إيران تلغي تأشيرات للقادمين إليها من 28 دولة من بينها 6 دول عربية

وطن – أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية إلغاء تأشيرة الدخول عبر المطارات من جانب واحد لرعايا 28 دولة من بينها دول عربية ابتداءاً من 5 شباط/فبراير، بهدف تعزيز السياحة وجذب مجموعة أكثر تنوعًا من الزوار.

يأتي ذلك في ظل تقارير تحدثت عن تراجع عدد السياح القادمين إلى البلاد خلال الأشهر الأخيرة بسبب التوتر مع القوى الغربية، وتقاریر عن اعتقال سياح أجانب في إيران والاضطرابات التي تشهدها بين الفينة والأخرى.

وقال “علي رضا بكدالي” نائب القنصل في الجمعية الإيرانية وشؤون وزارة الخارجية، في مقابلة مع المراسل السياسي لوكالة إيرنا إن “وزارة الخارجية الإيرانية أبلغت السلطة التنفيذية مجلس الوزراء حول تأشيرات الاتحاد مع 28 دولة”.

وأضاف: “بناء على ذلك فإن مواطني هذه الدول الـ 28 الذين يسافرون إلى إيران بغرض السياحة لا يحتاجون إلى تأشيرة للدخول إلى إيران”.

دول عربية معفية من التأشيرة الإيرانية

وبحسب وسائل إعلام فارسية تشمل الدول التي منحت إيران إعفاءً من التأشيرة السياحية المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت وأوزبكستان وقيرغيزستان وتونس وتنزانيا وموريتانيا وزيمبابوي وموريشيوس وسيشيل واليابان وإندونيسيا وسنغافورة وكوبا وفيتنام. كمبوديا، بروناي، البرازيل، المكسيك، بيرو، كرواتيا، صربيا، البوسنة والهرسك، بيلاروسيا، والهند.

ويمكن للمواطنين الهنود دخول إيران بالطائرة دون تأشيرة، ويجب عليهم الحصول على تأشيرات عبر الحدود البرية.

ووفقًا لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تأتي هذه السياسة في الوقت الذي منحت فيه إيران بالفعل الدخول بدون تأشيرة لمواطني تركيا وأذربيجان وعمان والصين وأرمينيا ولبنان وسوريا.

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وكانت إيران قد ألغت نظام التأشيرات مع 10 دول – ثنائيًا مع 6 دول ومن جانب واحد مع 4 دول.

وفي وقت سابق من شهر ديسمبر، قال وزير التراث الثقافي والسياحة والحرف اليدوية الإيراني عزة الله زرغامي، إن مجلس الوزراء الإيراني وافق على قرار إلغاء تأشيرات 32 دولة من جانب واحد.

وبحسب آخر الإحصائيات، بلغ عدد الوافدين الأجانب إلى إيران 4.4 مليون خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الإيراني الحالي (الذي بدأ في 21 مارس/آذار)، بزيادة قدرها 48.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.