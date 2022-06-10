رحلة “للا سلمى” مع محمد السادس .. قصة الأميرة المدللة التي هربت من قفص ملك المغرب

وطن – يهتم الرأي العام دائما بمتابعة الجانب الخفي في حياة الزعماء والرؤساء، فعلى الرغم من محاولاتهم فرض سياج من السرية حول حياتهم الشخصية، لكنّ الأسرار دائما ما تتكشف أمام الجمهور الذي يجد نفسه أمام مادة خصبة من الجدل.

أحد الزعماء الذين حاصرهم الجدل هو ملك المغرب محمد السادس، بسبب قصة زواجه المثيرة من الأميرة “للا سلمى بناني” المولودة في 10 مايو 1978، بمدينة فاس، وقد كانت أول زوجة لحاكم مغربي يتم الاعتراف بها علانية ومنحها لقبا ملكيا.

زوجة محمد السادس.. الأميرة تخطف الملك

زواج الملك والأميرة جرى في 2002، فخطفت للا سلمى الأضواء خلافًا لزوجات كل ملوك المغرب السابقين، الذي لم يتم الإعلان عن هوياتهم كعرف مغربي معتاد.

وتشير المعلومات المتداولة عن “للا سلمى”، أنها نشأت في بيت متواضع، وقد حاربت مرض السرطان من خلال جمعية تحمل اسمها.

سلمى كانت طالبة متفوقة حصلت على شهادتها في الهندسة بمجال الكمبيوتر،. وتم تجنيدها من قبل (Omnium Nord-africain ONA)، وهي أول مجموعة خاصة في المغرب، تنتمي جزئيًا إلى العائلة المالكة المغربية.

سلمى تدخل القصر للمرة الأولى

الدخول الأول لـ”للا سلمى” إلى القصر الملكي كان عام 1999 بعد تخرجها. حيث استقبلهم ولي العهد (محمد السادس) واختارها زوجة له، قبل ثلاثة أشهر من وفاة والده الملك الراحل الحسن الثاني.

واعتبارًا من 22 مارس / آذار 2002 حازت الأميرة للا سلمى لقب “صاحبة السمو الملكي”، وقد اختار الملك محمد السادس ـ الذي يكبرها بـ15 عاما ـ أن يمنحها هذا اللقب الذي كان يطلق فقط على شقيقاته وعماته.

وأنجبت للا سلمى لمحمد السادس “الحسن” ولي عهد المغرب وابنته الأميرة خديجة.

ديانة زوجة ملك المغرب

ديانة سلمى بناني أثارت جدلا على صعيد واسع، حيث ذهب البعض إلى أنها مسيحية وزعم البعض أنها يهودية.

فيما تحدّثت مدرسة اللغة الإسلامية شادية بقاش التي درستها لـ”للا” بمرحلة الثانوية العامة ضمن شعبة العلوم الرياضية في ثانوية الحَسن الثاني عام 1994، عن أن الأميرة تحمل الديانة الإسلامية.

اختفاء زوجة ملك المغرب.. العاصفة

الزيجة التي كانت تُوصف بأنها مستقرة، سرعان ما عصفت بها العاصفة في 2018، عندما أثير الحديث عن اختفاء الأميرة للا سلمى.

الاختفاء أثار ترجيحات سريعة بانفصال ملك المغرب عن الأميرة. وزادت تلك الأقاويل عندما لم تُجرِ للا زيارة لمحمد السادس بعد خضوعه لعملية جراحية في القلب.

الأميرة للا تغيب عن عملية ملك المغرب

نُشرت في 2018، صورة للملك محمد السادس بعد إجرائه العملية الجراحية ظهر فيها كل أفراد الأسرة الملكية (أشقاء وأبناء الملك). لكن لم تظهر للا في الصورة، وهو ما عزز من تكهنات انفصال الملك والأميرة.

أجرى جلالة الملك #محمد_السادس حفظه الله اليوم عملية جراحية تكللت بالنجاح ومكنت من انتظام إيقاع نبض القلب لدى جلالته، وإذ نشكر الله العلي القدير على نجاح العملية نسأله تعالى أن يديم على جلالته نعمة الصحة والعافية، وأن يحفظ الشعب المغربي قاطبة. pic.twitter.com/JDujsd0C7b — رئيس الحكومة المغربية (@ChefGov_ma) February 26, 2018

هروب زوجة ملك المغرب.. واعتراف بالانفصال

انتقل زخم الجدل إلى منحى أكثر تصاعدًا، عندما تم الحديث عن هروب الأميرة للا سلمى رفقة ولي العهد.

وذلك قبل أن يصدر محامي العائلة الملكية إريك ديبون موريتي، بيانا في يوليو / تموز 2019، قال فيه: إن الملك محمد السادس وزوجته “السابقة” الأميرة للا سلمى ينفيان الأخبار التي يجري تداولها حول خلافات عائلية عميقة تتعلق بهروب الأخيرة من المغرب رفقة ولي العهد الأمير الحسن.

وكان ذلك البيان بمثابة التأكيد على انفصال الملك والأميرة. فيما كانت أنباء الهروب تشير إلى أن للا سلمى سافرت إلى اليونان.

بينما ذكر بيان محامي الأسرة الملكية أنّ ما أسماها “الشائعات” بهروب الأميرة سلمى أو اختطاف ابنيهما هي أخبار كاذبة. على حد زعمه.

بحجم الجدل الصاخب الذي أثير في هذا الإطار، فقد طالب محامي الأسرة باحترام الحياة الخاصة للعائلة.

صراع الأميرة الزوجة والأميرة الشقيقة

في ربيع 2019، بدأ المسؤولون في المغرب يتحدثون عن صراع بين للا سلمى وشقيقة الملك الأميرة للا حسناء.

قيل في البداية إن للا حسناء شعرت أن شعبية الأميرة سلمى بين سكان البلاد تهدد مكانتها.

كما ادعى أشخاص مقربون من الديوان الملكي أن قرار الملك بتعيين مولاي الحسن الثالث، نجل سلمى، وريثاً زاد من تأجيج النار بينهما.

شقيقة ملك المغرب حاولت قتل للا سلمى

في ذروة الدراما العائلية، في أبريل 2019، غمرت شبكات التواصل الاجتماعي في المغرب تقارير عن قيام شقيقة الملك بطعن زوجته وإصابتها بجروح خطيرة، وأن الأميرة سلمى تتعافى في مستشفى تحت حراسة مشددة.

ولا يقترب الإعلام المغربي نهائيا من هذه المنطقة في حياة الملك، وتعتبر هذه القضية محظور تناولها تماما بأي شكل من الأشكال في أي وسلية إعلامية مغربية، وتوجد رقابة شديدة من القصر على جميع وسائل الإعلام في الدولة.

وكل المعلومات المتداولة بخصوص ملك المغرب محمد السادس، وطليقته “للا سلمى” مصدرها التقارير الأجنبية وتسريبات الصحف الغربية.