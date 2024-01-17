ظهور نادر للأميرة للا سلمى طليقة محمد السادس في لندن (شاهد)

وطن – لفتت الأميرة للا سلمى، طليقة العاهل المغربي الملك محمد السادس، الأنظار إليها مجددا بظهور جديد نادر لها قبل أيام، في العاصمة البريطانية لندن.

وظهرت للا سلمى على سلم الطائرة في المطار رفقة حراستها الخاصة، وكان يرافقها فتاة قد تكون ابنتها للا خديجة، حيث لا يظهر وجهها بالصورة.

الصورة التي التقطها مواطن مغربي للأميرة للا سلمى أثناء وصولها إلى العاصمة البريطانية لندن، تشير إلى أنها وصلت إلى بريطانيا أوائل يناير الجاري.

ماذا تفعل الأميرة للا سلمى في لندن؟

ولم يكشف ملتقط الصورة أي تفاصيل أخرى عن الأميرة المختفية عن الأنظار منذ سنوات طويلة، أو معلومات عن سبب تواجدها في لندن.

آخر ظهور علني لـ للا سلمى كان في شهر ديسمبر من العام 2017.

وفي عام 2018 انتشر عبر الصحف العالمية خبر طلاق الأميرة للا سلمى، وانفصالها عن الملك محمد السادس، دون ذكر أسباب ذلك أو كشف كواليس الطلاق.

وهو الخبر الذي أكده وقتها محامي الملك محمد السادس لمجلة “Gala” الفرنسية، حيث أشير في حديثه عن الأميرة سلمى بصفة زوجة الملك السابقة.

الإطلالة النادرة للأميرة للا سلمى في لندن هي الإطلالة الثانية لها منذ فترة طويلة.

حيث شوهدت في سبتمبر من العام 2022 وهي تستمتع بوقتها على شاطئ مدينة أصيلة المغربية، حيث التقطت لها صور ومقاطع فيديو خلال تجولها في المدينة القديمة.

طلاق للا سلمى الغامض من ملك المغرب

وسبق أن وصفت صحيفة “ذا صن” البريطانية للا سلمى “بالأميرة الشبح”، نظرًا لغيابها الطويل عن الأضواء العامة.

ودائما ما كانت تظر الأميرة للا سلمى برفقة الملك محمد السادس في الفعاليات الدولية والوطنية، قبل طلاقهما وإنهاء زواجهما الذي استمر حوالي 16 عاما.

وأسفر هذا الزواج عن ابن وابنة للملك وللا سلمى هما: الأمير مولاي الحسن ولي عهد المغرب، والأميرة خديجة.

وبكل ظهور لها ـ سواء معلن أو التقط خلسة عبر صور ـ يثار جدل كبير حول الأمير للا سلمى، وتعود للساحة المغربية أحاديث الطلاق الذي وقع بينها وبين الملك محمد السادس قبل سنوات.

اقرأ أيضا:

ويشار إلى أن الدخول الأول لـ”للا سلمى” إلى القصر الملكي كان عام 1999 بعد تخرجها.

حيث استقبلهم ولي العهد وقتها (محمد السادس) واختارها زوجة له، قبل ثلاثة أشهر من وفاة والده الملك الراحل الحسن الثاني.

الأميرة “للا سلمى بناني” المولودة في 10 مايو 1978، بمدينة فاس، كانت أول زوجة لحاكم مغربي يتم الاعتراف بها علانية ومنحها لقبا ملكيا.