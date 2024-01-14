هل يستعد الحوثيون لتنفيذ هجوم على المستوطنات الإسرائيلية؟ (شاهد)

وطن – على وقع التصعيد المستمر مع الولايات المتحدة، أقدمت جماعة أنصار الله الحوثيين على خطوة عسكرية لافتة في أعقاب الغارات الأمريكية التي طالت عشرات المواقع في اليمن وقيل إنها ضربت أهدافا للجماعة.

وفي أعقاب الغارات الأمريكية، أجرى الحوثيون مناورة عسكرية بمحافظة صعدة القريبة من الحدود السعودية، وذلك بعنوان “جاهزون لمعركة الفتح الموعود والجهاد المقدس”

ووثقت مشاهد مصورة، طبيعة هذه المناورة العسكرية الحوثية التي أعقبت على وجه التحديد غارة جوية أمريكية طالت محيط مطار العاصمة اليمنية صنعاء.

بعد ساعات من القصف الذي طال محيط مطار صنعاء.. الحوثيون ينفذون مناورة عسكرية في محافظة صعدة شمالي البلاد.#اليمن #مناورة_عسكرية #القوات_المسلحة_اليمنية pic.twitter.com/Qm9U7NPnf6 — RTARABIC (@RTarabic) January 13, 2024

محاكاة للهجوم على مستوطنات إسرائيل

وشهدت المناورة، استخدامًا لمختلف أنواع الأسلحة، ومحاكاة هجوم على مستوطنات وأهداف إسرائيلية.

ونفذّ المناورة منتسبو اللواء 141 في محور البقع في المنطقة العسكرية السادسة التابعة للجماعة في محافظة صعدة شمالي اليمن.

وشارك في المناورة، عدد من الوحدات العسكرية، منها سلاح الجو المسير ووحدات ضد الدروع والقناصة والهندسة والمدفعية، وسلاح المدرعات وقوات المشاة والاتصالات العسكرية ووحدة المهام النوعية.

بدورها، قالت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية، إنَّ التدريبات العسكرية شملت إطلاق النار الحي بالدبابات والمدفعية، واستخدام الطائرات بدون طيار، وأسلحة أخرى ضد أهداف تحمل علم إسرائيل.

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هجوم أمريكي على موقع حوثي

وأعقبت هذه المناورات، غارة جوية أمريكية استهدفت موقع رادار تابع لجماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” عبر حسابها في منصة “إكس“، إن القوات الأمريكية شنت غارة جوية على موقع رادار تابع للحوثيين في اليمن.

وأضافت أن الضربة نفذتها سفينة “يو إس إس كارني” باستخدام صواريخ توماهوك، مشيرة إلى أن هذه الضربة متابعة لهدف عسكري محدد مرتبط بالضربات التي تم شنها، الجمعة.

وأوضحت “سنتكوم” أنّ هذه الضربات تهدف لـ”إضعاف قدرة الحوثيين على مهاجمة السفن، بما في ذلك السفن التجارية”.