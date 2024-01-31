للأفراد والشركات.. البنك المركزي يوضح ما نشر حول سقف السحب النقدي بالعملة المحلية

وطن – أفادت وسائل إعلام مصرية أن “البنك المركزي المصري” حدد سقف السحب النقدي بالعملة المحلية للشركات والأفراد إلى 150 ألف جنيه اليوم الأربعاء.

وبحسب المصدر سيتم إبلاغ البنك المركزي المصري بطلبات السحب النقدي للمبالغ التي تتجاوز الحد مرتين يوميًا (الساعة 12 ظهرًا و3 مساءً) للموافقة عليها.

ويأتي قرار البنك المركزي الذي أشارت إليه وسائل إعلام مصرية قبل يوم واحد من اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي الذي يترقبه المصريون، وسط توقعات بالإبقاء على أسعار الفائدة على الجنيه.

المركزي المصري ينفي

وبدوره نفى “البنك المركزي المصري” في بيان نشر على موقعه الإلكتروني صدور أي تعليمات جديدة بخصوص السحب النقدي، مشيراً إلى أن التعليمات الصادرة بتاريخ 25 أغسطس 2022 والخاصة بزيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي للأفراد والشركات من 50 ألف جنيه مصري إلى 150 ألف جنيه مصري هي التعليمات السارية حالياً دون تعديل.

وأضاف أن هذا الأمر يأتي ترسيخاً لمبدأ الشمول المالي واتساقاً مع الممارسات الدولية في هذا الشأن لتحفيز المتعاملين مع البنوك لاستخدام وسائل الدفع غير النقدية والتي تشمل التحويلات ووسائل وأدوات الدفع الالكترونية المختلفة والمتاحة لدى كافة البنوك.

وأهاب البنك المركزي في بيانه بضرورة توخى الحذر عند تداول أي أخبار خاصة بالبنك المركزي أو القطاع المصرفي.

اقرأ أيضا:

صندوق النقد الدولي

وفي أغسطس 2022، رفع البنك المركزي الحد الأقصى للسحب اليومي من فروع البنوك للأفراد والشركات إلى 150 ألف جنيه، بدلًا من 50 ألف جنيه، مع الإبقاء على الحد الأقصى للسحب للأفراد من أجهزة الصراف الآلي عند 20 ألف جنيه.

ومنذ يومين بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي في السوق الموازية “السوداء” نحو 70 جنيها، وهو أدنى مستوى تاريخي للعملة المصرية، بينما يبلغ السعر في السوق الرسمية 31 جنيها.

ونقل موقع “العربية نت ” السعودي الأربعاء عن مسؤول حكومي مصري قوله، إن “مصر توصلت إلى صيغة مبدئية لاتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض معدل، من 3 مليارات إلى 7 مليارات دولار أو أكثر”.

وترتبط مصر باتفاق تسهيل ائتماني ممدد مع صندوق النقد الدولي، قيمته 3 مليارات دولار، لكن تم صرف شريحة أولى منه بقيمة لم تتجاوز 350 مليون دولار، فيما لم تتم إجراءات المراجعتين الأولى والثانية وبالتالي تم تجميد البرنامج.

وحصلت مصر على قرض من صندوق النقد الدولي بـ3 مليارات دولار في ديسمبر 2022، يصرف على شرائح لـ46 شهرا، في وقت توصلت البلاد والصندوق، نهاية 2023، إلى توافق لدراسة رفع قيمة القرض بسبب الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها القاهرة.

أسعار الفائدة

وأشار موقع egypttoday باللغة الإنجليزية إلى أن المحللين وشركات الأبحاث والدراسات يتوقعون أن تظل أسعار الفائدة دون تغيير على الرغم من ارتفاع التضخم والزيادات المستمرة في أسعار السلع والخدمات.

وتعمل مصر على كبح ارتفاع الدولار في السوق الموازية الذي تجاوز 70 جنيها في الأيام الماضية.

ونفذت السلطات مداهمات على تجار النقد الأجنبي في السوق السوداء، الذين رفعوا الدولار، من خلال المضاربات، إلى مستويات غير مسبوقة. إنهم يخفون العملة من التداول، ويتاجرون بها خارج النظام المصرفي.

كما اتخذت إجراءات صارمة ضد مافيا الذهب التي تسيطر على سعر المعدن الأصفر، مما أدى إلى وصول سعر الجرام إلى مستويات قياسية.