العنابي القطري مستضيف البطولة أول المتأهلين إلى دور ال16 كأس آسيا 2024 (فيديو)

وطن- نجح منتخب قطر مستضيف البطولة الآسيوية من الصعود إلى دور ال16 كأس آسيا 2024 كأول المنتخبات العربية، بعد فوزه النظيف على الصين بهدف دون مقابل، الأربعاء، على ملعب (استاد البيت).
وسجل النجم القطري أكرم عفيف هدف التأهل لصالح منتخب العنابي القطري في الدقيقة ال17، داخل مرمى شباك منافسه الصين.
العنابي القطري أول المتأهلين إلى دور ال16 كأس آسيا 2024
ويتصدر القطري عفيف لاعب نادي السد صدارة جدول هدافين كأس آسيا 2024 قطر، بعد إحرازه الهدف الثالث في البطولة الآسيوية المقامة في العاصمة القطرية الدوحة.
هدف |
منتخبنا الوطني يتقدم 1 – 0 على طاجيكستان عن طريق أكرم عفيف في الدقيقة 17 #طاجيكستان_قطر#هيا_آسيا | #كأس_آسيا2023 #قطر2023 | #AsianCup2023#كاس_آسيا_قنوات_الكاس#شوف_الكاس pic.twitter.com/e49yKUAhyT
— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) January 17, 2024
وسيلتقي منتخب قطر في ختام منافسات دور مجموعات كأس آسيا 2024 قطر، من أجل تأمين الصدارة بعد حسم التأهل كأول المنتخبات في هذه البطولة أمام الصين وصيف المجموعة.
شوف |
دعم ومساندة من جماهير العنابي في مدرجات الملعب
#هيا_آسيا | #كأس_آسيا2023
#قطر2023 | #AsianCup2023
#كاس_آسيا_قنوات_الكاس
#شوف_الكاس pic.twitter.com/18Qe5rH9Cu
— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) January 17, 2024
تعادل لبنان والصين في كأس آسيا 2024
وسقط منتخب لبنان في منافسات ذات المجموعة بفخ التعادل السلبي بدون أهداف أمام الصين، في منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس آسيا 2024 قطر.
فرصة هدف محقق|
خليل خميس لاعب منتخب لبنان يحول دون تسجيل الصين هدف التقدم
#هيا_آسيا | #كأس_آسيا2023 #قطر2023 | #AsianCup2023 #كاس_آسيا_قنوات_الكاس #شوف_الكاس pic.twitter.com/E2K3lVCtwo
— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) January 17, 2024
وتفوق منتخب الصين طوال مجريات اللقاء أمام لبنان على مستوى التسديدات والاستحواذ على الكرة، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 15 تسديدة والاستحواذ بنسبة 61%.
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على عكس منتخب لبنان (رجال الأرز)، الذي وصلت عدد تسديداته إلى 12 تسديدة، والاستحواذ على الكرة بنسبة 39% في المباراة.
تألق صيني|
يان جونلينغ حارس مرمى الصين يمنع حسن سرور من تسجيل هدف التقدم لمنتخب لبنان
#هيا_آسيا | #كأس_آسيا2023 #قطر2023 | #AsianCup2023 #كاس_آسيا_قنوات_الكاس #شوف_الكاس pic.twitter.com/aEQ8RPbKYB
— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) January 17, 2024
وشهدت المباراة العديد من الفرض الضائعة لنجوم المنتخب اللبناني لتقدم في نتيجة اللقاء باتجاه مرمى منافسه الصيني.
ترتيب مجموعة قطر ولبنان في بطولة كأس آسيا 2024
ويتصدر منتخب قطر (العنابي) ترتيب المجموعة الأولى من منافسات بطولة كأس آسيا 2024، برصيد 6 نقاط، ويليه الوصيف منتخب قطر في وصافة ترتيب المجموعة بالمركز الثاني برصيد نقطتين.
وجاء منتخب طاجيكستان ولبنان في المركزين الثالث والرابع من ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة مع نهاية منافسات الجولة الثانية لهذه المجموعة.