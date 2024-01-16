حيّر العمانيين .. حل لغز المخالفات والغرامات الكبيرة الواردة من الإمارات (فيديو)

وطن – تعرض مواطنون عمانيون لغرامات مالية كبيرة في دولة الإمارات العربية المتحدة وتفاجؤوا بذلك، ليتبين فيما بعد أنها بسبب مخالفات مرورية تتبع معايير موحدة في دول الخليج العربي وهو ما علقت عليه شرطة عمان السلطانية.

وبدأت القصة حين أكد مواطنون عمانيون في منصات التواصل التعرض لمخالفات مالية باهظة بأعداد كبيرة مسجلة عليهم في الإمارات، ومبالغ يصل بعضها لنحو 20 ألف ريال عماني.

المخالفات الخليجية وجدل في سلطنة عمان

وسبق أن كتب الناشط سيف النوفلي عن ذلك موضحاً: “حسب ما هو متداول!! مواطنون يتفاجئون باعداد كبيره من المخالفات المروريه المسجله عليهم في دولة الإمارات ومبالغ تتعدى ٢٠ ألف ريال عماني.”

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وتابع مقدما النصح لتفادي هذه الغرامات المبالغ فيها من وجهة نظره:”نصيحة للأخوة العمانيين المسافرين إلى دولة الإمارات العربية لو أنكم تسافرون عبر الخطوط الجوية سوف يكون أوفر واسلم لكم بدل هذه المخالفات الخيالية التي تتجاوز رواتب خمس سنوات”.

حسب ما هو متداول!!

مواطنون يتفاجئون باعداد كبيره من المخالفات المروريه المسجله عليهم في دولة الإمارات ومبالغ تتعدى ٢٠ ألف ريال عماني ،،،

نصيحه للأخوة العمانيين المسافرين الى دولة الإمارات العربية لو انكم تسافرون عبر الخطوط الجوية سوف يكون أوفر واسلم لكم بدل هذه المخالفات الخيالية… pic.twitter.com/FUmDzq5mYJ — Saif Alnofli (@saifalnofli9) January 14, 2024

تشكيك في صحة المخالفات

وطالب مغرد آخر من السلطات العمانية تفصيل موقع المخالفة بأي شارع مع الدليل مشككاً في صحة الكثير من تلك المخالفات، مشيراً إلى أن سلطات أبوظبي ربما زورت بعض المخالفات لاسيما وأن العدد كبير جداً ومثير للشكوك.

وقال أبو سلطان البلوشي: “لو تطلب السلطنه تفصيل لموقع لمخالفة بأي شارع وتطلب دليل تسجيل رادارات وتتأكد من تسجيل مش مزور للمصداقيه مش معقوله مخالفات بالآلاف؟؟؟”

وتابع:”واذا تعذر ورفضت الدوله لجاره تدفع مخالفات وتغلق لملف ولا تدخل الإمارات الا مضطر أو بالطائرة وتجنب نفسك مخالفات خياليه ويمكن يمكن كيديه مش صحيحه”.

وأكد عمر المعمري تعرضه لثلاث مخالفات بينهم دقيقة واحدة مستغرباً من ذلك فيما قال آخر إن الغرامات المترتبة عليه بلغت 1269 ريال.

شرطة عمان السلطانية تعلق وتوضح

وعلقت قيادة شرطة عمان السلطانية على ذلك مطالبة عبر إذاعة (وصال) العمانيين بمراجعة المخالفات ودفعها وفق أنظمة المرور المتبعة في الدول التي يسافرون إليها.

شرطة عمان السلطانية @RoyalOmanPolice توضح لـ #الوصال حول ما يتم تداوله عن #المخالفات_الخليجية : – “نؤكد بأن ما يتم تداوله من بعض المخالفات صحيح.. ونناشد بأهمية مراجعة المخالفات وفق أنظمة المرور المتبعة في الدول التي يرتحلون إليها” – “نظام الربط الإلكتروني الموحد بين دول مجلس… pic.twitter.com/YCFpWxEijp — Al Wisal – الوصال (@al_wisal) January 16, 2024



وأوضح المقدم محمد الهشامي رئيس قسم الإعلام الرقمي والإعلام الأمني في مداخلته مع الصحفية مديحة السليمان، أن نظام الربط الإلكتروني الموحد بين دول مجلس التعاون الخليجي يعنى بتبادل وتخزين ودفع المخالفات إلكترونيًا لمرتكبي المخالفات في تلك الدول”.

وأردف أن بعض دول مجلس التعاون طبقت نظام المخالفات الذكية بالتالي هناك رصد إلكتروني لمختلف المخالفات لافتاً إلى أنه “ربما يكون نظام المخالفات الذكية موجود في الأنظمة المرورية في سلطنة عمان في المستقبل”.

ورأى مغرد عماني أن المخالفات للمخالفين فقط وأنه من أكثر من 15 عاماً يسافر للإمارات بحكم عمله في قطر كل أسبوعين، ولم يتعرض لأي مخالفة متحدثاً عن قوانين ولوائح وضعت بكل الشوارع ويجب الالتزام بها.