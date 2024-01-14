أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة يتابع خطاب أبو عبيدة في استاد المدينة التعليمية

وطن – تداول مغرّدون صورة لافتة، لأمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني (الأمير الوالد)، وهو يشاهد خطاب الناطق العسكري باسم كتائب القسام “أبو عبيدة”، في استاد المدينة التعليمية أثناء مبارة فلسطين وإيران في كأس آسيا 2023 .

ويظهر أمير قطر السابق في الصورة المتداولة، وهو يشاهد خطاب أبو عبيدة عبر لابتوب، أثناء تواجده في مدرجات استاد المدينة التعليمية أثناء مبارة فلسطين وإيران في كأس آسيا 2023، التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة.

خطاب أبو عبيدة بعد 100 من الحرب على غزة

وكان الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة، قال في خطاب جاء لمناسبة مرور 100 يوم على معركة طوفان الأقصى، إنّ الكتائب استهدفت وأخرجت 1000 آلية عسكرية إسرائيلية خلال 100 يوم من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وكلمة أبو عبيدة هذه، هي الأولى بالصوت والصورة منذ 23 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، التي سبقت سريان الهدنة الإنسانية المؤقتة التي استمرت أسبوعاً.

وأشار إلى أن “جلّ ما استهدفنا به العدو من ذخائر وأسلحة من الصناعة العسكرية لكتائب القسام”.

وأكد الناطق أن معركة طوفان الأقصى هي معركة الوطن الفلسطيني يقاتل فيها الشعب والمقاومة في خندق واحد.

وأثنى على “إبداع مقاتلي القسام رغم الفارق الهائل بميزان القوى، ورغم ما يرتكبه من جرائم إبادة ومجازر يندى لها الجبين”.

وشدد على أن أي حديث سوى وقف العدوان على الشعب الفلسطيني ليست له أي قيمة.

كما بين أبو عبيدة أن الاحتلال أخفق في تحقيق أهدافه، أو تحرير أي أسير لدى المقاومة. كما سخر من مزاعمه حول تدمير مقدرات المقاومة وصواريخها وشبكة أنفاقها.

أبو عبيدة: مقتل العديد من الأسرى

وقال أبو عبيدة إن مصير العديد من الأسرى الإسرائيليين صار مجهولا خلال الأسابيع الماضية. قبل أن يضيف أن العديد من الأسرى -على الأغلب- قد قُتلوا والاحتلال يتحمل مسؤولية مصيرهم.

ووجّه الناطق باسم القسام، التحية إلى المقاومة في لبنان واليمن والعراق.

وقال إنّ المقاومة في غزة وصلتها رسائل من هذه الجهات بتوسيع عملياتها في قادم الأيام مع استمرار العدوان على غزة.

وتطرق أبو عبيدة إلى الجرائم الإسرائيلية خلال الحرب، إذ قال إنه من واجب المقاومة أن تحيط ملياري مسلم في العالم علما بأن الاحتلال دمّر معظم مساجد قطاع غزة.

والأحد، دخلت الحرب الإسرائيلية على غزة يومها الـ100 توالياً.

وقالت وزارة الصحة في غزة إن قوات الاحتلال ارتكبت 11 مجزرة راح ضحيتها 125 شهيدا خلال الساعات الـ24 الماضية.

كما أعلنت ارتفاع عدد ضحايا العدوان إلى 23 ألفا و968 شهيدا، علاوة على 60 ألفا و582 جريحا.