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زوجة ميسي تثير حيرة رواد مواقع التواصل بهذه الصورة! (شاهد)

بقلم
زوجة ميسي

وطن – تعتبر عارضة الأزياء الأرجنتينية، أنتونيلا روكوزو، زوجة ليونيل ميسي نجم الكرة الإرجنتيني ولاعب إنتر ميامي الأمريكي، من عشاق الوشم، ولديها عدة وشوم في أماكن مختلفة من جسدها.

تحمل زوجة ميسي وشماً لتاج على ذراعها، يمثل السيادة على حياتها وقراراتها ومصيرها، لكن هذا ليس الوشم الوحيد، حيث تحمل أنتونيلا وشم فراشة على معصمها.

وشم التاج على ذراع زوجة ميسي
وشم التاج على ذراع زوجة ليونيل ميسي

بعد صورة نشرتها مؤخراً على حسابها على إنستغرام، لاحظ معجبو عارضة الأزياء الأرجنتينية، وشماً لم يكن معروفاً للجمهور.

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ظهرت زوجة ميسي وهي تضع زيتاً على ساقها اليسرى وأظهرت عن غير قصد الوشم على كاحلها الأيسر، وهو زهرة لا يُعرف ما يعنيه، على الرغم من أن جميع وشومها لها معنى خاص.

وشم على رجل زوجة ميسي
وشم على رجل زوجة ميسي

لكن بلا شك الأكثر عاطفية بالنسبة لعارضة الأزياء الأرجنتينية هي أسماء أبنائها الثلاثة: تياغو، ماتيو وتشيرو، على يدها اليسرى.

أسماء أبناء ميسي على يد زوجته
أسماء أبناء ميسي على يد زوجته

 

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