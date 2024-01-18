المشي على رؤوس الأصابع.. لن تصدقوا فوائده

وطن- المشي هو رياضة لا تحتاج إلى معدات، ويمكن ممارستها في كل مكان.

وهو أحد أفضل الرياضات نفعا في حرق السعرات الحرارية وتقوية العضلات والمساعدة في التحكم في الوزن.

فالمشي يرفع معدل ضربات قلبك، مما يحسن وظيفة الضخ. ويمكن القلب من نقل الدم بسهولة وكفاءة أكبر.

كما أن المشي كل يوم يزيد من قدرة القلب والأوعية الدموية على التحمل، مما يسمح للشخص بممارسة الرياضة لمدة أطول وأصعب.

ويحافظ على صحة عظامك، ويزيد من كثافتها، إذ يقلل من خطر الإصابة بهشاشة العظام والكسور.

ويوفر جرعة يومية من السعادة، حيث يؤدي لإطلاق مواد تسمى الإندورفين التي تحفز السعادة وتقلل من التوتر. لذلك يمكن أن يساعد المشي على التحكم في القلق وتجنب الاكتئاب.

اقرأ أيضا:

ويؤدي المشي كل يوم إلى تحسين النوم، وهذا يعود جزئيا إلى تقليل التوتر، وإلى أن الجسد عندما يتعب سيطلب الراحة وسينام أسرع.

فالنوم العميق والمزاج الجيد هما سر زيادة الطاقة التي ستحصل عليها عند المشي كل يوم.

فوائد المشي على رؤوس الأصابع

لكن هل تعلمون أن المشي على رؤوس الأصابع له عدة فوائد، عكس ما يعتقده البعض، وإليكم بعض هذه الفوائد: