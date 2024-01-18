الرئيسية » صحة » المشي على رؤوس الأصابع.. لن تصدقوا فوائده

المشي على رؤوس الأصابع.. لن تصدقوا فوائده

بقلم
فوائد المشي على رؤوس الأصابع

وطن- المشي هو رياضة لا تحتاج إلى معدات، ويمكن ممارستها في كل مكان.

وهو أحد أفضل الرياضات نفعا في حرق السعرات الحرارية وتقوية العضلات والمساعدة في التحكم في الوزن.

فالمشي يرفع معدل ضربات قلبك، مما يحسن وظيفة الضخ. ويمكن القلب من نقل الدم بسهولة وكفاءة أكبر.

كما أن المشي كل يوم يزيد من قدرة القلب والأوعية الدموية على التحمل، مما يسمح للشخص بممارسة الرياضة لمدة أطول وأصعب.

ويحافظ على صحة عظامك، ويزيد من كثافتها، إذ يقلل من خطر الإصابة بهشاشة العظام والكسور.

ويوفر جرعة يومية من السعادة، حيث يؤدي لإطلاق مواد تسمى الإندورفين التي تحفز السعادة وتقلل من التوتر. لذلك يمكن أن يساعد المشي على التحكم في القلق وتجنب الاكتئاب.

  • اقرأ أيضا: 
هل المشي حافي القدمين يضر بالجسم؟

ويؤدي المشي كل يوم إلى تحسين النوم، وهذا يعود جزئيا إلى تقليل التوتر، وإلى أن الجسد عندما يتعب سيطلب الراحة وسينام أسرع.

فالنوم العميق والمزاج الجيد هما سر زيادة الطاقة التي ستحصل عليها عند المشي كل يوم.

فوائد المشي على رؤوس الأصابع

لكن هل تعلمون أن المشي على رؤوس الأصابع له عدة فوائد، عكس ما يعتقده البعض، وإليكم بعض هذه الفوائد:

  • يحرك أكثر من 38 عضلة في الجسم، وأغلبها عضلات كسولة في الجسم.
  • يحفز حرق الدهون الصعبة في عضلات الأفخاد الجانبية والخلفية، ويغير من شكل عضلة الساق بشكل ملحوظ.
  • الوقوف على رؤوس الاصابع بضع دقائق صباحا ومساء: يقلل من احتمال الإصابة بمرض الديسك، لأنها تصحح المسافات الفاصلة بين الفقرات.
  • ولا ينصح به الأطباء لمرضى الديسك لأنهم لا يستطيعون القيام بذلك.
  • كما إنه يشد عضلات الظهر ويقويها ويقلل من بروز البطن وحجم المعدة ويكبر من حجم القفص الصدري مما يرفع الاستقلاب.
  • يقوي عضلة الساق السفلية.

قد يعجبك أيضاً

طيف صدّام يعطل انتخاب رئيس البرلمان: الصوت بـ350 ألف دولار!

صدام لا يزال حاضرا بقوة في المشهد العراقي.. هذا ما حدث بالبرلمان وجدل الـ350 ألف دولار!

الملك أحمد فؤاد الثاني آخر ملوك مصر يحتفل بعيد ميلاده الـ 72

الملك أحمد فؤاد الثاني آخر ملوك مصر يحتفل بعيد ميلاده الـ 72 (شاهد)

ميان بنت شهاب آل سعيد تتنزه في قرية السوجرة بالجبل الأخضر

زوجة ولي العهد العماني تتنزه في قرية السوجرة بالجبل الأخضر (شاهد)

شاحنات أدوية لغزة

تغريدة موسى أبو مرزوق أبلغتهم بما حدث.. المسؤولون الأمنيون الإسرائيليون آخر من يعلم بصفقة الأدوية

دمية أغضبت المكسيكيين من صنع شركة إسرائيلية ويتم بيعها كوسيلة للسخرية من معاناة الفلسطينيين

هل تسخر من أطفال غزة؟.. مفاجأة بشأن دمية أغضبت المكسيكيين (شاهد)

الوليد بن طلال

ابن عم ملك المغرب رفقة الوليد بن طلال الخاضع للإقامة الجبرية في السعودية (شاهد)

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Proudly powered by Watan New

Contact us * Cookie Policy (EU) * Sitemap * تطبيقات وطن  * سياسة الاستخدام والخصوصية * من نحن / Who we are

Corrections Policy * Diversity and Inclusion * Diversity Policy for Editorial Content * Engagement, Feedback, and Transparency *

Organizational and Publishing Policies * Ownership and Funding Information * Standards of Behavior