ليال عبود بفستان فاضح.. كشف أكثر مما ستر -فيديو وصور

وطن- نشرت الفنانة اللبنانية ليال عبود مقطع فيديو على حسابها بإنستغرام وهي ترتدي فستانا فاضحا، كشف مناطق حساسة من جسدها أكثر مما ستر.

وظهرت الفنانة اللبنانية بفستان أسود، تميز بقصة جريئة وقماش شفاف عند منطقة الصدر وفتحة حتى الفخذين من الأسفل.

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وتتميز ليال عبود بستايل مميز في إطلالتها، وكثيرا ما تتتعمد إطلالات جريئة في أغانيها وحضورها الإعلامي أو على حساباتها في السوشيل ميديا.

وتمتلك ليال عبود جسماً رشيقاً يساعدها على ابراز انحناءاتها بطريقة لافتة وجريئة ومغرية.

وحاز الفيديو على أكثر من 33 ألف مشاهدة رغم نشره منذ ساعات قليلة. كما حاز على عدد كبير من الإعجابات ومئات التعليقات.

ليال عبود بإطلالة ساحرة بجامبسوت أسود

وكانت آخر إطلالة شاركتها الفنانة اللبنانية ليال عبود مجموعة صور لها التقطت من داخل منزلها.

وتألقت ليال بجامبسوت أسود لمّأع تميّز من الأعلى بقماش بثلاث قطع متفرقة وبحمالتي كتفين.

واعتمدت قفازات إلى حدود الكوعين من القماش نفسه وكفان باللون الأسود.

واعتمدت الفنانة اللبنانية تسريحة ملساء وطبقت ماكياج عيون قوي، وحذاء عالي الكعب أسود وبنعل مزدوج من الأمام مفتوح قليل عند أصابع القدم، أظهر طلاء أظافر قدميها الأسود لتكتمل.

وفي حوار صحفي لها وعند سؤالها عن تعمدها الإغراء في إطلالاتها، قالت “إن هذا المصطلح قديم لم يعد صالحاً في العصر الجديد بعد كل ما يجري في مواقع التواصل الاجتماعي”.

وتابعت: “عن أي إغراء يتحدثون؟ أنا أسير مع الموضة والأناقة بالشكل الذي يتناغم مع شخصيتي ولا أعتقد أنني خدشت يوماً الحياء في أي إطلالة من إطلالاتي”.