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صورة “مثيرة” لنائبة رئيس الأرجنتين تشعل جدلاً: “لا أهتم بالحديث عن جسدي!”

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نائبة رئيس الأرجنتين

وطن – أثارت صورة نشرتها “ماريا سيليست بونس”، نائبة رئيس الأرجنتين الجديد خافيير ميلي، جدلاً على منصات التواصل التواصل الاجتماعيّ.

في الصورة، تظهر نائبة رئيس الأرجنتين في مكتبها، ومن خلفها علم الأرجنتين، فيما الملابس التي كانت ترتديها جعلتها حديث المعلقين بدعوى أنها “مثيرة”. حسب رأيهم

نائبة رئيس الأرجنتين
نائبة رئيس الأرجنتين

نائبة رئيس الأرجنتين، استغربت انتشار الصورة والتعليقات عليها، فقالت: “إنها صورة شائعة في المكتب لا أكثر. لا أعرف سبب انتشارها على نطاق واسع”، مؤكدةً أنها لا تهتم كثيرا بالإشارات إلى جسدها.

وقالت إن هذا لم يكن الحال دائما لأنها كانت تعاني من الوزن الزائد في مراهقتها. مضيفةً: “لقد تجاوزت هذا الأمر، وما يقولونه عن جسدي ليس شيئا يبقيني مستيقظة في الليل. حتى إن بعض التعليقات تبدو لطيفة بالنسبة لي”.

وكشفت “ماريا سيليست بونس” أنها عانت من الاكتئاب و”اضطرت إلى التخلي عن كل شيء لمدة عامين تقريبا”.

ماريا سيليست بونس نائبة رئيس الأرجنتين
ماريا سيليست بونس نائبة رئيس الأرجنتين

وقالت نائبة رئيس الأرجنتين خافيير ميلي: “لقد فقدت الكثير من الوزن وبدأت في تغيير بعض العادات”.

وذكرت أنه في عام 2022 أسست “بوماس ليبرتاريوس” وهي المجموعة التي جمعت عددا كبيرا من الناشطين في محافظتي وعندها التقيت ميلي.

وقالت: “كان يعلم أنني أدافع عن أفكار الحرية، مما ساعدني على وضعي على رأس قائمة نواب إحدى أهم المحافظات على المستوى الانتخابي.. خافيير صديق، شخص يمكنني التحدث معه بحرية والتعلم منه والإعجاب به في نفس الوقت”.

من هي نائبة رئيس الأرجنتين؟!

وسيليست بونسمن مواليد مدينة هوينكا رينانجو التابعة لمقاطعة قرطبة، وهي عزباء وليس لديها أطفال.

وهي واحدة من الأشخاص الموثوقين لدى ميلي.

وتعرف عن نفسها بأنها مناهضة للنسوية ومن قرطبة.

ودرست القانون في جامعة قرطبة الوطنية، وأنشأت شركة “Celeste Cielo” في عام 2017، وهي شركة محلية اضطرت إلى الإغلاق بسبب جائحة كورونا.

وفي نوفمبر 2023، فاز المرشح المنتمي لأقصى اليمين في الانتخابات الرئاسية الأرجنتينية خافيير ميلي وحقق مفاجأة كبيرة، إذ حصل على 55.95% من الأصوات، وفقا للنتائج الجزئية الرسمية.

رئيس الأرجنتين خافيير ميلي
رئيس الأرجنتين خافيير ميلي

وجرت الانتخابات في وقت تكافح فيه الأرجنتين من أجل النجاة من الأزمة الاقتصادية. إذ إن معدل التضخم لديها هو من أعلى المعدلات في العالم (143٪ خلال عام).

كما أصاب الفقر أكثر من 40% من السكان رغم برامج الرعاية الاجتماعية، وسط الديون المستعصية وتراجع قيمة العملة.

 

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