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ما قصة اغتصاب مجندة جاءت من الصين لتشارك جيش الاحتلال في حرب غزة! (صور)

بقلم
المجندة أبيجيل تداولت منصات خبر تعرضها للاغتصاب

وطن – انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي، أنباء عن اغتصاب مجندة إسرائيلية من أصل صينيّ، على يد زملائها الجنود خلال مشاركتها في القتال بقطاع غزة.

وذكر نشطاء أنّ المجندة وتدعى “أبيجيل”، جاءت من الصين، وانضمت لصفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي، وخلال مشاركتها في القتال بقطاع غزة اغتصبها الجنود، لكن ما الحقيقة!؟ .

المجندة أبيجيل من الصين
المجندة أبيجيل من الصين

بحثت “وطن” عن هذه القضية التي جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، ووجدت مقالاً نشرته صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، في أيلول 2023، عن المجندة الصينية في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي، وقالت إن اسمها “أبيجيل ويندبرج”.

المجندة أبيجيل
المجندة أبيجيل

وذكرت الصحيفة أن “أبيجيل” هاجرت إلى إسرائيل من الصين عندما كانت طفلة. وقررت الإنضمام إلى جيش الاحتلال الاسرائيلي.

في حين تحدثت المجندة “أبيجيل” في التقرير عن إنضمامها للجيش الإسرائيلي. وهي اليوم تعمل كضابطة ارتباط في لواء إطفاء المدفعية 215، وأجرت كتيبتها تدريبات في منطقة الجولان.

تخدم المجندة أبيجيل في سلاح المدفعية
تخدم أبيجيل في سلاح المدفعية

جندي إسرائيلي يغتصب زميلته في إحدى ليالي الحرب على غزة

جاء تداول الخبر عن تعرض المجندة أبيجيل للاغتصاب مع خبرٍ نشرته هيئة البث الإسرائيلية عن قياك أحد جنود الاحتياط الإسرائيليين باغتصاب زميلته، التي تم تكليفها بالخدمة معه أثناء الحرب في غزة.

وأضافت الهيئة أن لائحة الاتهام ضد الجندي تضمنت أن الاعتداء تم في ساعات متأخرة من الليل خلال الأسابيع الأولى من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

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كما كشفت أن الشرطة العسكرية الإسرائيلية اعتقلت الجندي بتهمة اغتصاب زميلته أثناء العمليات العسكرية.

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