مختلفة، في عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة.

وسقط ستة شهداء وأصيب آخرون عقب قصف الطيران الحربي والمدفعي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، تزامناً مع إطلاق النار من مروحيات ومسيرات إسرائيلية وسط المدينة وغربها.

فيما أصيب العشرات في قصف صاروخي إسرائيلي استهدف منزلا في حي الدرج شرق مدينة غزة.

وارتقى عدد من الشهداء وأصيب آخرون بقصف مدفعي وغارات جوية إسرائيلية وإطلاق نار من آليات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق مختلفة شمال غرب مدينة غزة.

وشنت طائرات الاحتلال الحربية سلسلة غارات جوية طالت منازل في أحياء مدينة غزة، وتحديدا في الزيتون والرمال، وتواجه مركبات الإسعاف صعوبة في التنقل لانتشال الشهداء والجرحى، بسبب استمرار القصف وإطلاق النار من الاحتلال.