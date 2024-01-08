من أرشيف الجزيرة.. لقطات عفوية لتامر المسحال مع وائل الدحدوح وابنيه الشهيدين

وائل الدحدوح وأبنائه على شاطئ غزة

وطن – نشر المذيع في قناة الجزيرة، تامر المسحال مقطع فيديو من أرشيف قناة الجزيرة الوثائقية لمقابلة كان قد أجراها مع أسرة مراسل الجزيرة وائل الدحدوح.

وأظهر الفيديو، لحظات عفوية للمسحال مع الدحدوح وأبنائه على أحد الشواطئ.

وظهر في المقطع، الشهيدان حمزة ومحمود وائل الدحدوح اللذين استشهدا خلال الحرب الإسرائيلية الراهنة على قطاع غزة.

وقال المسحال معلقا على الفيديو: “رحمك الله يا حمزة ومحمود وربط الله على قلبك أبو حمزة .. ماذا عسانا أن نقول سوى حسبنا الله ونعم الوكيل وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

استشهاد حمزة وائل الدحدوح ومصطفى ثريا

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قد قصفت سيارة تقل مجموعة من الصحفيين، من بينهم حمزة الدحدوح ومصطفى ثريا في خان يونس، خلال عملهم ضمن طاقم الجزيرة في تلك المنطقة التي نزح إليها مدنيون جراء القصف الإسرائيلي على مناطق عدة في القطاع.

وتسبب القصف الإسرائيلي في استشهاد حمزة وزميله مصطفى.

وباستشهاد حمزة ومصطفى ثريا يرتفع عدد الشهداء الصحفيين إلى 109 منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

الجزيرة تدين الجريمة الإسرائيلية

وكانت شبكة الجزيرة قد أدانت اغتيال الزميلين الصحفيَين حمزة الدحدوح نجل مراسل الجزيرة وائل الدحدوح، ومصطفى ثريا، وإصابة الصحفي حازم رجب إصابة بالغة في قصف إسرائيلي شمال رفح جنوبي قطاع غزة.

وقالت شبكة الجزيرة، في بيان، إن اغتيال الزميلين مصطفى وحمزة اللذين كانا في طريقهما لتأدية عملهما في القطاع، يؤكد من جديد ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الفورية واللازمة بحق قوات الاحتلال لضمان عدم الإفلات من العقاب.

وأضافت أن قوات الاحتلال عمدت إلى استهداف الزميل وائل الدحدوح وعائلته بشكل ممنهج، حيث استهدفت عائلته واستشهدت زوجته وابنه وابنته وحفيده في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، كما تم استهداف وائل وزميله المصور الشهيد سامر أبو دقة في ديسمبر/كانون الأول 2023.

وأشارت إلى أن اغتيال نجله حمزة في يناير/كانون الثاني 2024، ليؤكد بما لا يدع مجالا للشك، تصميم القوات الإسرائيلية على الاستمرار في هذه الاعتداءات الغاشمة ضد الصحفيين وعائلاتهم بهدف ثنيهم عن أداء مهمتهم، وبما ينتهك مبادئ حرية الصحافة ويقوّض الحق في الحياة.