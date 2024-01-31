سعوديون شامتون بخسارة البحرين أمام المنتخب الياباني في كأس آسيا يثيرون الضجة

وطن – أثار مغردون سعوديون في منصات التواصل الضجة بسبب تغريداتهم التي تشير للشماتة والتشظي بعد خروج المنتخب السعودي بخسارة مذلة أمام منتخب كوريا الجنوبية من بطولة كأس آسيا.

وظهرت العديد من المقاطع التي تعبر عن سعادة السعوديين بسبب خسارة المنتخب البحريني وسخرية وتندر من أن البحرين خسرت قاصدة لتدعم شقيقتها السعودية بعد خروجها من كأس آسيا لكرة القدم.

وشارك خالد الوليان مقطع مصور بطريقة سخرية وتندر من خروج منتخب البحرين بعد خسارته أمام منتخب اليابان بثلاثة أهداف لهدف.

سبب خروج البحرين من كاس اسيا 🤣🇧🇭🇸🇦#البحرين_اليابان pic.twitter.com/InOgn9klLu — KHALID ALOLYAN 🇸🇦🐪 (@OLYAN15K) January 31, 2024

سيناريو متوقع

وظهر خالد بمقطع آخر وهو يتحدث لمجموعة مشجعين بحرينيين مخاطباً إياهم: “احنا قلنا الأمل فيكم” ليردوا عليه: “سيناريو متوقع.. لبسونا العقال”.

كما وثق المغرد ذاته لحظة بلحظة لتسجيل الهدف الياباني الثاني بمقطع مصور من داخل مدرجات الجمهور الياباني.

المدرج الياباني لحظة احتساب هدفهم الثاني 😨🔥🇯🇵#البحرين_اليابان pic.twitter.com/FgfoCFHS6L — KHALID ALOLYAN 🇸🇦🐪 (@OLYAN15K) January 31, 2024

وذهب محمد للحديث بنبرة الاستعلاء والتقليل من شأن المنتخب البحريني مغرداً: “تلاحظون مع خروج المنتخب السعودي انتهت البطولة رسمياً هل في أحد يدري عن مباراة البحرين واليابان؟”.

تلاحظون مع خروج المنتخب السعودي انتهت البطولة رسمياً

هل في أحد يدري عن مباراة #البحرين_اليابان

🤔🤔🤔🤔🤔🤔 pic.twitter.com/kcrYRhbjob — محمد | قصة لا تنتهي (@Tob510) January 31, 2024

ورد علي المسعود بطريقة نارية مغرداً: “سلامتك وجوده والعدم واحد ، من الاساس المنتخب السعودي ما قدم شي في البطولة” وكتب مغرد آخر: “اقول اعرف مكانتك قدام البحرين بس”.

اقول اعرف مكانتك قدام البحرين بس — PAIN #Free_palestine 🇵🇸 𓂆 (@1stPVIN) January 31, 2024

شماتة بالعراقيين

وكان سعوديون قد شمتوا أيضاً بخسارة المنتخب العراقي وغرد أحدهم متمنياً أن تسقط دموع من كل بيت عراقي في تعبير عن حقد كبير يكنه أنصار محمد بن سلمان للشعوب العربية.

وحقق الكمبيوتر الياباني فوزاً كبيراً على البحرين بثلاثة أهداف مقابل هدف وحتى أن الهدف الذي سجل أدخله لاعب اليابان خطأ في مرماه.

وبلغ منتخب اليابان ربع نهائي كأس آسيا قطر 2023 بعد تخطيه منتخب البحرين في ثمن النهائي اليوم الأربعاء على أرضية ستاد الثمامة المونديالي.