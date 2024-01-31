“أنا أتحمل مسؤولية كل شيء”.. أول تعليق من المدرب الركراكي بعد خروج المغرب من كأس أمم أفريقيا 2024 (فيديو)

وطن- علق المدرب وليد الراكركي المدير الفني للمنتخب المغربي، عقب إقصاء أسود الأطلس خارج بطولة كأس أمم أفريقيا 2024 كوت ديفوار، بعد الخسارة أمام جنوب أفريقيا في منافسات دور ال16 بهدفين نظيفين دون رد.

وقال مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي، في المؤتمر الصحفي عقب نهاية مباراة المغرب وجنوب أفريقيا، وإقصائه من منافسات دور ال16، ” أنا أتحمل مسؤولية كل شيء، هناك أشياء لم نفعلها في المباراة، واللاعبين نفذوا كل التعليمات بالحرف”.

مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي

وأضاف المدرب الركراكي، ” ركلة الجزاء كانت ستمنحنا فرصة للعودة في المباراة، ولكن أهدرناها”.

وليد يخرج عن شعوره أمام استفزازات الصحفيين وهجومهم 💥😬 ويكشف الأسباب الحقيقية وراء الفشل 😢🤔 pic.twitter.com/jB8xkfYBdp — GOAL Arabia (@GoalAR) January 31, 2024

وختم تصريحه، ” سنتعلم من هذا الإخفاق الذي لم نكن ننتظره ولا نتوقعه، والخسارة هي خيبة أمل للجماهير التي ساندت المنتخب منذ بداية البطولة”.

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إقصاء المنتخب المغربي من كأس أمم أفريقيا 2024

وودع المنتخب المغربي منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2024 من دور ال16، بعد خسارته أمام نظيره جنوب أفريقيا بهدفين دون مقابل.

وكان منتخب أسود الأطلس آخر المنتخبات العربية الإفريقية التي ودعت بطولة كأس أمم أفريقيا، بعد إقصاء مصر وموريتانيا من دور ال16 والجزائر وتونس من دور المجموعات لهذه النسخة من البطولة الإفريقية القارية.

كما وحسمت 8 منتخبات أفريقية التأهل لدور ال8 كأس أمم أفريقيا 2024، وهي كوت ديفوار المستضيف للبطولة، ونيجيريا، والرأس الأخضر ومالي وجنوب أفريقيا وأنغولا وغينيا والكونغو الديمقراطية.

يذكر بأن ساحل العاج (كوت ديفوار)، تستضيف النسخة ال34 من بطولة كأس أمم أفريقيا 2024، منذ ال13 من شهر يناير الماضي، كما وستنتهي في ال11 من شهر فبراير القادم.