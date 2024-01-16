طلاق ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي .. توقع ليلى عبداللطيف يصيب وصدمة للجمهور!

وطن – في الحادي والثلاثين من ديسمبر الماضي -ليلة رأس السنة- توقعت الفلكية اللبنانية ليلى عبداللطيف طلاق الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز، واليوم فاجأت الفنانة الجمهور والوسط الفني بإعلان طلاقها وانفصالها عن زوجها الفنان أحمد العوضي.

ونشرت ياسمين عبدالعزيز عبر حسابها الرسمي في انستغرام: “تم الطلاق الرسمي بيني وبين أحمد، وبيننا كل الاحترام والتقدير”.⁣

⁣والغريب أن هذا الإعلان عن الطلاق، جاء بعد ساعاتٍ قليلة من تهنئة نشرها أحمد العوضي لزوجته ياسمين عبدالعزيز على انستغرام، بعيد ميلادها.

وكتب أحمد العوضي في تهنئته لياسمين: “كل سنه وانتي طيبه يا حبيبتي … العمر كله ان شاء الله في صحه وسعاده ونجاح “.

طلاق ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي يصدم الجمهور

وبين مصدوم وغير مصدّق لما أعلنته ياسمين عن طلاقها وأحمد العوضي، تمنى كثيرون أن يكون الخبر “مزحة” وليس حقيقة.

وفي هذا السياق، كتبت متابعة للفنانة: “انتي اكيد عم تتضحكي على ليلى عبد اللطيف المنجمة”. في إشارة إلى توقعها ليلة رأس السنة طلاق ياسمين وأحمد العوضي.

وكتب آخر: “يا ياسمين قولي انك بتهزري”. فيما قال ثالث: “إن شاء الله مقلب و يكون بس عشان ليلى عبداللطيف”.

وحتّى الآن لم يصدر بشكلٍ رسمي إعلان تأكيد أو توضيح من جانب أحمد العوضي على ما نشرته ياسمين عبدالعزيز.

فيلم الإسكندراني

في شأنٍ فنيّ آخر، حصد فيلم “الإسكندراني” بطولة أحمد العوضي وإخراج خالد يوسف، الجمعة، إيرادات بلغت مليونًا و289 ألفًا و138 جنيهًا، ليصل إجمالي ما حققه الفيلم خلال 9 أيام عرض 11 ملايين و326 ألف جنيه.

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وتدور أحداث الفيلم داخل مدينة الإسكندرية حول بكر (أحمد العوضي)، الذي يعيش في صراعات مع والده.

يسافر “بكر” إلى الخارج من أجل تحقيق ذاته بصحبة صديقه “زكي” الذى يجسد دوره الفنان عصام السقا.

عندما يعود يجد أن تلك الأزمات ما زالت تطارده، وذلك في اطار اجتماعي مشوق لا يخلو من الأكشن.