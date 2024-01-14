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إيران تتغلب على الفدائي الفلسطيني بالأربعة في كأس آسيا 2024 قطر.. شاهد ملخص المباراة

بقلم
منتخب إيران

وطن- تغلب منتخب إيران على منافسه فلسطين الجريح برباعية ثمينة مقابل هدف وحيد، في مباراة صعبة على الفدائي الفلسطيني بالجولة الأولى من دور مجموعات كأس آسيا 2024، التي جمعت كلا المنتخبين على ملعب (استاد المدينة التعليمية).

وسجل رباعية منتخب إيران داخل مرمى الفدائي الفلسطيني، كلاً من اللاعبين  كريم أنصاريفرد في الدقيقة الثانية على بداية المباراة، وشجاع زاده عند الدقيقة ال12، ومهدي غايدي في الدقيقة ال38 وسردار أزمون عند الدقيقة ال55.

مباراة فلسطين ضد إيران في كأس آسيا 2024 قطر

فيما سجل هدف المنتخب الفلسطيني الفدائي الوحيد له في المباراة، عن طريق اللاعب تامر صيام في الدقيقة ال45+6 مع نهاية أحداث الشوط الأول.

وشهدت بداية المباراة وقوف كلا المنتخبين فلسطين وإيران، دقيقة صمت حداداً على أرواح الشهداء الفلسطينيين خلال الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة لليوم ال100 على التوالي.

كما وتخللت مقدمة نارية من المعلق الرياضي التونسي عصام الشوالي، داعمة للقضية والمقاومة الفلسطينية الصامدة في فلسطين ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي، وكذلك أيقونة الصحافة الفلسطينية والعربية وائل الدحدوح الذي ارتقى العديد من أفراد أسرته شهداء في الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع.

وبحسب إحصائية صادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية، فقد ارتقى أكثر من 23 ألف شهيد فلسطيني جلهم من الأطفال والنساء، وجرح نحو 60 ألف ويزيد آخرين بجراح مختلفة، خلال الحرب الإسرائيلية الأعنف على قطاع غزة المستمرة إلى الآن.

تشكيلة منتخب فلسطين ضد إيران

ودخل المدرب التونسي مكرم دبوب المباراة القوية أمام منتخب إيران، بتشكيلة أساسية في منافسات دور مجموعات كأس آسيا 2024، كما يلي:

حراسة المرمى: رامي حمادة.

دفاع الفدائي الفلسطيني: مصعب البطاط، ياسر حمد، ميلاد تيرمانيني، كاميلو سالدانيا.

خط الوسط: تامر صيام، عدي خروب، محمد باسم، محمود أبو ووردة.

مركز الهجوم: زيد القنبر، شهاب قنبر.

تامر صيام
هدف لاعب المنتخب الفلسطيني تامر صيام
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تشكيلة منتخب إيران ضد فلسطين

ولعب المدرب أمير قلعة نويي، المباراة أمام منتخب فلسطين الفدائي، بتشكيلة أساسية في الجولة الأولى من منافسات كأس آسيا 2024 قطر، على النحو الآتي:

حراسة المرمى: بيرانفاند.

دفاع إيران: حاج صافي، زاده، كنعاني، مورهارامي.

خط الوسط: عزت اللهي، سامان قدوس، طارمي.

مركز الهجوم:  مهدي غايدي، جهانبخش، أنصاريفرد.

مباراة فلسطين وإيران
مباراة فلسطين وإيران في كأس آسيا 2024 قطر
ترتيب مجموعة فلسطين في بطولة كأس آسيا 2024 قطر

وبهذا الفوز تصدر منتخب إيران بفارق الأهداف جدول ترتيب المجموعة الثالثة من منافسات دور مجموعات بطولة كأس آسيا 2024 برصيد 3 نقاط، متساوياً بذلك مع الوصيف الإمارات صاحب المركز الثاني.

ترتيب فلسطين في كأس آسيا 2024
ترتيب مجموعة فلسطين في كأس آسيا 2024 قطر

فيما احتل هونغ كونغ المركز الثالث بدون أي من النقاط بعد الخسارة أمام الإمارات، وجاء الفدائي الفلسطيني في أدنى جدول الترتيب بدون نقاط حتى الآن.

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