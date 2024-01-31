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“ليسوا من القوات المسلحة اليمنية”.. داعية مصري يحذر من استغلال حرب غزة لتلميع الحوثيين

بقلم
"ليسوا من القوات المسلحة اليمنية".. داعية مصري يحذر من استغلال حرب غزة لتلميع الحوثيين

وطن – حذر داعية مصري من استغلال حرب غزة لتلميع الحوثيين ونعتهم كجزء من القوات المسلحة اليمنية.

ودأبت جماعة الحوثي الشيعية الموالية لإيران على تصدير بياناتها باسم القوات المسلحة اليمنية للإيهام بوجود قاعدة شعبية لها في البلد المنهك جراء الحرب والحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية وبعض دول الغرب .

ونشأت العديد من الصراعات القتالية بين فصائل عديدة في جمهورية اليمن بين الحوثيين والجيش اليمني الذي يأتي في المركز 10 على مستوى الوطن العربي، وفي المرتبة 74 على مستوى العالم.

وقال الداعية المصري الشيخ “وليد اسماعيل الدافع” في مقطع فيديو نشره على حسابه في موقع”إكس“-تويتر سابقاً- إن “الأخوة في فلسطين في عناء شديد والبعض يركب موجة المقاومة ويزعم الدفاع عنها مثل الحوثيين”.

وأضاف أن “الحوثة شيعة إمامية اثني عشرية، قاتلوا أهل السنة والجماعة في اليمن واستولوا على مقاليد البلاد هناك”.

تلميع صورة الحوثيين

وتابع أن هناك أناس ينخدعون بالحوثيين مثلما انخدع الناس بحزب الله اللبناني الآن يحاول الأمريكان والصهاينة معهم تلميع صورة الحوثيين وكأنهم يدافعون عن فلسطين.

وأضاف: “أقولها والله على ما أقول شهيد لن يحرر فلسطين من باع العراق، ولن يحرر فلسطين من قاتل المسلم أخو المسلم في اليمن وفي العراق وسوريا”.

واستدرك:” والله لو أن إيران والشيعة حرروا فلسطين لا لأنهم مسلمون وأن هناك أقصى ولكن للعب في عواطف الناس والقضية الشريفة”.

حفظ ماء الوجه

وتباينت ردود وتعليقات رواد مواقع التواصل الإجتماعي”إكس”-تويتر سابقاً- بخصوص كلام اسماعيل بين مؤيد ومعارض وانبرى “علي دشتي” للتعليق: “ضربوا بارجة عسكرية أمريكية وتقول تلميع أبحث عن عمل آخر”.

ورد على المتابع الداعية وليد اسماعيل : “لا تنسى أن اليهود ضربوا فندقاً بريطانياً ليكون ذريعة لتواجدهم في فلسطين واحتلالها”.


وأضاف: “لا تنسى أيضا اتصال خامنئي بترامب ليضرب صورايخ إيرانية حول قواعد أمريكية في العراق وتعهد له بدقة الصواريخ وأن القواعد لن تصاب بأذى حتى يحفظ ماء وجهه”.

وعقب حساب باسم ” الحضارة السنية في العراق”: “الذي حرر فلسطين ثلاث مرات هم سنة وليسوا شيعة رافضة الذين سبوا فاتح القدس ومحررها ولعنوا ساكنيها وقالوا إن الأقصى في السماء السابعة”.

من هو الداعية وليد اسماعيل

وليد إسماعيل محمد إسماعيل (1975-)، داعية إسلامي مصري، ومحاور تلفزيوني وعضو ائتلاف التيار الإسلامي للدفاع عن الصحابة وال البيت.

بدأ مشواره الدعوي بعد تخرجه من المعهد وأصبح شخصية تلفزيونية ومقدم برامج حوارية.

واشتهر بأسلوبه الحواري ونقاشاته المتخصصة في نشر الروايات الخاصة عن الصحابة و آل البيت في كتب أهل السنة والجماعة.

وأصبح فيما بعد المتحدث باسم ائتلاف التيار الإسلامي للدفاع عن الصحابة وآل البيت، وتمت استضافته في العديد من البرامج في القنوات التلفزيونية العربية.

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