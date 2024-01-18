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بعد 24 عاماً.. أحمد الدرة يلتحق شهيداً بشقيقه محمد في قصف إسرائيلي (شاهد)

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أحمد الدرة يلتحق شهيداً بشقيقه محمد في قصف إسرائيلي بعد 24 عاماً

وطن – أعلنت وسائل إعلام فلسطينية استشهاد أحمد الدرة، شقيق الطفل الفلسطيني الشهيد محمد الدرة، في قصف إسرائيلي استهدف منزل عائلتهم بمخيم البريج وسط قطاع غزة.

وبات الطفل محمد الدرة أيقونة لانتفاضة الأقصى الثانية، بعد توثيق مراسل قناة فرنسا الثانية “شارل إندرلان” حادثة استشهاده قبل 24 عاما، حينما كان يحتمي بوالده خلف برميل إسمنتي في شارع صلاح الدين بمدينة غزة.

استشهاد أحمد الدرة شقيق محمد الدرة

وكان ذلك تحديدا بتاريخ 28 سبتمبر/أيلول 2000، إلى أن استشهد برصاصة قناس وسط صيحات والده “مات الولد …الولد مات الولد”.

وعرضت هذه اللقطة التي استمرت لأكثر من دقيقة، مشهد احتماء الأب وابنه ببعضهما البعض، ونحيب الصبي، وإشارة الأب لمطلقي النيران بالتوقف، وسط إطلاق وابل من النار والغبار، وبعد ذلك تمدد الصبي على ساقي أبيه بعد أن فارق الحياة.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن أحمد الدرة (شقيق محمد الدرة) استشهد في قصف للاحتلال الإسرائيلي، استهدف منزل العائلة في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

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وكان الدفاع المدني في غزة، أعلن أمس (الخميس)، انتشال جثث 15 شهديا من تحت الأنقاض في مخيم البريج وسط القطاع، عقب قصف جوي شنته إسرائيل على منازل في المخيم.

وقال شهود عيان إن الطائرات الحربية الإسرائيلية استهدفت مربعاً سكنياً كاملاً قرب السوق خلف مدارس «الأونروا»، التي تؤوي نازحين وسط مخيم البريج.

الاحتلال يتعمد قتل الأطفال

وكان جمال الدرة، والد الطفل الشهيد محمد الدرة، ودع شقيقيه، نائل وإياد، اللذين ارتقيا في بداية العدوان على قطاع غزة، في أكتوبر 2023، وذلك بعد 23 عاماً على ارتقاء طفله، الذي قتل برصاص الجيش الإسرائيلي خلال انتفاضة الأقصى عام 2000.

وقال الأب المكلوم على هامش تشييع الشهداء وقتها: “إسرائيل قصفت منازل أشقائي، قتل شقيقاي وزوجة شقيقي وابنته الوحيدة، وقُتل العشرات من جيراني، جلهم من الأطفال”.

وتابع أن الاحتلال يتعمد قتل الأطفال، ومشهد قتل محمد ما يزال يتكرر منذ 23 عاما، وأردف أن دم محمد ما يزال يسيل ليفقد ابنه أحمد في ظروف عدوان مشابهة للإحتلال الإسرائيلي.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت في بيان صادر عنها أمس الخميس، عن ارتفاع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 24620 شهيدا، وعدد المصابين إلى 61830.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيانها، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 15 مجزرة، راح ضحيتها 172 شهيدا و326 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية.

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