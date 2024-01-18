تفاصيل توقيف صوفيا بن لمان في كوت ديفوار وطرد مشجعين جزائريين

وطن – أثارت حوادث شغب وصدامات بين مواطنين إيفواريين ومشجعين جزائريين خلال منافسات كأس أمم إفريقيا تحذيرات من مخاطر أزمة دبلوماسية، وفق ما أشارت له وسائل إعلامية.

وقامت ساحل العاج “كوت ديفوار” بترحيل واعتقال متورطين بتلك الأحداث وتحولت أبيدجان أكبر مدن الكوت ديفوار ومدينة بواكي، إلى ساحة توترات لاسيما قرب ملاعب كرة القدم بعد الأحداث التي شهدتها المنافسات الرياضية الأخيرة في أمم إفريقيا.

وقررت السلطات الجزائرية التكفل بـ50 في المائة من نفقات السفر الخاصة بـ2000 مشجع. فيما تحدثت السلطات عن استغلال بعض الخطابات التشجيعية التي أخرجت عن سياقتها واعتبرت معادية وعنصرية.

تحقيق مع مشجعة جزائرية

ووفق صحيفة “الشرق الأوسط” أجرت سلطات كوت ديفوار تحقيقات مع المشجعة الجزائرية الشهيرة المناصرة لمنتخب بلادها، صوفيا بن لمان، بعد بثها مقطع فيديو وُصف بأنه ذو طابع عنصري، قبل أن تقرر ترحيلها.

وأوقفت السلطات بن لمان، من أمام مدخل ملعب السلام بمدينة بواكي قبيل انطلاق مباراة الجزائر وأنغولا، ونقلتها إلى مدينة أبيدجان للتحقيق معها بخصوص ما ورد على لسانها في المقطع، الذي نشرته عبر «فيسبوك».

لكن وسائل إعلام مغربية عممت تلك الحالة وراحت تتحدث عن حالة عامة من مشجعين جزائريين يطلقون خطابات عنصرية، وأن هناك حملات ترحيل جماعية من سلطات ساحل العاج مثلما نشره موقع “الصحيفة” المغربي.

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صحيفة جزائرية توضح

وقالت صحيفة “الخبر” الجزائرية إنه تم توقيف المشجعة الجزائرية أمام ملعب السلام، وتحويلها من فندق وإقامة لي أوليفي les oliviers من قبل فرقة ما يعرف ” CSSO”، وهي فرقة للتدخل السريع في الجيش الإيفواري.

وكان الاتحاد الجزائري لكرة القدم قد أعلن أنه قرر التكفل بنصف تكاليف السفر الخاصة بالمشجعين المتوجهين إلى الكوت ديفوار لمساندة منتخبهم، وذلك بتعليمات من الرئيس عبد المجيد تبون، وفق ما جاء في بيانه.

وكان منتخب الجزائر لكرة القدم قد افتتح مشاركته في بطولة كأس أمم إفريقيا بتعادل مخيب بهدف لمثله ضد أنغولا، على ملعب بواكي الذي سيحتضن مبارتيه الأخريين في الدور الأول ضد بوركينا فاسو وموريتانيا.