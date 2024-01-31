كيم كارداشيان تشارك أخبارًا صادمة عن مرضها المزمن في مقطع فيديو

وطن – شاركت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، أخبارًا صادمة عن مرضها المزمن حيث تعاني من “الصدفية”، من خلال مقاطع فيديو نشرتها عبر حسابها في انستغرام.

وأظهرت كيم كارداشيان ضعفها أمام متابعيها بشأن معركتها المؤلمة مع مرض الصدفية المناعي، من خلال نشر فيديوهات صادمة عن أحدث نوبة لها على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تعاني منذ فترة طويلة من حالتها المرضية.

كيم كارداشيان تفتح قلبها حول رحلتها مع الصدفية

“كيف يبدو حال الصدفية لدي الآن يا رفاق؟ إنها في كل مكان على ساقي. لا أعرف ما الذي يحدث. لكن يجب عليّ أن أجد حلًا لهذا. هذا جنون”، قالت كارداشيان في فيديو من ثلاثة فيديوهات على قصتها على إنستغرام.

كما كتبت تعليقًا فوق الفيديو: “لن أكذب، هذا مؤلم. غير متأكدة من مُحفزاتي. لم أغير نظامي الغذائي. جربت كل شيء! الصدفية سيئة”.

كتبت في القصة الثانية: “أردت فقط مشاركة رحلتي معكم”.

وقالت مازحة: “هل أنا أتوهم؟ أم أن صدفيتي على شكل قلب بمناسبة عيد الحب؟.محظوظة أنا، لدي صدفية على شكل قلب في عيد الحب.”

شجاعة كارداشيان في أن تكون صريحة بشأن حالتها الصحية، خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي، مثير للإعجاب. وفق متابعين

وكتبت كيم في مقال نشر على موقع شقيقتها كورتني كارداشيان Poosh في عام 2019:”إذا كنت تعاني من الصدفية، لا يمكنك السماح لها بتدمير حياتك أو التغلب عليك. يجب عليك أن تفعل ما بوسعك للتأكد من أنك مرتاح ولكن لا تدعها تسيطر عليك.”