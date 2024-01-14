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دقيقة صمت حداداً على أرواح الشهداء ومقدمة نارية للشوالي دعماً للمقاومة في مباراة فلسطين وإيران (شاهد)

بقلم
نجوم المنتخب الفلسطيني

وطن- شهدت بداية مباراة فلسطين وإيران، دقيقة صمت حداداً على أرواح الشهداء في الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة ومدن الضفة الغربية والقدس المحتلة، مع مقدمة مؤثر للمعلق التونسي عصام الشوالي دعماً للمقاومة الفلسطينية في كأس آسيا 2024 قطر.

وبعد عزف النشيد الوطني الفلسطيني الفدائي داخل ملعب (استاد المدينة التعليمية) في العاصمة القطرية الدوحة، وقف كلا المنتخبين والجماهير داخل المدرجات دقيقة صمت حداداً على أرواح الشهداء الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة.

دقيقة صمت حداداً على أرواح الشهداء في مباراة فلسطين وإيران

وتفاعلت الجماهير داخل مدرجات ملعب مباراة فلسطين وإيران، مع دقيقة الصمت التي أعلنتها اللجنة المنظمة لبطولة كأس آسيا 2024 قطر، وهتافات داعمة للقضية والشعب الفلسطيني، إثر ما يتعرض له من حرب إبادة وتطهير عرقي ونزوح قسري من قبل الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وارتقى أكثر من 23 ألف شهيد فلسطيني جلهم من الأطفال والنساء والشيوخ، وأصيب نحو 60 ألف شخص بجراح مختلفة، فيما لا يزال أكثر من 8 ألاف في عتاد المفقودين تحت ركام المنازل المدمرة إلى الآن، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في ال7 من شهر أكتوبر الماضي.

لاعبو المنتخب الفلسطيني
وقوف لاعبو المنتخب الفلسطيني دقيقة صمت حدادا على الشهداء في فلسطين
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مقدمة الشوالي النارية دعماً للمقاومة الفلسطينية

وكعادته قدم المعلق التونسي عصام الشوالي مقدمة مؤثرة مع بداية مباراة فلسطين وإيران، دعم فيها المقاومة الفلسطينية الباسلة ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال حربه المتواصلة على قطاع غزة.

المنتخب الإيراني
وقوف المنتخب الإيراني دقيقة صمت حدادا على أرواح الشهداء في فلسطين

وقال المعلق الرياضي الشوالي، ” من خلال فكر من خلال رواية وقصة من خلال كتاب وريشة رسام المقاومة الفلسطينية هي أغنية ودبكة، هي ميكرفون الدحدوح وعدسة سينما وخشبة مسرح”.

وأضاف الشوالي، ” المقاومة في فلسطين هي هدف يسجل وسلسلة ثلاثية وصدٌ على شبكة.. فلسطين قضية لن تموت وشعلةٌ فينا لن تنطفئ وإحساس بداخلنا لن تمحوها الأيام”.

كما ورددت جماهير الفدائي الفلسطيني داخل مدرجات الملعب (استاد المدينة التعليمية) وهي ترفع علم بلادها، خلال تشجيع  المنتخب في مواجهته الصعبة أمام نظيره الإيراني، ” الله .. فلسطين.. القدس عربية”.

وتستضيف العاصمة القطرية الدوحة، منافسات النسخة ال18 من بطولة كأس أمم آسيا 2024، منذ ال12 من شهر يناير الماضي، وستنتهي فعالياتها في ال10 من شهر فبراير القادم.

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