بعد 24 عاماً.. أحمد الدرة يلتحق شهيداً بشقيقه محمد في قصف إسرائيلي (شاهد)

وطن – أعلنت وسائل إعلام فلسطينية استشهاد أحمد الدرة، شقيق الطفل الفلسطيني الشهيد محمد الدرة، في قصف إسرائيلي استهدف منزل عائلتهم بمخيم البريج وسط قطاع غزة.

وبات الطفل محمد الدرة أيقونة لانتفاضة الأقصى الثانية، بعد توثيق مراسل قناة فرنسا الثانية “شارل إندرلان” حادثة استشهاده قبل 24 عاما، حينما كان يحتمي بوالده خلف برميل إسمنتي في شارع صلاح الدين بمدينة غزة.

استشهاد أحمد الدرة شقيق محمد الدرة

وكان ذلك تحديدا بتاريخ 28 سبتمبر/أيلول 2000، إلى أن استشهد برصاصة قناس وسط صيحات والده “مات الولد …الولد مات الولد”.

أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، الخميس، استشهاد أحمد الدرة، شقيق الطفل الشهيد محمد الدرة، في قصف إسرائيلي استهدف منزل عائلتهم بمخيم البريج وسط قطاع غزة.

وأصبح الطفل #محمد_الدرة 11 عاماً أيقونة لانتفاضة #الأقصى الثانية، بعد توثيق مراسل قناة تلفزيونية فرنسية حادثة إعدامه، وهو يحتمي… pic.twitter.com/XRFg8P7Wwr — TRT عربي (@TRTArabi) January 18, 2024

وعرضت هذه اللقطة التي استمرت لأكثر من دقيقة، مشهد احتماء الأب وابنه ببعضهما البعض، ونحيب الصبي، وإشارة الأب لمطلقي النيران بالتوقف، وسط إطلاق وابل من النار والغبار، وبعد ذلك تمدد الصبي على ساقي أبيه بعد أن فارق الحياة.

ارتقى إلى الشهادة الشهيد أحمد الدرة، شقيق الطفل الشهيد محمد الدرة، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي# منزل عائلته في مخيم البريج وسط #غزة.

والدهما جمال، الذي شوهد وهو يحمي محمد قبل استشهاده برصاص قوات الاحتلال في هذه الصورة المعروفة، فقد العديد من أفراد عائلته منذ 7 أكتوبر/تشرين… pic.twitter.com/rBvvFlnkrg — وسيم سعد قزيل (@wasem_sad22) January 18, 2024

وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن أحمد الدرة (شقيق محمد الدرة) استشهد في قصف للاحتلال الإسرائيلي، استهدف منزل العائلة في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

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وكان الدفاع المدني في غزة، أعلن أمس (الخميس)، انتشال جثث 15 شهديا من تحت الأنقاض في مخيم البريج وسط القطاع، عقب قصف جوي شنته إسرائيل على منازل في المخيم.

خبر حزين جدا .. الاختلال اليوم قـىـل الايقونة أحمد الدرة شقيق الشـ٨ـيد محمد الدرة ليلتحق بأخيه بعد 23 عام. نفس المختل والثأر يزداد.. pic.twitter.com/dDdRG4D5Ah — MO (@Abu_Salah9) January 18, 2024

وقال شهود عيان إن الطائرات الحربية الإسرائيلية استهدفت مربعاً سكنياً كاملاً قرب السوق خلف مدارس «الأونروا»، التي تؤوي نازحين وسط مخيم البريج.

الاحتلال يتعمد قتل الأطفال

وكان جمال الدرة، والد الطفل الشهيد محمد الدرة، ودع شقيقيه، نائل وإياد، اللذين ارتقيا في بداية العدوان على قطاع غزة، في أكتوبر 2023، وذلك بعد 23 عاماً على ارتقاء طفله، الذي قتل برصاص الجيش الإسرائيلي خلال انتفاضة الأقصى عام 2000.

مراسل العربي باسل خلف: استشهاد أحمد الدرة شقيق الطفل الشهيد محمد درة في قصف إسرائيلي استهدف منزل العائلة في مخيم البريج @SihamBaba5 pic.twitter.com/2MwD1f30Pl — التلفزيون العربي (@AlarabyTV) January 18, 2024

وقال الأب المكلوم على هامش تشييع الشهداء وقتها: “إسرائيل قصفت منازل أشقائي، قتل شقيقاي وزوجة شقيقي وابنته الوحيدة، وقُتل العشرات من جيراني، جلهم من الأطفال”.

وتابع أن الاحتلال يتعمد قتل الأطفال، ومشهد قتل محمد ما يزال يتكرر منذ 23 عاما، وأردف أن دم محمد ما يزال يسيل ليفقد ابنه أحمد في ظروف عدوان مشابهة للإحتلال الإسرائيلي.

والد الشهيد محمد الدرة يودع أشقاءه الذين ارتقوا في قصف الاحتلال#خبرني #غزة pic.twitter.com/QK6f6WIWXB — خبرني Khaberni (@khaberni) October 15, 2023

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت في بيان صادر عنها أمس الخميس، عن ارتفاع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 24620 شهيدا، وعدد المصابين إلى 61830.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيانها، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 15 مجزرة، راح ضحيتها 172 شهيدا و326 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية.