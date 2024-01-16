“لا اعتذار لدينا”.. حكومة الاحتلال تعترف بتعمد استهداف حمزة الدحدوح ومصطفى ثريا

وطن – اعترف المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إيلون ليفي، خلال لقاء مع قناة بريطانية بتعمد استهداف الصحفيين حمزة الدحدوح ومصطفى ثريا اللذين استشهدا قبل أيام في قصف إسرائيلي جنوبي قطاع غزة.

وسأل المذيع البريطاني كريشان مورثي، عن عملية استهداف الصحفيين بعدما تم تتبعهما واستهدافهما.

المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية يقر خلال لقاء مع قناة بريطانية بتعمد استهداف الصحفيين حمزة الدحدوح ومصطفى ثريا pic.twitter.com/7c45kfFFUS — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) January 15, 2024

وردّ المتحدث الإسرائيلي زاعمًا أن الدحدوح وثريا كانا يحملان طائرة درون في منطقة الحرب، وادعى أن أحدهما كان عضوًا في فرقة حماس داخل قطاع غزة.

وأضاف: “كان نائب قائد فرقة والثاني كان عضوًا في حركة الجهاد الإسلامي، وكان يعمل في الهندسة الإلكترونية.

وادعى أنهم لديهم قائمة تضم أعضاء حركة الجهاد الإسلامي، وزعم أنها تضم أحد هؤلاء الصحفيين.

إلا أن الصحفي البريطاني قاطعه متحدثًا عن تشكيك الكثيرين في هذه المعلومات الإسرائيلية ووصفها بأنها مضللة، ثم سأله عن الندم من قتل هذا العدد الكبير من الصحفيين.

وحاول المتحدث الإسرائيلي اصطناع قدر من الإنسانية قائلا إنه يعتبر سقوط الضحايا المدنيين مأساة، وقال: “ليس لدينا اعتذار عن استهداف نشطاء حماس والجهاد الإسلامي الذين يخططون لـ7 أكتوبر جديدة”.

استشهاد حمزة الدحدوح

وكان الصحفي حمزة الدحدوح قد استشهد قبل أيام، في قصف إسرائيلي استهدف سيارة كانت تقل صحفيين من ضمنهم الشهيد مصطفى ثريا، وهو صحفي متعاون مع شبكة الجزيرة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ففي السابع من يناير/كانون الثاني الجاري، كان الصحفي حمزة وائل الدحدوح يستقل سيارة، مع زميله الصحفي مصطفى ثريا، في مهمة ضمن عمله مع طاقم الجزيرة داخل منطقة المواصي جنوب غرب قطاع غزة.

إلا أن جيش الاحتلال قرر استهداف الصحفييْن، أثناء تأدية واجبهما في نقل الحقيقة، بقصف صاروخي من طائرة مسيّرة إسرائيلية، ليستشهد جراء القصف مصطفى، وحمزة وهو نجل وائل الدحدوح مدير مكتب الجزيرة في غزة.