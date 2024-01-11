“البقرة الحلوب”.. الحوثي يهاجم السعودية ومحمد بن سلمان في أحدث ظهور

وطن – هاجم زعيم جماعة الحوثي اليمنية عبد الملك الحوثي، نظام ولي العهد محمد بن سلمان في السعودية زاعما أنه يدعم الاحتلال الإسرائيلي في حرب غزة، ووصف المملكة “بالبقرة الحلوب” للولايات المتحدة، كما وجه رسائل لشعوب مصر ودول الخليج العربي.

وقال الزعيم الحوثي في كلمة مرئية حديثة له، الخميس، إن “النظام السعودي قدم مئات مليارات الدولارات، ولهذا يقولون عنه البقرة الحلوب وهذا وسام تكريم على طريقة أمريكا” وفق وصفه.

وذكر الحوثي أن اليمن “مستمرٌ بمنع السفن الإسرائيلية من المرور في البحر الأحمر، وخليج عدن وبحر العرب” مشدداً: “لن نتردد من الوصول لأيّ مستوىً أعلى”.

“مع ما قدمه النظام السعودي من مئات مليارات الدولارات يقولون عنه البقرة الحلوب وهذا وسام تكريم على طريقة أميركا” قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي بمناسبة “جمعة رجب”#الميادين #اليمن #أنصار_الله #فلسطين pic.twitter.com/PTKhRWB3pu — قناة الميادين (@AlMayadeenNews) January 11, 2024



وأكمل عبد الملك الحوثي زعيم الجماعة المدعومة من إيران: “اليمن لن يتردد في فعل.. كل ما يستطيعه نصرةً لفلسطين، وسيواجه الاحتلال الأمريكي، وأيّ اعتداء لن يبقى من دون رد”.

ووجه الحوثي نداء لشعوب الخليج ومصر بمقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية.

أبرز تصريحات عبد الملك الحوثي حول اليمن و حرب غزة:

– إذا كانت المواجهة مباشرة فنحن مستعدون لفعل ما يلزم وسنقاتل بكل جرأة.

– الموقف اليمني في منع السفن المتجهة إلى فلسطين المحتلة من المرور هو موقفٌ فاعل وكبّد اقتصاد العدو خسائر كبيرة.

“لن نتردد في فعل كل ما نستطيع وسنواجه العدوان الأميركي وأي اعتداء أميركي لن يبقى من دون ردّ، والموقف اليمني في منع السفن المتجهة إلى فلسطين المحتلة من المرور هو موقف فاعل وكبد اقتصاد العدو خسائر كبيرة” قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي بمناسبة “جمعة رجب”… pic.twitter.com/QwvgrFSo1B — قناة الميادين (@AlMayadeenNews) January 11, 2024



– لا مشكلة بالسفن التي تمر في البحر الأحمر لأن ما يستهدف هو فقط المرتبط بإسرائيل.

– موقف الغرب مما يحصل في غزّة مخٍز وفضيحة مُتجددة.

– الشعب الفلسطيني يتحرّك بأنشطةِ التعبئة العسكرية في معظم المحافظات والملتحقين بها أصبحوا بالآلاف.

– الشعب الفلسطيني خرج على نحوٍ كبيرٍ جداً في ميدان السبعين والمحافظات وازداد تفاعله بعد الجريمة الأميركية في البحر الأحمر.

“ما يهم الأميركي الذي يورط نفسه أكثر فأكثر خدمة للصهيونية هو توريط الآخرين معه، والأميركي يبذل كل جهده مع البريطاني لتوريط دول أخرى معه في المواجهة لشعبنا اليمني العزيز” قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي بمناسبة “جمعة رجب”#الميادين#اليمن#أنصار_الله… pic.twitter.com/fPJzLxwGkp — قناة الميادين (@AlMayadeenNews) January 11, 2024



وتأتي كلمة الحوثي مع دخول شهر رجب الهجري الذي يعد مناسبة ذات قيمة دينية كبيرة لدى المسلمين في عموم الدول العربية والإسلامية.