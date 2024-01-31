عرف بممارسة الجنس مع الأقدام.. هكذا رد كوينتن تارانتينو على طلب غريب من فتاة محجبة -فيديو

وطن- عبر عدد من نشطاء السوشيل ميديا عن غضبهم من سلوك فتاة محجبة طلبت طلبا غريبا من المخرج العالمي كوينتن تارانتينو.

وتداول نشطاء مقطع فيديو لفتاة محجبة كانت ترتدي صندلا بكعب عال وبنطال جينز وكنزة باللون الأسود وتضع على رأسها حجابا.

View this post on Instagram A post shared by liza hijab girl arab model صور بنات محجبات فنانات ملكة (@lizahijabi)

واتجهت نحو كوينتن تارانتينو الذي كان محاطا ببعض جمهوره وطلبت منه أن يوقع لها على قدمها.

ثم توجهت له بالسؤال ليقوم بتقييم جمال قدمها، ليرد عليها أنه لن يفعل ذلك لكنه يعتقد أنها من بين الأقدام الأجمل.

تارانتينو المهوس بالأقدام

ومن الشائعات التي تلاحق المخرج العالمي كوينتن تارانتينو أنه مهوس بالأقدام ويمارس الجنس مع الأقدام.

وكشفت تقارير فنية أن لدى تارانتينو صنم قدم من شدة هوسه بالأقدام.

كما كشفت أن سبب ظهور عدد من اللقطات القريبة لأقدام النساء في بعض أفلام تارانتينو الأكثر شهرة، هو بسبب هوسه بالأقدام.

وزعمت تقارير فنية أن تارانتينو دفع 10 آلاف دولار للعق أقدام امرأة، وشبههما بالبرقوق.

يذكر أن المخرج العالمي كوينتن تارانتينو زار قاعدة لقوات الاحتلال في 17 أكتوبر 2023، للتعبير عن دعمه للاحتلال إثر الحرب على غزة.

وتارانتينو، متزوج من الممثلة والمغنية الإسرائيلية السابقة دانييلا بيك. ويقيم في إسرائيل في السنوات الأخيرة.

وشهدت الحرب على غزة إبراز مواقف سياسية لشخصيات عامة عالمية في مجالات عدة، بين دعم إسرائيل أو الفلسطينيين.

إلى جانب المنشورات الفردية على وسائل التواصل الاجتماعي، صدر بيان قوي، الخميس، وقعه أكثر من 700 فنان ومؤثر، لدعم إسرائيل.

ومن بين الموقعين البارزين كريس باين، وماييم بياليك، وليف شرايبر، وغال غادوت، وجيري سينفيلد، ومايكل دوغلاس، وإيمي شومر، وجيمي لي كيرتس، وريان ميرفي، وغيرهم.