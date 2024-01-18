الرئيسية » حياتنا » تفاصيل توقيف صوفيا بن لمان في كوت ديفوار وطرد مشجعين جزائريين

تفاصيل توقيف صوفيا بن لمان في كوت ديفوار وطرد مشجعين جزائريين

بقلم
توقيف المشجعة الجزائرية صوفيا بن لمان في كوت ديفوار على خلفية أحداث شغب وصدامات في مباراة ضمن منافسات كأس أمم إفريقيا

وطن – أثارت حوادث شغب وصدامات بين مواطنين إيفواريين ومشجعين جزائريين خلال منافسات كأس أمم إفريقيا تحذيرات من مخاطر أزمة دبلوماسية، وفق ما أشارت له وسائل إعلامية.

وقامت ساحل العاج “كوت ديفوار” بترحيل واعتقال متورطين بتلك الأحداث وتحولت أبيدجان أكبر مدن الكوت ديفوار ومدينة بواكي، إلى ساحة توترات لاسيما قرب ملاعب كرة القدم بعد الأحداث التي شهدتها المنافسات الرياضية الأخيرة في أمم إفريقيا.

وقررت السلطات الجزائرية التكفل بـ50 في المائة من نفقات السفر الخاصة بـ2000 مشجع. فيما تحدثت السلطات عن استغلال بعض الخطابات التشجيعية التي أخرجت عن سياقتها واعتبرت معادية وعنصرية.

تحقيق مع مشجعة جزائرية

ووفق صحيفة “الشرق الأوسط” أجرت سلطات كوت ديفوار تحقيقات مع المشجعة الجزائرية الشهيرة المناصرة لمنتخب بلادها، صوفيا بن لمان، بعد بثها مقطع فيديو وُصف بأنه ذو طابع عنصري، قبل أن تقرر ترحيلها.

وأوقفت السلطات بن لمان، من أمام مدخل ملعب السلام بمدينة بواكي قبيل انطلاق مباراة الجزائر وأنغولا، ونقلتها إلى مدينة أبيدجان للتحقيق معها بخصوص ما ورد على لسانها في المقطع، الذي نشرته عبر «فيسبوك».

لكن وسائل إعلام مغربية عممت تلك الحالة وراحت تتحدث عن حالة عامة من مشجعين جزائريين يطلقون خطابات عنصرية، وأن هناك حملات ترحيل جماعية من سلطات ساحل العاج مثلما نشره موقع “الصحيفة” المغربي.

  • اقرأ أيضا:
موعد مباراة الجزائر ضد بوركينا فاسو والتشكيلة في كأس أمم أفريقيا 2024 كوت ديفوار

صحيفة جزائرية توضح

وقالت صحيفة “الخبر” الجزائرية إنه تم توقيف المشجعة الجزائرية أمام ملعب السلام، وتحويلها من فندق وإقامة لي أوليفي les oliviers من قبل فرقة ما يعرف ” CSSO”، وهي فرقة للتدخل السريع في الجيش الإيفواري.

وكان الاتحاد الجزائري لكرة القدم قد أعلن أنه قرر التكفل بنصف تكاليف السفر الخاصة بالمشجعين المتوجهين إلى الكوت ديفوار لمساندة منتخبهم، وذلك بتعليمات من الرئيس عبد المجيد تبون، وفق ما جاء في بيانه.

وكان منتخب الجزائر لكرة القدم قد افتتح مشاركته في بطولة كأس أمم إفريقيا بتعادل مخيب بهدف لمثله ضد أنغولا، على ملعب بواكي الذي سيحتضن مبارتيه الأخريين في الدور الأول ضد بوركينا فاسو وموريتانيا.

قد يعجبك أيضاً

تعادل فلسطين والإمارت في كأس آسيا 2023

رغم الجراح.. أبطال الفدائي الفلسطيني يفرضون التعادل على الإمارات في كأس آسيا 2023 (شاهد)

المحكمة الجنائية بقطر تحكم بالسجن 20 عاماً على وزير المالية السابق علي شريف العمادي

خفايا أكبر قضية فساد بتاريخ قطر.. الأمير جعلهم “عبرة” وأخو حمد بن جاسم ضمن المتورطين

سعر الدولار يصعد لقمة جنونية تاريخية بمصر وهذا موعد التعويم المتوقع

سعر الدولار يصعد لقمة جنونية تاريخية بمصر وهذا موعد التعويم المتوقع

توقيف المشجعة الجزائرية صوفيا بن لمان في كوت ديفوار على خلفية أحداث شغب وصدامات في مباراة ضمن منافسات كأس أمم إفريقيا

تفاصيل توقيف صوفيا بن لمان في كوت ديفوار وطرد مشجعين جزائريين

عملية خطيرة.. صحة الأميرة كيت والملك تشارلز تثير قلق البريطانيين

عملية خطيرة.. صحة الأميرة كيت والملك تشارلز تثير قلق البريطانيين

مشاهد جديدة بثها القسام لاشتباكات واستهداف آليات الاحتلال المتوغلة شرق حيي "التفاح والدرج" في مدينة غزة

مقاتلو القسام يخرجون من تحت الأرض في أي مكان وبأي وقت.. فيديو جديد مثير

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Proudly powered by Watan New

Contact us * Cookie Policy (EU) * Sitemap * تطبيقات وطن  * سياسة الاستخدام والخصوصية * من نحن / Who we are

Corrections Policy * Diversity and Inclusion * Diversity Policy for Editorial Content * Engagement, Feedback, and Transparency *

Organizational and Publishing Policies * Ownership and Funding Information * Standards of Behavior