الرئيسية » الهدهد » “البقرة الحلوب”.. الحوثي يهاجم السعودية ومحمد بن سلمان في أحدث ظهور

“البقرة الحلوب”.. الحوثي يهاجم السعودية ومحمد بن سلمان في أحدث ظهور

بقلم
زعيم جماعة الحوثي اليمنية عبد الملك الحوثي يهاجم السعودية ومحمد بن سلمان بسبب دعمها للاحتلال في حرب غزة

وطن – هاجم زعيم جماعة الحوثي اليمنية عبد الملك الحوثي، نظام ولي العهد محمد بن سلمان في السعودية زاعما أنه يدعم الاحتلال الإسرائيلي في حرب غزة، ووصف المملكة “بالبقرة الحلوب” للولايات المتحدة، كما وجه رسائل لشعوب مصر ودول الخليج العربي.

وقال الزعيم الحوثي في كلمة مرئية حديثة له، الخميس، إن “النظام السعودي قدم مئات مليارات الدولارات، ولهذا يقولون عنه البقرة الحلوب وهذا وسام تكريم على طريقة أمريكا” وفق وصفه.

وذكر الحوثي أن اليمن “مستمرٌ بمنع السفن الإسرائيلية من المرور في البحر الأحمر، وخليج عدن وبحر العرب” مشدداً: “لن نتردد من الوصول لأيّ مستوىً أعلى”.


وأكمل عبد الملك الحوثي زعيم الجماعة المدعومة من إيران: “اليمن لن يتردد في فعل.. كل ما يستطيعه نصرةً لفلسطين، وسيواجه الاحتلال الأمريكي، وأيّ اعتداء لن يبقى من دون رد”.

ووجه الحوثي نداء لشعوب الخليج ومصر بمقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية.

أبرز تصريحات عبد الملك الحوثي حول اليمن و حرب غزة:

– إذا كانت المواجهة مباشرة فنحن مستعدون لفعل ما يلزم وسنقاتل بكل جرأة.

– الموقف اليمني في منع السفن المتجهة إلى فلسطين المحتلة من المرور هو موقفٌ فاعل وكبّد اقتصاد العدو خسائر كبيرة.


– لا مشكلة بالسفن التي تمر في البحر الأحمر لأن ما يستهدف هو فقط المرتبط بإسرائيل.

– موقف الغرب مما يحصل في غزّة مخٍز وفضيحة مُتجددة.

– الشعب الفلسطيني يتحرّك بأنشطةِ التعبئة العسكرية في معظم المحافظات والملتحقين بها أصبحوا بالآلاف.

– الشعب الفلسطيني خرج على نحوٍ كبيرٍ جداً في ميدان السبعين والمحافظات وازداد تفاعله بعد الجريمة الأميركية في البحر الأحمر.


وتأتي كلمة الحوثي مع دخول شهر رجب الهجري الذي يعد مناسبة ذات قيمة دينية كبيرة لدى المسلمين في عموم الدول العربية والإسلامية.

قد يعجبك أيضاً

مجوهرات زوجة سلطان عُمان عهد البوسعيدية النادرة تلفت الأنظار في أحدث ظهور

مجوهرات زوجة سلطان عُمان النادرة تلفت الأنظار في أحدث ظهور (شاهد)

سيريل رامافوزا الرجل الذي سيذكره التاريخ بأنه انتصر لغزة حين باعها حكام العرب

سيريل رامافوزا.. من هو الرجل الذي سيذكره التاريخ بأنه انتصر لغزة حين باعها حكام العرب؟

رجوة آل سيف تلفت الأنظار بإطلالة جديدة رفقة ولي العهد الأردني

رجوة آل سيف تلفت الأنظار بإطلالة جديدة رفقة ولي العهد الأردني

المجلس الأعلى للأمن في الجزائر برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون أبدى أسفه للتصرفات العدائية المسجلة ضد الجزائر من الإمارات

هل الإمارات هي المقصودة بحديث تبون وجنرالاته في اجتماع المجلس الأعلى للأمن؟

عديلة هاشم المحامية المسلمة الممثلة لجنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل وفضحت جرائمها بغزة

مسلمة.. من هي عديلة هاشم محامية جنوب أفريقيا صاحبة المرافعة التاريخية ضد إسرائيل؟

جورجينا رودريغز في دبي

جورجينا رودريغز في دبي مع رونالدو بصور وفيديوهات مثيرة (شاهد)

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Proudly powered by Watan New

Contact us * Cookie Policy (EU) * Sitemap * تطبيقات وطن  * سياسة الاستخدام والخصوصية * من نحن / Who we are

Corrections Policy * Diversity and Inclusion * Diversity Policy for Editorial Content * Engagement, Feedback, and Transparency *

Organizational and Publishing Policies * Ownership and Funding Information * Standards of Behavior