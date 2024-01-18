السعودية.. حركة مريبة قرب سجن الدمام وإحاطته بسيارات إسعاف وإغلاق الطريق

وطن – كشفت “المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان” في بيان حديث لها عما وصفته بتحركات “مريبة” في محيط سجن الدمام بالمملكة العربية السعودية، ربطتها بأنباء عن تصوير بعض المحكومين بالإعدام.

ويشار إلى أن “سجن الدمام” هو أحد السجون المركزية الخمسة، على مستوى المملكة التابع لرئاسة أمن الدولة بالمنطقة الشرقية.

ماذا يحدث في سجن الدمام؟

وقالت المنظمة في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي بإكس ورصدته (وطن)، الأربعاء: “رصدت اليوم حركة مريبة قرب سجن الدمام مثل إحاطته بسيارات إسعاف ودفاع مدني وإغلاق الطريق حوله.”

⚠️⚠️⚠️ رصدت اليوم حركة مريبة قرب سجن الدمام مثل إحاطته بسيارات إسعاف ودفاع مدني وإغلاق الطريق حوله، وتلاقت هذه المظاهر مع أنباء عن تصوير بعض المحكومين بالإعدام.

يشار أن المنظمة رصدت ٦٦ مهدداً بالإعدام على الأقل بينهم ٣ أحكامهم نهائية و٩ قاصرين.#أوقفوا_المذبحة pic.twitter.com/CMtM7SgBR1 — المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان ESOHR (@ESOHumanRights) January 17, 2024

وتابعت “المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان”، أن هذه المظاهر تلاقت مع أنباء عن تصوير بعض المحكومين بالإعدام.

جدير بالذكر أن المنظمة رصدت 66 مهدداً بالإعدام على الأقل، بينهم 3 أحكامهم نهائية و9 قاصرين.

وكانت ذات المنظمة سلطت في تقرير لها الضوء على انتهاكات نظام محمد بن سلمان لحقوق الإنسان، وتحديدا حقوق النساء وقمع حرية التعبير.

وفي رصد حقوقي أكدت المنظمة تواجد ما لا يقل عن 52 امرأة في سجون المملكة، بينهن معتقلات رأي فرضت السلطات عليهن أحكام سجن مغلظة بفترات فلكية تصل إلى 90 عاماً.

وتواجه السعودية ونظام ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، انتقادات حقوقية كبيرة من قبل العديد من المنظمات بسبب حبس حرية التعبير واعتقال عدد كبير من المعارضين.

وزادت حدة هذه الانتقادات وخرجت منظمات دولة تندد بسياسات القمع السعودية، عقب اغتيال الصحفي جمال خاشقجي في 2018 بقنصلية المملكة في إسطنبول.