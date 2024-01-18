موعد مباراة العراق ضد اليابان والتشكيلة في قمة منافسات كأس آسيا 2023 قطر (صور)

وطن- يلتقي منتخب العراق في قمة منافسات دور مجموعات بطولة كأس آسيا 2023 قطر، أمام منافسه اليابان، الجمعة، المقرر إقامتها على ملعب ( استاد المدينة التعليمية).

وستبدأ مباراة القمة المثيرة والقوية بين العراق واليابان، ضمن منافسات الجولة الثانية من كأس آسيا 2023 لدور المجموعات، في تمام الساعة الثانية والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) والعراق وقطر.

موعد مباراة العراق ضد اليابان

وستكون المباراة بتوقيت فلسطين ومصر، عند الساعة الواحدة والنصف مساءً، ولكن بتوقيت سلطنة عمان والإمارات، فستكون المباراة في تمام الساعة الثالثة والنصف مساءً.

أما بتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر وتونس والمغرب، فستكون المباراة عند الساعة الثانية والنصف ظهراً.

تشكيلة منتخب العراق ضد اليابان

وسيدخل المدرب الإسباني خيسوس كاساس، في منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات كأس آسيا 2023 قطر، بتشكيلة أساسية، كما يلي:

حراسة المرمى: جلال حسن، فهد طالب.

دفاع أسود الرافدين: حسين علي، ناطق، عيسى عدنان، ميرخاس دوسكي.

مركز الوسط: زيدان إقبال، علي جاسم، رشيد، إبراهيم بايش، أمير العماري.

خط الهجوم: مهند علي (أيمن حسين).

معلق مباراة العراق ضد اليابان في كأس آسيا 2023 قطر

وستبث أحداث مباراة القمة المثيرة بين كلا المنتخبين في بطولة كأس آسيا 2023 لدور المجموعات، على شبكة قنوات (beIN ASIAN CUP) الناقلة للبطولة الآسيوية بنسختها ال18.

وستنقل المباراة على قناة (beIN ASIAN CUP 1) بتردد 11054 على القمر الصناعي (النايل سات)، ومعدل ترميز 27500. ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

كما وسيعلق على مباراة العراق واليابان، المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي.

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ترتيب منتخب العراق في كأس آسيا 2023 لدور المجموعات

ويتصدر المجموعة الرابعة من منافسات دور مجموعات كأس آسيا 2023 قطر، منتخب اليابان برصيد 3 نقاط، متساوياً مع منافسه الوصيف العراق صاحب المركز الثاني بنفس النقاط.

كما وآتى منتخبي إندونيسيا وفيتنام في المركزين الثالث والرابع من ترتيب المجموعة بدون أي من النقاط إلى الآن.