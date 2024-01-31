عصابة مسلحة تحاصر سيارة فيها حبيبان .. ونهاية مفاجئة للفتاة! (فيديو)

وطن – يحرص الكثير من الناس هذه الأيام أن يكون طلب الزواج من الفتاة التي يريدونها شريكةً لهم، مختلفاً ومميزاً لتبقى تلك اللحظات في الذاكرة، حيث يتجنب الناس الأساليب التقليدية لطلب الإرتباط.

في طلب زواج غريب، قرر رجل في كولومبيا أن يطلب يد حبيبته من خلال مقلب سطو مسلح مزيف.

وانتشر فيديو الحادثة على إنستغرام، يظهر فيه رجل يتقدم لخطبة حبيبته في منتصف الشارع بعد عمل مقلب سطو مسلح.

طلب زواج غريب .. سطو مسلح!

يبدأ الفيديو بسيارة حمراء تقترب من تقاطع، فجأة يقطع طريقها مشاة ورجلان على دراجة نارية، يطلبون من الشاب وحبيبته الترجل من داخل السيارة، ويظهر أحد الأشخاص مشهراً ما يبدو أنه مسدس باتجاه الفتاة. ثم يجبر اثنان من أفراد العصابة “المزيفة” الشاب على الركوع أمام حبيبته.

وفي تحوّل مثير للأحداث، يتوقف الرجال عن الصراخ، ويخرج الشاب الراكع خاتماً ليطلب من صديقته الزواج، وسط تصفيق الشبان، حيث أدركت أن الحدث “مقلب”.

بطريقةٍ ودية، تصفع الفتاة حبيبها مرارًا وتكرارًا، بينما يضع الخاتم في إصبعها. ثم يتعانق الحبيبان ويقبلان بعضهما، احتفالاً بخطبتهما .

في حين أن بعض التعليقات على طلب الزواج كان معجباً بالمقلب وفكرته، تساءل آخرون عن سبب اعتقاد الشاب أن هذه فكرة جيدة.

“عليك أن تحب شخصًا بكل قلبك لتكون معه في الصحة والمرض، في الاختطاف أو السرقات”، هكذا علق أحد المستخدمين.

وكتب آخر، “كاد أن يسبب للفتاة أزمة قلبية. وكان سيترك بدون حبيبة”.

وأضاف رابع، “أحزن أن يصبح العنف وعدم الأمان مألوفين لهذه الدرجة”.