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سعوديون شامتون بخسارة البحرين أمام المنتخب الياباني في كأس آسيا يثيرون الضجة

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سعوديون شامتون بخسارة البحرين أمام المنتخب الياباني في كأس آسيا يثيرون الضجة

وطن – أثار مغردون سعوديون في منصات التواصل الضجة بسبب تغريداتهم التي تشير للشماتة والتشظي بعد خروج المنتخب السعودي بخسارة مذلة أمام منتخب كوريا الجنوبية من بطولة كأس آسيا.

وظهرت العديد من المقاطع التي تعبر عن سعادة السعوديين بسبب خسارة المنتخب البحريني وسخرية وتندر من أن البحرين خسرت قاصدة لتدعم شقيقتها السعودية بعد خروجها من كأس آسيا لكرة القدم.

وشارك خالد الوليان مقطع مصور بطريقة سخرية وتندر من خروج منتخب البحرين بعد خسارته أمام منتخب اليابان بثلاثة أهداف لهدف.

سيناريو متوقع

وظهر خالد بمقطع آخر وهو يتحدث لمجموعة مشجعين بحرينيين مخاطباً إياهم: “احنا قلنا الأمل فيكم” ليردوا عليه: “سيناريو متوقع.. لبسونا العقال”.

كما وثق المغرد ذاته لحظة بلحظة لتسجيل الهدف الياباني الثاني بمقطع مصور من داخل مدرجات الجمهور الياباني.

وذهب محمد للحديث بنبرة الاستعلاء والتقليل من شأن المنتخب البحريني مغرداً: “تلاحظون مع خروج المنتخب السعودي انتهت البطولة رسمياً هل في أحد يدري عن مباراة البحرين واليابان؟”.

ورد علي المسعود بطريقة نارية مغرداً: “سلامتك وجوده والعدم واحد ، من الاساس المنتخب السعودي ما قدم شي في البطولة” وكتب مغرد آخر: “اقول اعرف مكانتك قدام البحرين بس”.

شماتة بالعراقيين

وكان سعوديون قد شمتوا أيضاً بخسارة المنتخب العراقي وغرد أحدهم متمنياً أن تسقط دموع من كل بيت عراقي في تعبير عن حقد كبير يكنه أنصار محمد بن سلمان للشعوب العربية.

وحقق الكمبيوتر الياباني فوزاً كبيراً على البحرين بثلاثة أهداف مقابل هدف وحتى أن الهدف الذي سجل أدخله لاعب اليابان خطأ في مرماه.

وبلغ منتخب اليابان ربع نهائي كأس آسيا قطر 2023 بعد تخطيه منتخب البحرين في ثمن النهائي اليوم الأربعاء على أرضية ستاد الثمامة المونديالي.

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