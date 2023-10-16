والد محمد الدرة يفقد شقيقيه في قصف إسرائيلي.. ووداع مؤثر (فيديو)

وطن- وثق مقطع فيديو تداوله مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة وداع جمال الدرة، والد الطفل الشهيد محمد الدرة، لاثنين من أشقائه ارتقوا بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

ويأتي ذلك بعد 23 عاماً على ارتقاء طفله البكر محمد شهيدا، الذي قتل برصاص الجيش الإسرائيلي خلال انتفاضة الأقصى عام 2000، وبات رمزا للانتفاضة.

والد محمد الدرة يودع اثنين من أشقائه شهداء بالعدوان على غزة

وأظهر مقطع فيديو تداوله نشطاء على مواقع التواصل، الدرة الأب، وهو يودع شقيقيه الشهيدين، بتأثر وحزين شديدين.

ويرى والد محمد الدرة وهو يجلس على الأرض أمام جثتين وهو يقول بنبرة مؤثرة : “مع السلامة الله يسهل عليكم”.

وتابع : “احجزولي مكان جنبكم.. الله يرحمكم ويرحم جميع شهداءنا وربنا يصبرنا”، قبل أن يقوم وهو في حالة من الذهول والحزن.

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وعلى هامش تشييع الجنازة صرح والد محمد الدرة لوسائل إعلام: “إسرائيل قصفت منازل أشقائي، قتل شقيقاي وزوجة شقيقي وابنته الوحيدة، وقتل العشرات من جيراني، جلهم من الأطفال”.

وتابع: “الاحتلال يتعمد قتل الأطفال، في كل يوم يقتل طفل، مشهد قتل محمد ما يزال يتكرر منذ 23 عاما، دم محمد ما يزال يسيل”.

وقال: “إسرائيل لا تقصف أهدافا عسكرية، يقتلون المدنيين وبأسلحة غربية”.

محمد الدرة أيقونة انتفاضة الأقصى

واستشهد الطفل محمد الدرة؛ الذي اعتبر أيقونة “انتفاضة الأقصى“، يوم 30 أيلول/ سبتمبر 2000، أي بعد يومين من انطلاقة شرارة الانتفاضة في 28 من الشهر ذاته، التي اندلعت في أعقاب اقتحام رئيس وزراء الاحتلال الأسبق، أريئيل شارون، المسجد الأقصى المبارك.

ويشار إلى أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة خلف أكثر من 2670 شهيدا حتى الآن، ويتوقع أن يرتفع العدد مع دخول الحرب يومها العاشر.