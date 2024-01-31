بعد خروج سوريا والبحرين.. المتأهلين ومواعيد مباريات دور ال8 كأس آسيا 2023

وطن- أزيل الستار عن المنتخبات العربية والآسيوية المتأهلة لدور ال8 كأس آسيا 2023 قطر، بعد وداع منتخبي سوريا والبحرين وتأهل إيران واليابان مع نهاية منافسات الأدوار الإقصائية ال16 للبطولة الآسيوية.

وكان منتخب سوريا آخر المنتخبات العربية التي ودعت بطولة كأس آسيا 2023 بعد التأهل التاريخي لدور ال16، عقب خسارتها أمام إيران بركلات الترجيح بنتيجة 5-3، بعد انتهاء المباراة بالوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بين كلا المنتخبين.

فيما تلقى منتخب البحرين الخسارة أمام اليابان في منافسات دور ال16 بثلاثية ثمينة مقابل هدف وحيد، ليودع بذلك البطولة الآسيوية بنسختها ال18.

المتأهلين لدور ال8 كأس آسيا 2023 قطر

وحسمت 8 منتخبات عربية وآسيوية بطاقة التأهل لدور ال8 كأس آسيا 2023 قطر، بعد ختام منافسات دور ال16، وهم كما يلي:

منتخب قطر (مستضيف البطولة).

الأردن.

أستراليا.

طاجيكستان.

كوريا الجنوبية.

أوزبكستان.

اليابان.

إيران.

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جدول مواعيد مباريات دور ال8 كأس آسيا 2023 قطر

ونرفق لكم متابعينا الأعزاء في كل مكان، جدول مواعيد مباريات دور ال8 كأس آسيا 2023 قطر بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) وقطر، على النحو الآتي:

الأردن X طاجيكستان الجمعة 2/2، الساعة الثانية والنصف مساءً ( ملعب أحمد بن علي).

أستراليا X كوريا الجنوبية الجمعة 2/2، الساعة السادسة والنصف مساءً (استاد الجنوب).

اليابان X إيران السبت 2/2، الساعة الثانية والنصف مساءً (استاد المدينة التعليمية).

قطر (حامل اللقب) X أوزبكستان السبت 3/2، الساعة السادسة والنصف مساءً (استاد البيت).

وتستضيف العاصمة القطرية الدوحة منافسات النسخة ال18 من بطولة كأس آسيا 2023، منذ ال12 من شهر يناير الماضي، كما وستختتم فعاليات البطولة الآسيوية في ال10 من شهر فبراير القادم.