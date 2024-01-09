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عُمان تضبط شُحنة طائرات مسيرة قادمة من الإمارات قبل عبورها لليمن (فيديو)

بقلم
عُمان تضبط شُحنة طائرات مسيرة قادمة من الإمارات

وطن – أعلنت السلطات العمانية، الثلاثاء، عن ضبطها شحنة طائرات مسيرة “درون” بمنفذ حفيت، كانت قادمة من الإمارات وفي طريقها إلى اليمن.

جاء ذلك بحسب ما أعلنته “جمارك عمان” في بيان رسمي عبر حسابها بـ”إكس” أرفقته بفيديو مصور وثق عملية ضبط هذه الطائرات التي كانت في طريقها لليمن.

وجاء في البيان الذي رصدته (وطن): “تمكنت الإدارة العامة للجمارك من ضبط شاحنة بمنفذ (حفيت) محملة بطائرات لاسلكية (الدرون) قادمة بنظام العبور من دولة الإمارات العربية المتحدة متوجهة إلى الجمهورية اليمنية.”

الشحنات كانت مخبأة بطريقة احترافية

وتابع: “حيث تمكن مفتشي الجمارك من اكتشاف الشحنات التي كانت مخبأة بطريقة احترافية في أماكن معدة خصيصاً لتهريبها في الشاحنة.”

ووفق ذات البيان فقد باشرت الجهات المعنية التحقيق في القضية وذلك لاستكمال بقية الإجراءات القانونية بحق المشتبه بهم.

ويظهر الفيديو عمليات استخراج أجزاء الطائرات المسيرة من أمكان سرية مختلفة في سيارة الشحن.

حيث يتضح استخراج رجال التفتيش بالجمارك لأجزاء الطائرات من فوق عجلات السيارة ومن أسفل المقاعد وأماكن أخرى مستترة.

جدير بالذكر أن جماعة الحوثي اليمنية سبق أن أعلنت في بيانات سابقة لها عن استهداف مواقع إسرائيلية في الأراضي المحتلة، وتنفيذ عمليات ضد السفن المتجهة لإسرائيل في البحر الأحمر عبر الطائرات المسيرة التي تمتلك الكثير منها.

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