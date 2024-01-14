الرئيسية » الهدهد » هل يستعد الحوثيون لتنفيذ هجوم على المستوطنات الإسرائيلية؟ (شاهد)

هل يستعد الحوثيون لتنفيذ هجوم على المستوطنات الإسرائيلية؟ (شاهد)

بقلم
مناورات الحوثيين

وطن – على وقع التصعيد المستمر مع الولايات المتحدة، أقدمت جماعة أنصار الله الحوثيين على خطوة عسكرية لافتة في أعقاب الغارات الأمريكية التي طالت عشرات المواقع في اليمن وقيل إنها ضربت أهدافا للجماعة.

وفي أعقاب الغارات الأمريكية، أجرى الحوثيون مناورة عسكرية بمحافظة صعدة القريبة من الحدود السعودية، وذلك بعنوان “جاهزون لمعركة الفتح الموعود والجهاد المقدس”

ووثقت مشاهد مصورة، طبيعة هذه المناورة العسكرية الحوثية التي أعقبت على وجه التحديد غارة جوية أمريكية طالت محيط مطار العاصمة اليمنية صنعاء.

محاكاة للهجوم على مستوطنات إسرائيل

وشهدت المناورة، استخدامًا لمختلف أنواع الأسلحة، ومحاكاة هجوم على مستوطنات وأهداف إسرائيلية.

ونفذّ المناورة منتسبو اللواء 141 في محور البقع في المنطقة العسكرية السادسة التابعة للجماعة في محافظة صعدة شمالي اليمن.

وشارك في المناورة، عدد من الوحدات العسكرية، منها سلاح الجو المسير ووحدات ضد الدروع والقناصة والهندسة والمدفعية، وسلاح المدرعات وقوات المشاة والاتصالات العسكرية ووحدة المهام النوعية.

بدورها، قالت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية، إنَّ التدريبات العسكرية شملت إطلاق النار الحي بالدبابات والمدفعية، واستخدام الطائرات بدون طيار، وأسلحة أخرى ضد أهداف تحمل علم إسرائيل.

  • اقرأ أيضا:
رد فعل جماعة الحوثي على الغارات الأمريكية البريطانية في اليمن

هجوم أمريكي على موقع حوثي

وأعقبت هذه المناورات، غارة جوية أمريكية استهدفت موقع رادار تابع لجماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” عبر حسابها في منصة “إكس“، إن القوات الأمريكية شنت غارة جوية على موقع رادار تابع للحوثيين في اليمن.

وأضافت أن الضربة نفذتها سفينة “يو إس إس كارني” باستخدام صواريخ توماهوك، مشيرة إلى أن هذه الضربة متابعة لهدف عسكري محدد مرتبط بالضربات التي تم شنها، الجمعة.

وأوضحت “سنتكوم” أنّ هذه الضربات تهدف لـ”إضعاف قدرة الحوثيين على مهاجمة السفن، بما في ذلك السفن التجارية”.

قد يعجبك أيضاً

الملكة رانيا

رسائل مؤثرة من الملكة رانيا العبدالله في اليوم الـ100 للحرب الإسرائيلية على غزة

دهس متظاهرين مؤيدين لفلسطين في اسكتلندا

سيدة سبعينية تدهس متظاهرين مؤيدين لفلسطين في اسكتلندا

شاي النعناع.. مشروب سحري لا يجب الاستغناء عنه بتاتاً

شاي النعناع.. مشروب سحري لا يجب الاستغناء عنه بتاتاً

مناورات الحوثيين

هل يستعد الحوثيون لتنفيذ هجوم على المستوطنات الإسرائيلية؟ (شاهد)

رفع العلم الفلسطيني في افتتاح كأس أمم أفريقيا 2024

العلم الفلسطيني حاضر في افتتاح بطولة كأس أمم أفريقيا 2024 كوت ديفوار (فيديو)

اعرف شخصيتك من قبضة يدك

اعرف شخصيتك من قبضة يدك

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Proudly powered by Watan New

Contact us * Cookie Policy (EU) * Sitemap * تطبيقات وطن  * سياسة الاستخدام والخصوصية * من نحن / Who we are

Corrections Policy * Diversity and Inclusion * Diversity Policy for Editorial Content * Engagement, Feedback, and Transparency *

Organizational and Publishing Policies * Ownership and Funding Information * Standards of Behavior