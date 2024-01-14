إيران تتغلب على الفدائي الفلسطيني بالأربعة في كأس آسيا 2024 قطر.. شاهد ملخص المباراة

وطن- تغلب منتخب إيران على منافسه فلسطين الجريح برباعية ثمينة مقابل هدف وحيد، في مباراة صعبة على الفدائي الفلسطيني بالجولة الأولى من دور مجموعات كأس آسيا 2024، التي جمعت كلا المنتخبين على ملعب (استاد المدينة التعليمية).
وسجل رباعية منتخب إيران داخل مرمى الفدائي الفلسطيني، كلاً من اللاعبين كريم أنصاريفرد في الدقيقة الثانية على بداية المباراة، وشجاع زاده عند الدقيقة ال12، ومهدي غايدي في الدقيقة ال38 وسردار أزمون عند الدقيقة ال55.
مباراة فلسطين ضد إيران في كأس آسيا 2024 قطر
فيما سجل هدف المنتخب الفلسطيني الفدائي الوحيد له في المباراة، عن طريق اللاعب تامر صيام في الدقيقة ال45+6 مع نهاية أحداث الشوط الأول.
هدف |
شجاع خليل يحرز الهدف الثاني ويرفض الاحتفال .. #فلسطين_إيران #هيا_آسيا | #كأس_آسيا2023 #قطر2023 | #AsianCup2023 #كاس_آسيا_قنوات_الكاس #شوف_الكاس pic.twitter.com/RJrmoTYwwr
— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) January 14, 2024
وشهدت بداية المباراة وقوف كلا المنتخبين فلسطين وإيران، دقيقة صمت حداداً على أرواح الشهداء الفلسطينيين خلال الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة لليوم ال100 على التوالي.
هدف |
منتخب إيران يتقدم بهدف مبكر في الدقيقة الثانية .. #فلسطين_إيران #هيا_آسيا | #كأس_آسيا2023 #قطر2023 | #AsianCup2023 #كاس_آسيا_قنوات_الكاس #شوف_الكاس pic.twitter.com/kyjXncv01M
— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) January 14, 2024
كما وتخللت مقدمة نارية من المعلق الرياضي التونسي عصام الشوالي، داعمة للقضية والمقاومة الفلسطينية الصامدة في فلسطين ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي، وكذلك أيقونة الصحافة الفلسطينية والعربية وائل الدحدوح الذي ارتقى العديد من أفراد أسرته شهداء في الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع.
هدف |
إيران تتقدم بالهدف الثالث في الدقيقة 37 .. #فلسطين_إيران #هيا_آسيا | #كأس_آسيا2023 #قطر2023 | #AsianCup2023 #كاس_آسيا_قنوات_الكاس #شوف_الكاس pic.twitter.com/5C1wQGDVP5
— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) January 14, 2024
وبحسب إحصائية صادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية، فقد ارتقى أكثر من 23 ألف شهيد فلسطيني جلهم من الأطفال والنساء، وجرح نحو 60 ألف ويزيد آخرين بجراح مختلفة، خلال الحرب الإسرائيلية الأعنف على قطاع غزة المستمرة إلى الآن.
تشكيلة منتخب فلسطين ضد إيران
ودخل المدرب التونسي مكرم دبوب المباراة القوية أمام منتخب إيران، بتشكيلة أساسية في منافسات دور مجموعات كأس آسيا 2024، كما يلي:
حراسة المرمى: رامي حمادة.
دفاع الفدائي الفلسطيني: مصعب البطاط، ياسر حمد، ميلاد تيرمانيني، كاميلو سالدانيا.
هدف |
تامر صيام 'سجل وبكى' الهدف التاريخي الثاني للفدائي .. #فلسطين_إيران #هيا_آسيا | #كأس_آسيا2023 #قطر2023 | #AsianCup2023 #كاس_آسيا_قنوات_الكاس #شوف_الكاس pic.twitter.com/3rrwk8Xa6K
— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) January 14, 2024
خط الوسط: تامر صيام، عدي خروب، محمد باسم، محمود أبو ووردة.
مركز الهجوم: زيد القنبر، شهاب قنبر.
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تشكيلة منتخب إيران ضد فلسطين
ولعب المدرب أمير قلعة نويي، المباراة أمام منتخب فلسطين الفدائي، بتشكيلة أساسية في الجولة الأولى من منافسات كأس آسيا 2024 قطر، على النحو الآتي:
حراسة المرمى: بيرانفاند.
دفاع إيران: حاج صافي، زاده، كنعاني، مورهارامي.
خط الوسط: عزت اللهي، سامان قدوس، طارمي.
هدف |
إيران تتقدم بالهدف الرابع في الدقيقة 55 #فلسطين_إيران #هيا_آسيا | #كأس_آسيا2023 #قطر2023 | #AsianCup2023 #كاس_آسيا_قنوات_الكاس #شوف_الكاس pic.twitter.com/nSmG3F6Zbp
— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) January 14, 2024
مركز الهجوم: مهدي غايدي، جهانبخش، أنصاريفرد.
ترتيب مجموعة فلسطين في بطولة كأس آسيا 2024 قطر
وبهذا الفوز تصدر منتخب إيران بفارق الأهداف جدول ترتيب المجموعة الثالثة من منافسات دور مجموعات بطولة كأس آسيا 2024 برصيد 3 نقاط، متساوياً بذلك مع الوصيف الإمارات صاحب المركز الثاني.
فيما احتل هونغ كونغ المركز الثالث بدون أي من النقاط بعد الخسارة أمام الإمارات، وجاء الفدائي الفلسطيني في أدنى جدول الترتيب بدون نقاط حتى الآن.