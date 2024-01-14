سيدة سبعينية تدهس متظاهرين مؤيدين لفلسطين في اسكتلندا

وطن – دهست سيدة تبلغ من العمر 70 عاما، بسيارتها عددا من المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين في اسكتلندا، فيما ألقت الشرطة القبض على هذه السيدة.

وبسحب صحيفة “تلغراف” البريطانية، تجمَّع مئات المتظاهرين في شارع “ذا ماوند” و”نورث بانك” في العاصمة أدنبره، وذلك عند الساعة الثانية بعد الظهر، حيث دعوا إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، قبل السير نحو بوت هاوس.

وحاولت السيدة التي لم يتم الكشف عن هويتها، شق طريقها بسيارتها أثناء التظاهرة، لتصطدم بعدد منهم، مما أسفر عن وقوع إصابات طفيفة.

وقال متحدث باسم شرطة اسكتلندا: “في حوالي الساعة 2.30 ظهرا يوم السبت، علمنا بحادث سير وقع بين سيارة وعدد صغير من المشاة في ماونت بليس إدنبرة”.

وأضاف المتحدث أن الضباط تلقوا تقارير عن إصابات طفيفة لدى المارة، لكن لم تكن هناك حاجة إلى رعاية طبية.

وأشار إلى القبض على امرأة تبلغ من العمر 70 عاما ووجهت لها تهم تتعلق بجريمة قيادة سيارة، وأنه سيتم إرسال تقرير إلى النيابة.

وتظاهر آلاف المؤيدين للفلسطينيين في لندن وواشنطن ومدن أخرى، السبت، في إطار “يوم التحرك العالمي” للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، ورفضا للدعم الأمريكي والبريطاني لإسرائيل.

تظاهرات داعمة للفلسطينيين

وشهدت العديد من المدن والعواصم العالمية، السبت، تظاهرات حاشدة، تنديدا بعدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة.

وشارك الآلاف في تظاهرات نظمت في العاصمة الفرنسية باريس، والعاصمة البريطانية لندن، والعاصمة الهولندية أمستردام، والعاصمة النرويجية أوسلو، ومدينة أبسالا السويدية، ومدينة ميلانو الإيطالية، والعاصمة التونسية، والعاصمة الكورية سيئول، واليابانية طوكيو، والعاصمة الماليزية كوالالمبور، وجاكرتا الاندونيسية دعما للشعب الفلسطيني، وللمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

ورفع المشاركون في التظاهرات، الأعلام الفلسطينية، واللافتات التي كتب عليها شعارات منددة بالجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا.

ودعا المشاركون إلى وقف المعايير المزدوجة وضرورة محاكمة الاحتلال على مجازره ضد الشعب الفلسطيني، خاصة الأطفال، ونددوا بالإبادة الجماعية في قطاع غزة.