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مواجهة عن “الجعجعة” بين محمد الحوثي ومذيعة بي بي سي تثير تفاعلا

بقلم
محمد علي الحوثي
محمد علي الحوثي

وطن – اندلعت مواجهة حامية بين عضو المجلس السياسي الأعلى لجماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن، محمد علي الحوثي، ومذيعة في هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”.

جاء ذلك بعدما وصفت ما تقوم به الجماعة اليمنية، في البحر الأحمر، لدعم غزة بأنها جعجعة بلا طحين.

المذيعة قالت خلال هذا النقاش، إن ما يجري في البحر الأحمر، لم يؤثر على الاحتلال الإسرائيلي، من أجل وقف الحرب على غزة، وهو ما يعني أنه جعجعة بلا طحين.

وردّ عليها الحوثي بالقول: “إذا لم يؤثر عليهم، إذن لماذا شكلوا تحالفا دوليا؟.. على أي أساس تستندين بمعلوماتك؟”.

وأضاف: “يوجد شلل تام للموانئ الإسرائيلية في فلسطين المحتلة، أنت التي تجعجعين بأسئلتك التي بلا ‏طحين”.

المذيعة تساءلت عن علاقة الحوثيين بما يجري، وهم يبعدون أميالا عما يحدث في قطاع غزة.

فردّ الحوثي عليها بالقول: “يعني بايدن ونتنياهو يسكنون في شقة واحدة؟ والرئيس الفرنسي يسكن في نفس الطابق؟ ورئيس الوزراء يسكن في نفس العمارة ؟ أم إن بينهم وبين إسرائيل آلاف الأميال؟”.

كما سخر الحوثي من حديث المذيعة عن أن شبكة “بي بي سي” محايدة، في تناولها لما يجري، قائلا: “أنتم حياديون؟ أنت لو تنحازي للقضية الفلسطينية تفقدين وظيفتك فورا”.

تفاعل واسع

أثارت هذه المناقشة الحامية، تفاعلا واسعا بين النشطاء على منصات التواصل الاجتماعي.

فقال “فضل المتوكل”: “الأستاذ محمد علي الحوثي يرد على أسئلة مذيعة “بي بي سي”؟؟ أنتِ التي تجعجين بلا طحين بأسئلتك، وهل نتنياهو وبايدن يسكنان في شقة واحدة”؟!… قصف عنيف”.

وكتب أحمد الحيفي: “محمد على الحوثي لـ قناة بي بي سي يفند ما هو الفرق بين الحق والباطل؟.. هذه نعمة عظيمة عندما تكون مع الله وفي معية الله لا أحد في العالم يستطيع أسكاتك أو إخضاعك إما بالسلاح أو الكلام الموجه الكاذب والتقليل من عملك وقدراتك التي هي عند الله عظيمة بعظمة موقفك وثباتك على الحق”.

وسخر مصطفى الخطيب قائلا: بي بي سي البريطانية بعد مقابلة ابواحمد الحوثي: سلام الله على باسم يوسف”.

هجمات حوثية في البحر الأحمر

ويطلق الحوثيون، موجة تلو الأخرى، من المُسيرات والصواريخ على سفن إسرائيل التجارية أو المتوجهة إليها، منذ 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، احتجاجا على الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ 3 أشهر على قطاع غزة.

وتسببت هجمات الحوثيين في تعطيل حركة الشحن الدولي، ودفع بعض الشركات إلى تعليق عمليات العبور من البحر الأحمر، واستبدالها برحلة أطول وأكثر كلفة حول أفريقيا.

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