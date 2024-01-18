الرئيسية » الهدهد » السعودية.. حركة مريبة قرب سجن الدمام وإحاطته بسيارات إسعاف وإغلاق الطريق

السعودية.. حركة مريبة قرب سجن الدمام وإحاطته بسيارات إسعاف وإغلاق الطريق

بقلم
تحركات "مريبة" في محيط سجن الدمام بالمملكة العربية السعودية، مع أنباء عن تصوير بعض المحكومين بالإعدام

وطن – كشفت “المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان” في بيان حديث لها عما وصفته بتحركات “مريبة” في محيط سجن الدمام بالمملكة العربية السعودية، ربطتها بأنباء عن تصوير بعض المحكومين بالإعدام.

ويشار إلى أن “سجن الدمام” هو أحد السجون المركزية الخمسة، على مستوى المملكة التابع لرئاسة أمن الدولة بالمنطقة الشرقية.

ماذا يحدث في سجن الدمام؟

وقالت المنظمة في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي بإكس ورصدته (وطن)، الأربعاء: “رصدت اليوم حركة مريبة قرب سجن الدمام مثل إحاطته بسيارات إسعاف ودفاع مدني وإغلاق الطريق حوله.”

وتابعت “المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان”، أن هذه المظاهر تلاقت مع أنباء عن تصوير بعض المحكومين بالإعدام.

جدير بالذكر أن المنظمة رصدت 66 مهدداً بالإعدام على الأقل، بينهم 3 أحكامهم نهائية و9 قاصرين.

وكانت ذات المنظمة سلطت في تقرير لها الضوء على انتهاكات نظام محمد بن سلمان لحقوق الإنسان، وتحديدا حقوق النساء وقمع حرية التعبير.

وفي رصد حقوقي أكدت المنظمة تواجد ما لا يقل عن 52 امرأة في سجون المملكة، بينهن معتقلات رأي فرضت السلطات عليهن أحكام سجن مغلظة بفترات فلكية تصل إلى 90 عاماً.

وتواجه السعودية ونظام ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، انتقادات حقوقية كبيرة من قبل العديد من المنظمات بسبب حبس حرية التعبير واعتقال عدد كبير من المعارضين.

وزادت حدة هذه الانتقادات وخرجت منظمات دولة تندد بسياسات القمع السعودية، عقب اغتيال الصحفي جمال خاشقجي في 2018 بقنصلية المملكة في إسطنبول.

قد يعجبك أيضاً

طيف صدّام يعطل انتخاب رئيس البرلمان: الصوت بـ350 ألف دولار!

صدام لا يزال حاضرا بقوة في المشهد العراقي.. هذا ما حدث بالبرلمان وجدل الـ350 ألف دولار!

الملك أحمد فؤاد الثاني آخر ملوك مصر يحتفل بعيد ميلاده الـ 72

الملك أحمد فؤاد الثاني آخر ملوك مصر يحتفل بعيد ميلاده الـ 72 (شاهد)

ميان بنت شهاب آل سعيد تتنزه في قرية السوجرة بالجبل الأخضر

زوجة ولي العهد العماني تتنزه في قرية السوجرة بالجبل الأخضر (شاهد)

شاحنات أدوية لغزة

تغريدة موسى أبو مرزوق أبلغتهم بما حدث.. المسؤولون الأمنيون الإسرائيليون آخر من يعلم بصفقة الأدوية

دمية أغضبت المكسيكيين من صنع شركة إسرائيلية ويتم بيعها كوسيلة للسخرية من معاناة الفلسطينيين

هل تسخر من أطفال غزة؟.. مفاجأة بشأن دمية أغضبت المكسيكيين (شاهد)

الوليد بن طلال

ابن عم ملك المغرب رفقة الوليد بن طلال الخاضع للإقامة الجبرية في السعودية (شاهد)

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Proudly powered by Watan New

Contact us * Cookie Policy (EU) * Sitemap * تطبيقات وطن  * سياسة الاستخدام والخصوصية * من نحن / Who we are

Corrections Policy * Diversity and Inclusion * Diversity Policy for Editorial Content * Engagement, Feedback, and Transparency *

Organizational and Publishing Policies * Ownership and Funding Information * Standards of Behavior