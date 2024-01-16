الرئيسية » حياتنا » طلاق ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي .. توقع ليلى عبداللطيف يصيب وصدمة للجمهور!

طلاق ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي .. توقع ليلى عبداللطيف يصيب وصدمة للجمهور!

بقلم
طلاق ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي

وطن – في الحادي والثلاثين من ديسمبر الماضي -ليلة رأس السنة- توقعت الفلكية اللبنانية ليلى عبداللطيف طلاق الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز، واليوم فاجأت الفنانة الجمهور والوسط الفني بإعلان طلاقها وانفصالها عن زوجها الفنان أحمد العوضي.

ونشرت ياسمين عبدالعزيز عبر حسابها الرسمي في انستغرام: “تم الطلاق الرسمي بيني وبين أحمد، وبيننا كل الاحترام والتقدير”.⁣

ياسمين عبد العزيز تعلن انفصالها عن أحمد العوضي
ياسمين عبد العزيز تعلن انفصالها عن أحمد العوضي

⁣والغريب أن هذا الإعلان عن الطلاق، جاء بعد ساعاتٍ قليلة من تهنئة نشرها أحمد العوضي لزوجته ياسمين عبدالعزيز على انستغرام، بعيد ميلادها.

أحمد العوضي يهنيء ياسمين عبدالعزيز بعيد ميلادها
أحمد العوضي يهنيء ياسمين عبدالعزيز بعيد ميلادها

وكتب أحمد العوضي في تهنئته لياسمين: “كل سنه وانتي طيبه يا حبيبتي … العمر كله ان شاء الله في صحه وسعاده ونجاح “.

طلاق ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي يصدم الجمهور 

وبين مصدوم وغير مصدّق لما أعلنته ياسمين عن طلاقها وأحمد العوضي، تمنى كثيرون أن يكون الخبر “مزحة” وليس حقيقة.

وفي هذا السياق، كتبت متابعة للفنانة: “انتي اكيد عم تتضحكي على ليلى عبد اللطيف المنجمة”. في إشارة إلى توقعها ليلة رأس السنة طلاق ياسمين وأحمد العوضي.

وكتب آخر: “يا ياسمين قولي انك بتهزري”. فيما قال ثالث: “إن شاء الله مقلب و يكون بس عشان ليلى عبداللطيف”.

وحتّى الآن لم يصدر بشكلٍ رسمي إعلان تأكيد أو توضيح من جانب أحمد العوضي على ما نشرته ياسمين عبدالعزيز.

فيلم الإسكندراني

في شأنٍ فنيّ آخر، حصد فيلم “الإسكندراني” بطولة أحمد العوضي وإخراج خالد يوسف، الجمعة، إيرادات بلغت مليونًا و289 ألفًا و138 جنيهًا، ليصل إجمالي ما حققه الفيلم خلال 9 أيام عرض 11 ملايين و326 ألف جنيه.

وتدور أحداث الفيلم داخل مدينة الإسكندرية حول بكر (أحمد العوضي)، الذي يعيش في صراعات مع والده.

يسافر “بكر” إلى الخارج من أجل تحقيق ذاته بصحبة صديقه “زكي” الذى يجسد دوره الفنان عصام السقا.

عندما يعود يجد أن تلك الأزمات ما زالت تطارده، وذلك في اطار اجتماعي مشوق لا يخلو من الأكشن.

قد يعجبك أيضاً

استهداف مزدوج لناقلة جند إسرائيلية يفتك بجنود الاحتلال على تخوم حي الشيخ رضوان

“تكتيك جديد” للقسام يُبيد جنود الاحتلال بالجملة.. شاهد ما تبقى منهم

طلاق ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي

طلاق ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي .. توقع ليلى عبداللطيف يصيب وصدمة للجمهور!

لاعبو ريال مدريد يتعرضون للسرقة في الرياض والشرطة تعتقل 4 سعوديين

لاعبو ريال مدريد يتعرضون للسرقة في الرياض والشرطة تعتقل 4 سعوديين (فيديو)

تدريبات منتخب المغرب

موعد مباراة المغرب ضد تنزانيا والتشكيلة في كأس أمم أفريقيا 2024 كوت ديفوار

أسير إسرائيلي سابق لدى حماس يكشف عن تعلمه "التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل"

“بالتسبيح والتكبير”.. أسير سابق لدى حماس يفاجئ مذيعة قناة عبرية (فيديو)

وزير الخارجية السعودي يؤكد التطبيع مع إسرائيل إذا تم حل الأزمة الفلسطينية

وزير الخارجية السعودي:”بالتأكيد نريد التطبيع مع إسرائيل” (فيديو)

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Proudly powered by Watan New

Contact us * Cookie Policy (EU) * Sitemap * تطبيقات وطن  * سياسة الاستخدام والخصوصية * من نحن / Who we are

Corrections Policy * Diversity and Inclusion * Diversity Policy for Editorial Content * Engagement, Feedback, and Transparency *

Organizational and Publishing Policies * Ownership and Funding Information * Standards of Behavior