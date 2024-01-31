الرئيسية » رياضة » بعد خروج سوريا والبحرين.. المتأهلين ومواعيد مباريات دور ال8 كأس آسيا 2023

بعد خروج سوريا والبحرين.. المتأهلين ومواعيد مباريات دور ال8 كأس آسيا 2023

بقلم
مباريات دور ال8 كأس آسيا 2023

وطن- أزيل الستار عن المنتخبات العربية والآسيوية المتأهلة لدور ال8 كأس آسيا 2023 قطر، بعد وداع منتخبي سوريا والبحرين وتأهل إيران واليابان مع نهاية منافسات الأدوار الإقصائية ال16 للبطولة الآسيوية.

وكان منتخب سوريا آخر المنتخبات العربية التي ودعت بطولة كأس آسيا 2023 بعد التأهل التاريخي لدور ال16، عقب خسارتها أمام إيران بركلات الترجيح بنتيجة 5-3، بعد انتهاء المباراة بالوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بين  كلا المنتخبين.

فيما تلقى منتخب البحرين الخسارة أمام اليابان في منافسات دور ال16 بثلاثية ثمينة مقابل هدف وحيد، ليودع بذلك البطولة الآسيوية بنسختها ال18.

البحرين واليابان
مباراة البحرين واليابان في دور ال16 كأس آسيا
المتأهلين لدور ال8 كأس آسيا 2023 قطر

وحسمت 8 منتخبات عربية وآسيوية بطاقة التأهل لدور ال8 كأس آسيا 2023 قطر، بعد ختام منافسات دور ال16، وهم كما يلي:

منتخب قطر (مستضيف البطولة).

الأردن.

أستراليا.

طاجيكستان.

سوريا وإيران
مباراة سوريا وإيران

كوريا الجنوبية.

أوزبكستان.

اليابان.

إيران.

اقرأ أيضاً: 
جدول مواعيد مباريات دور ال8 كأس آسيا 2023 قطر

ونرفق لكم متابعينا الأعزاء في كل مكان، جدول مواعيد مباريات دور ال8 كأس آسيا 2023 قطر بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) وقطر، على النحو الآتي:

الأردن X  طاجيكستان  الجمعة 2/2، الساعة الثانية والنصف مساءً ( ملعب أحمد بن علي).

أستراليا X كوريا الجنوبية  الجمعة 2/2، الساعة السادسة والنصف مساءً (استاد الجنوب).

مباريات دور ال8 كأس آسيا 2023
جدول مباريات دور ال8 كأس آسيا 2023

اليابان X  إيران  السبت 2/2، الساعة الثانية والنصف مساءً (استاد المدينة التعليمية).

قطر (حامل اللقب) X أوزبكستان  السبت 3/2، الساعة السادسة والنصف مساءً (استاد البيت).

وتستضيف العاصمة القطرية الدوحة منافسات النسخة ال18 من بطولة كأس آسيا 2023، منذ ال12 من شهر يناير الماضي، كما وستختتم فعاليات البطولة الآسيوية في ال10 من شهر فبراير القادم.

للحصول على آخبارنا الحصرية والعاجلة اشترك في قناتنا في تليغرام

قد يعجبك أيضاً

سكوت ريتر

ضابط أمريكي سابق يوثق نتائج الحرب على غزة.. فشل إسرائيلي ذريع وانتصار هائل لحماس

بنيامين نتنياهو يعلق على عرض عقوبات أمريكية على مستوطنين

في خضم علاقة متوترة.. ماذا قال نتنياهو عن العقوبات الأمريكية ضد المستوطنين الأربعة؟

تونس.. تدهور صحة عبير موسى ونقلها للمحاكمة بسيارة إسعاف

تونس.. تدهور صحة عبير موسى ونقلها للمحاكمة بسيارة إسعاف (فيديو)

مغربي يغتصب سائحة بريطانية داخل منتجع شهير والشرطة تطارده

مغربي يغتصب سائحة بريطانية داخل منتجع شهير والشرطة تطارده

تخبط وتصريحات متضاربة.. هل باع السيسي "رأس الحكمة" للإمارات وكم السعر؟

تخبط وتصريحات متضاربة.. هل باع السيسي “رأس الحكمة” للإمارات وكم السعر؟

خطر تعجيل المجاعة بغزة.. تعليق مساعدات "الأونروا" وخطة إسرائيلية خبيثة

خطر تعجيل المجاعة بغزة.. تعليق مساعدات “الأونروا” وخطة إسرائيلية خبيثة

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Proudly powered by Watan New

Contact us * Cookie Policy (EU) * Sitemap * تطبيقات وطن  * سياسة الاستخدام والخصوصية * من نحن / Who we are

Corrections Policy * Diversity and Inclusion * Diversity Policy for Editorial Content * Engagement, Feedback, and Transparency *

Organizational and Publishing Policies * Ownership and Funding Information * Standards of Behavior