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موقع عبري يفضح ما فعلته السعودية في الغارات الأمريكية البريطانية على اليمن

بقلم
طائرات أمريكية وبريطانية تقصف اليمن

وطن – دعَّمت المملكة العربية السعودية، الغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة وبريطانيا على اليمن، كما كشفت تقارير إسرائيلية.

وقال موقع “0404” العبري، إن السعودية فتحت المجال الجوي للطائرات الأمريكية والبريطانية خلال شن هجماتها على اليمن.

وأضاف الموقع، أن دولة الإمارات العربية المتحدة وضعت منشآتها العسكرية وأنظمة الدفاع الجوي في حالة تأهب قصوى.

وفي وقت سابق، حذرت جماعة أنصار الله “الحوثيين”، الدول التي قد تفتح مجالها الجوي أمام الدول التي تشن غارات على اليمن بأنها تكون مشاركة في الحرب على اليمن

غارات أمريكية بريطانية

وشنَّت الولايات المتحدة وبريطانيا، ضربات جوية ضد أهداف لجماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن في وقت مبكر من فجر الجمعة.

وقال مسؤول أمريكي إن الضربات استهدفت مواقع رادار ومنصات مسيرات وصواريخ ومواقع رصد ساحلية.

وأضاف المسؤول الأمريكي أن العملية انتهت لكن بلاده تحتفظ بحق الرد إذا تواصلت التهديدات.

أكثر من 100 صاروخ في الغارات الأمريكية البريطانية

في السياق، قال قائد القوات الجوية الأمريكية في الشرق الأوسط براد كوبر، إنّ الضربات التي شنتها أمريكا وبريطانيا ضد مواقع للحوثيين في اليمن جاءت لتقويض قدرتهم على مواصلة هجماتهم في البحر الأحمر.

وأضاف أن الغارات استهدفت مراكز قيادة ومخازن ذخيرة وأنظمة إطلاق للحوثيين، مشيرا إلى استخدام القوات الجوية أكثر من 100 صاروخ موجه في الضربات.

ولفت إلى أن الضربات جاءت ضد 60 هدفا في 16 موقعا تابعا للحوثيين.

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