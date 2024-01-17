العنابي القطري مستضيف البطولة أول المتأهلين إلى دور ال16 كأس آسيا 2024 (فيديو)

وطن- نجح منتخب قطر مستضيف البطولة الآسيوية من الصعود إلى دور ال16 كأس آسيا 2024 كأول المنتخبات العربية، بعد فوزه النظيف على الصين بهدف دون مقابل، الأربعاء، على ملعب (استاد البيت).

وسجل النجم القطري أكرم عفيف هدف التأهل لصالح منتخب العنابي القطري في الدقيقة ال17، داخل مرمى شباك منافسه الصين.

العنابي القطري أول المتأهلين إلى دور ال16 كأس آسيا 2024

ويتصدر القطري عفيف لاعب نادي السد صدارة جدول هدافين كأس آسيا 2024 قطر، بعد إحرازه الهدف الثالث في البطولة الآسيوية المقامة في العاصمة القطرية الدوحة.

وسيلتقي منتخب قطر في ختام منافسات دور مجموعات كأس آسيا 2024 قطر، من أجل تأمين الصدارة بعد حسم التأهل كأول المنتخبات في هذه البطولة أمام الصين وصيف المجموعة.

تعادل لبنان والصين في كأس آسيا 2024

وسقط منتخب لبنان في منافسات ذات المجموعة بفخ التعادل السلبي بدون أهداف أمام الصين، في منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس آسيا 2024 قطر.

وتفوق منتخب الصين طوال مجريات اللقاء أمام لبنان على مستوى التسديدات والاستحواذ على الكرة، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 15 تسديدة والاستحواذ بنسبة 61%.

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على عكس منتخب لبنان (رجال الأرز)، الذي وصلت عدد تسديداته إلى 12 تسديدة، والاستحواذ على الكرة بنسبة 39% في المباراة.

وشهدت المباراة العديد من الفرض الضائعة لنجوم المنتخب اللبناني لتقدم في نتيجة اللقاء باتجاه مرمى منافسه الصيني.

ترتيب مجموعة قطر ولبنان في بطولة كأس آسيا 2024

ويتصدر منتخب قطر (العنابي) ترتيب المجموعة الأولى من منافسات بطولة كأس آسيا 2024، برصيد 6 نقاط، ويليه الوصيف منتخب قطر في وصافة ترتيب المجموعة بالمركز الثاني برصيد نقطتين.

وجاء منتخب طاجيكستان ولبنان في المركزين الثالث والرابع من ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة مع نهاية منافسات الجولة الثانية لهذه المجموعة.