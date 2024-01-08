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أسير إسرائيلي يؤكد قصف الاحتلال لمكان احتجازه: “لاتقولوا لعائلتي أنكم فعلتم كل شيء لإنقاذي”

بقلم
سرايا القدس تنشر فيديو للأسير الإسرائيلي "إليعاد كتسير" يؤكد قصف الاحتلال لمكان احتجازه
الأسير الإسرائيلي

وطن – نشرت “سرايا القدس” الذراع العسكري لحركة لجهاد الإسلامي الإثنين 8 يناير/كانون الثاني 2024، مقطع فيديو لمحتجز إسرائيلي لديها في قطاع غزة، يدعى “إليعاد كتسير”، وهو يرسل نداء استغاثة إلى حكومة الاحتلال من أجل إطلاق سراحه.

وتم أسر الإسرائيلي البالغ من العمر 47 عاماً كرهينة من مستوطنة “نير عوز” في 7 أكتوبر/تشرين الأول. كما تم احتجاز والدته حنا كرهينة، وتم إطلاق سراحها في نوفمبر/تشرين الثاني.

وظهر كتسير في مقطع الفيديو الأخير، وهو يدعو الحكومة الإسرائيلية إلى بذل المزيد من الجهد من أجل إطلاق سراحه.

وقال الأسير باللغة العبرية إنه “ما زال على قيد الحياة بمعجزة” بعد أن كاد أن يفقد حياته بسبب القصف الهمجي الإسرائيلي على القطاع”.

وأضاف أنه موجود في غزة اليوم– 5 كانون الثاني 2024 – تاريخ تسجيل الفيديو وهو اليوم الـ 91 للحرب الإسرائيلية الوحشية ضد قطاع غزة.

وتابع أنه بحوزة الجهاد الإسلامي في غزة مضيفاً أنه سمع اليوم عبر الراديو خبر مقتل أعز أصدقائه “تامير هدار” الذي لقي مصرعه في السابع من أكتوبر الماضي.

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وخاطب الأسير رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي قائلاً: “بيبي نتنياهو ندائي لك ولكل أعضاء الكنيست تركتموني في الأسر وتركتموني أواجه مصير الموت للمرة الأولى في السابع من أكتوبر وأكمل : “الآن تريدون أن تتركوني للمرة الثانية لثلاثة أشهر هنا في غزة”.

وروى أنه رأى قريبه وهو يموت وهو هنا على قيد الحياة بمعجزة-حسب قوله-

وخاطب كتسير الحكومة الإسرائيلية بنبرة تكذيب: “لا تقولوا لعائلتي أنكم فعلتم كل شيء من أجل استعادتي”.

وأكد الأسير: “كل يوم أنا فيه حي أشبه بالمعجزة- في إشارة إلى وفاة العديد من الأسرى الإسرائيليين جراء قصف الطيران الذي نفذه جيش الإحتلال”.

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وأكمل: “أعيدوني إلى البيت أتركوا كل الهراء والقصص ولا تنسونا ولا تتركونا هنا… نحن نموت هنا كل يوم وفي كل يوم تستمر فيه الحرب يموت المزيد من الجنود أوقفوا الحرب وأعيدوا الأسرى إلى عائلاتهم بسلام.”

ودعا الأسير الإسرائيلي إليعاد كتسير حكومة الاحتلال إلى إبرام صفقة تبادل اسرى مع حركة حماس وإعادتهم إلى عائلاتهم.

ويقدر وجود حوالي “137 رهينة ما زالوا محتجزين في قطاع غزة”، وفق تقارير إعلامية متطابقة، وتصريحات مسؤولين إسرائيليين.

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