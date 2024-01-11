“خروج قادة حماس من غزة”.. مقترح قطري مزيّف روّج له الإعلام العبري والحركة ترد

وطن – يبدو أن الاحتلال الإسرائيلي يبحث عن أي مخرج آمن للحرب التي يشنها في قطاع غزة، في ظل الخسائر الضخمة التي يتكبدها على الأرض.

ولجأ الإعلام العبري، إلى التزييف والفبركة في محاولة لحفظ ماء الوجه بعد فشل الأهداف التي حدَّدها جيش الاحتلال من حربه على قطاع غزة.

فقد كشف مسؤولون إسرائيليون، عما قالوا إنه مقترح قطري جديد مكون من عدة مراحل، لإنهاء الحرب على قطاع غزة.

ونقلت القناة “13” العبرية، عن مسؤولين إسرائيليين القول إنه تم تسليم اقتراح جديد إلى إسرائيل من قطر، لإطلاق سراح جميع المختطفين (الأسرى الإسرائيليين في غزة) على عدة مراحل، معظمها سيأتي قرب نهاية الصفقة وبعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع.

وذكرت القناة أن الاقتراح يتضمن خروج قادة حماس من قطاع غزة.

في سياق متصل، نقل موقع “واللا” العبري، عن مسؤول إسرائيلي بارز، أن المقترح القطري بشأن صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين لدى حركة حماس لا يختلف كثيرا عن مقترحات سابقة، لكنه يتضمن في مرحلته الأولى تبادل أسرى، على أن ينتهي بالانسحاب الإسرئيلي من القطاع.

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وأوضح المسؤول أن كل المقترحات المقدمة بشأن الأسرى الإسرائيليين تؤدي في النهاية لإنهاء الحرب على قطاع غزة.

ولفت الموقع، إلى أن “كابينيت الحرب” يفترض أن يناقش الجهود الدولية المبذولة لإطلاق سراح الأسرى، خاصة في ظل وصول وفد إسرائيلي إلى القاهرة، لبحث الملف نفسه.

وقال إن القرار الرئيسي الذي يتعين على كابينيت الحرب اتخاذه هو مبدأ الموافقة على صفقة تبادل الأسرى، تؤدي في النهاية إلى وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب الدائرة على غزة، وكذلك الانسحاب الإسرائيلي من القطاع.

بند خروج قادة حماس من غزة

البند الأبرز والأكثر إثارة للجدل فيما تحدث عنه المسؤولون الإسرائيليون، يخص وجود حركة حماس في غزة خلال الفترة المقبلة.

وكان جيش الاحتلال قد حدد القضاء على سلطة حماس في غزة أحد أهداف الحرب على غزة.

حماس تنفي المزاعم الإسرائيلية

وردا على المزاعم الإسرائيلية، نفت حركة “حماس”، طرح مبادرة قطرية تتضمن إحدى بنودها خروج قادة الحركة من قطاع غزة.

وقال القيادي في الحركة أسامة حمدان، خلال مؤتمر صحفي الأربعاء، بالعاصمة اللبنانية بيروت: “من حيث المبدأ لا توجد مبادرة من هذا النوع”.

وأضاف: “الشعب لم يغادر أرضه، فما بالكم بالمقاومة التي تدافع عن الشعب، الحديث عن خروج المقاومة ومغادرة أرضها وهم، كما أن فكرة نزع سلاح المقاومة ساذجة ولا تنم عن إدراك لحقائق الأمور”.

واعتبر أسامة حمدان حديث الإعلام العبري عن هذه المبادرة عبارة عن “عملية تدليس وتضليل لتهدئة الشارع الغاضب، وخاصة عائلات الأسرى التي تشاهد أبناءها يقتلون على يد الاحتلال دون أن يأبه بهم (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو”.

وجدد حمدان تأكيد حركته على أنها لن “تقبل بأي مبادرة تبادل أسرى ما لم تقم على إنهاء كامل للحرب على غزة.

وتابع: “حتى اللحظة لا يوجد حديث عن أي مبادرات، ملتزمون بموقفنا وقدمنا رؤية واضحة للوسطاء وهذه الرؤية هي قاعدة أي أفكار أو مبادرات في هذا السياق”.