بالصور .. أكبر 10 مطارات في العالم في عام 2024

وطن – غالباً ما تتميز المطارات الكبيرة بمرافقها المثيرة للإعجاب، من مكتبات ومطاعم إلى صالات فاخرة ومناطق لعب للأطفال. لكن أحياناً قد يكون التنقل في المطارات الكبرى أكثر صعوبة، مما قد يسبب التوتر والقلق وربما حتى تفويت الرحلات.

اكتشف معنا، أكبر 10 مطارات في العالم وتعرف على مواقعها وأحجامها والمرافق التي توفرها:

1. مطار الملك فهد الدولي:

يقع في الدمام، المملكة العربية السعودية، وهو تقريباً 300 ميل مربع ويعد أكبر مطار في العالم.

كان المطار في السابق قاعدة جوية أمريكية خلال حرب الخليج، لكن الرحلات التجارية بدأت في عام 1999.

وعلى الرغم من أنه الأكبر من حيث الحجم في السعودية، إلا أنه الثالث من حيث حجم الركاب، حيث يستقبل حوالي 10 ملايين راكب سنوياً.

يحتوي الملك فهد على مدرجين وثلاثة مباني للمسافرين، واحد للموظفين، وواحد للمسافرين العاديين، وآخر للعائلة الملكية السعودية.

أكثر الوجهات ازدحامًا هي من وإلى دبي.

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يضم المبنى الرئيسي متاجر للهدايا ومطاعم وكافيتيريات وبنوك. المبنى الملكي مفروش بفخامة، على الرغم من ندرة استخدامه.

2. مطار دنفر الدولي:

مطار دنفر الدولي، ثاني أكبر مطار في العالم والأكبر في الولايات المتحدة.

يمتد على مساحة تزيد عن 33,000 فدان (53 ميل مربع) ويضم واحداً من أطول المدرجات في العالم، بطول 16,000 قدم (ثلاثة أميال).

يقع هذا المطار الضخم في دنفر، كولورادو، حيث يعد أكبر صاحب عمل في الولاية ويخدم أكثر من 69 مليون راكب كل عام.

هو أيضاً واحد من أكثر المطارات ازدحاماً في العالم ومركز دولي، يخدم 25 شركة طيران ويوفر رحلات إلى أكثر من 215 وجهة.

ستجد قطاراً تحت الأرض يربط ثلاثة مباني ركاب، إلى جانب أعمال فنية وإطلالات على جبال روكي وصالات ومنتجعات للمساج وأكثر من 150 متجراً ومطعماً.

3. مطار دالاس/فورت وورث الدولي:

يخدم مطار دالاس فورت وورث الدولي في منطقة شمال تكساس وهو ثالث أكبر مطار في العالم.

وهو أيضاً ثاني أكثر المطارات ازدحاماً في العالم وأكبر مركز لشركة أمريكان إيرلاينز، التي تتخذ من المنطقة مقراً لها.

يمتد المطار على مساحة تزيد عن 17,000 فدان (26 ميل مربع) وله رمز بريدي خاص به وخدمات طوارئ.

يمكنك السفر إلى 260 وجهة من 28 شركة طيران مختلفة.

في عام 2022، كان هناك أكثر من 73 مليون راكب يسافرون من وإلى هذا المطار.

يبدو المطار من الداخل وكأنه مول، حيث يضم سبا وصالات وأندية تجارية والعديد من المتاجر والمطاعم. هناك أيضاً فندقان داخل المطار.

4. مطار أورلاندو الدولي:

يقع مطار أورلاندو الدولي على بعد ستة أميال جنوب شرق وسط مدينة أورلاندو وهو رابع أكبر مطار في العالم والسابع الأكثر ازدحاماً في الولايات المتحدة.

يبلغ مساحة المطار 20 ميل مربع، أو أكثر من 11,000 فدان، وهو قاعدة تشغيلية لعدة شركات طيران.

يضم 44 شركة طيران بإجمالي 850 رحلة يومية في المتوسط.

هناك العديد من المرافق داخل المطار. ستجد فندق هيات مع بهو واسع وبارات ومطاعم.

خارج الفندق، هناك أكثر من 120 متجراً ومطعماً، بما في ذلك الوجبات السريعة العادية وتناول الطعام الفاخر.

5. مطار دالاس الدولي:

يقع على بعد 26 ميلاً غرب وسط مدينة واشنطن العاصمة، يخدم مطار دالاس الدولي منطقة منتصف الأطلسي في الولايات المتحدة. وهو خامس أكبر مطار في العالم والرابع الأكبر في الولايات المتحدة، بمساحة 18 ميل مربع.

دالاس هو واحد من ثلاثة مطارات تخدم منطقة واشنطن-بالتيمور وهو الثامن والعشرون الأكثر ازدحاماً في العالم.

يخدم هذا المركز الدولي 60,000 راكب يومياً، يأخذهم إلى أكثر من 139 وجهة.

يضم دالاس مجموعة واسعة من خيارات تناول الطعام والتسوق، ومتاجر المصممين الفاخرة. هناك أيضاً صالات وغرف للرضاعة ومناطق لراحة الحيوانات الأليفة ومناطق لعب للأطفال.

6. مطار بكين داشينغ الدولي:

على الرغم من أنه يقع على مساحة 18 ميل مربع من الأرض، إلا أن مطار بكين داشينغ الدولي هو أكبر مطار منفرد البناء في العالم (7.5 مليون قدم مربع). بفضل تصميمه الفريد، تم تسمية هذا المطار بـ “نجم البحر”.

هو إنشاء حديث، تم الانتهاء منه في عام 2019، ويخدم بالفعل من 10 إلى 25 مليون مسافر سنويًا ولكن لديه القدرة على خدمة ما يصل إلى 75 مليون.

يقع مطار بكين داشينغ على بعد 29 ميلًا جنوب ميدان تيانانمن، مركز مدينة بكين في الصين.

داخل المطار، ستجد صالات الانتظار، والبنوك، ومناطق الأطفال، ومحطات التكنولوجيا الذكية، وفندق المطار، وغرف طبية، وغرفة يوغا، والعشرات من المطاعم والمتاجر.

يُعتبر هذا المطار من أكثر المطارات نظافة وتقدمًا تكنولوجيًا في العالم.

7. مطار جورج بوش الدولي:

يقع مطار جورج بوش الدولي في هيوستن، تكساس، ويخدم منطقة مترو هيوستن الكبرى.

إنه أكثر المطارات ازدحامًا في تكساس للسفر الدولي وهو الثامن الأكبر في العالم، حيث يغطي 17 ميل مربع.

كما أنه المطار الثاني عشر الأكثر ازدحامًا في الولايات المتحدة ويضم واحدًا من أكبر محاور الركاب لخطوط يونايتد الجوية.

يتميز مطار جورج بوش الدولي بخمسة مدرجات، وفندق داخل الموقع، وقطار بين الصالات، ومطاعم، وبارات، ومتاجر، وصالات الانتظار، ونوادي صحية، ومراكز مؤتمرات.

8. مطار شنغهاي بودونغ الدولي:

يقع مطار شنغهاي بودونغ الدولي في شانغهاي، على بعد حوالي 19 ميلًا شرق مركز المدينة.

يعد مطار شانغهاي بودونغ الدولي مركزًا دوليًا لشرق آسيا، مع مراكز للخطوط الجوية الصينية الشرقية، وخطوط شانغهاي الجوية، وطيران الصين.

يضم المطار صالتين للركاب وأربعة مدرجات، ويغطي مساحة 15 ميل مربع. هذا المطار هو الثالث الأكثر ازدحامًا في العالم لحركة الشحن الجوي والثالث الأكثر ازدحامًا للركاب في الصين، حيث يخدم 74 مليونًا سنويًا.

بداخله، ستجد صالات الانتظار، وتركيبات فنية، وعمارة جميلة، ومطاعم، ومتاجر راقية.

9. مطار القاهرة الدولي:

يبلغ مساحة مطار القاهرة الدولي 14 ميل مربع وهو التاسع الأكبر في العالم.

يخدم منطقة القاهرة الكبرى. هو المركز الرئيسي لطيران النيل، مصر للطيران، طيران القاهرة، وطيران العربية مصر.

يُصنف مطار القاهرة الدولي أيضًا على أنه أفضل وأكثر المطارات ازدحامًا في إفريقيا. يضم فندقًا فاخرًا، وساحة طعام دولية، وصالات الانتظار، ومتاجر.

10. مطار سوفارنابومي الدولي:

يُعرف مطار سوفارنابومي الدولي أيضًا باسم مطار بانكوك الدولي، ويقع في بانكوك، تايلاند، وهو عاشر أكبر مطار في العالم.

مع مساحة 12 ميل مربع، فهو واحد من أكبر المطارات في جنوب شرق آسيا.

كما أنه أحد أكثر مراكز الشحن الجوي ازدحامًا. يشتهر مطار بانكوك بتصميمه المعماري الرائع ويضم أيضًا مرافق مثل فندق المطار، وقطع فنية، وتسوق، ومطاعم.