الرئيسية » رياضة » العنابي القطري مستضيف البطولة أول المتأهلين إلى دور ال16 كأس آسيا 2024 (فيديو)

العنابي القطري مستضيف البطولة أول المتأهلين إلى دور ال16 كأس آسيا 2024 (فيديو)

بقلم
تأهل منتخب قطر إلى دور 16 كأس آسيا 2024

وطن- نجح منتخب قطر مستضيف البطولة الآسيوية من الصعود إلى دور ال16 كأس آسيا 2024 كأول المنتخبات العربية، بعد فوزه النظيف على الصين بهدف دون مقابل، الأربعاء، على ملعب (استاد البيت).

وسجل النجم القطري أكرم عفيف هدف التأهل لصالح منتخب العنابي القطري في الدقيقة ال17، داخل مرمى شباك منافسه الصين.

العنابي القطري أول المتأهلين إلى دور ال16 كأس آسيا 2024

ويتصدر القطري عفيف لاعب نادي السد صدارة جدول هدافين كأس آسيا 2024 قطر، بعد إحرازه الهدف الثالث في البطولة الآسيوية المقامة في العاصمة القطرية الدوحة.

وسيلتقي منتخب قطر في ختام منافسات دور مجموعات كأس آسيا 2024 قطر، من أجل تأمين الصدارة بعد حسم التأهل كأول المنتخبات في هذه البطولة أمام الصين وصيف المجموعة.

تعادل لبنان والصين في كأس آسيا 2024

وسقط منتخب لبنان في منافسات ذات المجموعة بفخ التعادل السلبي بدون أهداف أمام الصين، في منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس آسيا 2024 قطر.

وتفوق منتخب الصين طوال مجريات اللقاء أمام لبنان على مستوى التسديدات والاستحواذ على الكرة، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 15 تسديدة والاستحواذ بنسبة 61%.

أكرم عفيف
أكرم عفيف هداف كأس آسيا 2024 قطر
اقرأ أيضاً: 

على عكس منتخب لبنان (رجال الأرز)، الذي وصلت عدد تسديداته إلى 12 تسديدة، والاستحواذ على الكرة بنسبة 39% في المباراة.

وشهدت المباراة العديد من الفرض الضائعة لنجوم المنتخب اللبناني لتقدم في نتيجة اللقاء باتجاه مرمى منافسه الصيني.

ترتيب مجموعة قطر ولبنان في بطولة كأس آسيا 2024

ويتصدر منتخب قطر (العنابي) ترتيب المجموعة الأولى من منافسات بطولة كأس آسيا 2024، برصيد 6 نقاط، ويليه الوصيف منتخب قطر في وصافة ترتيب المجموعة بالمركز الثاني برصيد نقطتين.

وجاء منتخب طاجيكستان ولبنان في المركزين الثالث والرابع من ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة مع نهاية منافسات الجولة الثانية لهذه المجموعة.

للحصول على آخبارنا الحصرية والعاجلة اشترك في قناتنا في تليغرام

قد يعجبك أيضاً

منتخب مصر

موعد مباراة مصر ضد غانا والتشكيلة في قمة منافسات كأس أمم أفريقيا 2024

تأهل منتخب قطر إلى دور 16 كأس آسيا 2024

العنابي القطري مستضيف البطولة أول المتأهلين إلى دور ال16 كأس آسيا 2024 (فيديو)

مفسرة أحلام تكشف أن السحر سبب طلاق ياسمين عبدالعزيز

مفسرة أحلام تفجر مفاجأة عن سبب طلاق ياسمين عبدالعزيز .. “السحر اتجدد”!

الإمارات تحرك مرتزقتها لخلط الأوراق في البحر الأحمر في ظل هجمات الحوثي ضد السفن المتجهة لإسرائيل

هكذا استغلت الإمارات هجمات البحر الأحمر المشتعلة .. مخطط خبيث لأبوظبي

حسين فهمي مع مريم علاء

حسين فهمي في أحضان عارضة بعُمر أبنائه .. صور مثيرة لـ”حبيبته” الجديدة!

شهداء طولكرم

مجزرة في مخيمي طولكرم وبلاطة.. 9 شهداء في قصف إسرائيلي بطائرات مسيرة

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Proudly powered by Watan New

Contact us * Cookie Policy (EU) * Sitemap * تطبيقات وطن  * سياسة الاستخدام والخصوصية * من نحن / Who we are

Corrections Policy * Diversity and Inclusion * Diversity Policy for Editorial Content * Engagement, Feedback, and Transparency *

Organizational and Publishing Policies * Ownership and Funding Information * Standards of Behavior