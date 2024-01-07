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دعوة وجهها عمرو أديب لوائل الدحدوح بعد استشهاد نجله حمزة تثير غضبا

بقلم
دعوة وجهها عمرو أديب لوائل الدحدوح بعد استشهاد نجله حمزة تثير غضبا
وائل الدحدوح

وطن – هاجم نشطاء بمواقع التواصل الإعلامي المصري ـ الحاصل على الجنسية السعودية مؤخرا ـ عمرو أديب، بعد دعوته لصحفي الجزيرة وائل الدحدوح لمغادرة غزة جراء استشهاد ابنه حمزة وقبله عدد من أفراد أسرته جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم على القطاع المحاصر.

وطلب عمرو أديب في تعليقه على نبأ استشهاد حمزة الدحدوح، من جمهوره في غزة إقناع الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح بمغادرة غزة قائلاً “إن ما عاناه من ألم يكفيه بقية حياته وليأخذ ما بقي من أفراد أسرته معه”.

رسالة عمرو أديب لوائل الدحدوح تعرضه لهجوم حاد

وكتب أديب عن ذلك عبر حسابه الرسمي بمنصة إكس مغرداً: “ما هذا العذاب؟.. كيف لإنسان مثل الدحدوح أن يتحمل كل هذا الألم.”


وتابع:”أرجوكم أقنعوه بالخروج والرحيل فقد أخذ نصيبه المؤلم الذي يكفي أجيال وليأخذ معه ما تبقى من عائلته.”

وشارك عمرو أديب مع تغريدته مقطعاً مصوراً من “الجزيرة” يظهر لحظة وداع وائل الدحدوح لنجله حمزة، الذي استشهد بقصف إسرائيلي استهدف صحفيين غرب خان يونس داخل قطاع غزة.

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باحث فلسطيني يهاجم عمرو أديب

ورد الأكاديمي والباحث الفلسطيني براء نزار ريان، على عمرو أديب مغرداً بكلمات ـ ذكر الرواد أنها قليلة لكنها معبرة ومعناها كبير ـ وجاء فيها تساؤل كتب فيه: “من يفهم العبد منطق الأحرار؟”.

الباحث الفلسطيني براء نزار ريان يعلق على تغريدة عمرو أديب
الباحث الفلسطيني براء نزار ريان يعلق على تغريدة عمرو أديب

وعلق المتابع صلاح على دعوة أديب لوائل الدحدوح لمغادرة غزة واصفاً حال سكانها ومعاناتهم من الاحتلال بتغريدة تساءل فيها: “و إن خرج وائل الدحدوح من أرضه و نجى بنفسه و من تبقى من عائلته و فر من هذا الألم و العذاب و الموت اليومي.. فمن ينجي٢ مليون من أهل غزه من هذا الجحيم الكوني المذاع على الهواء مباشرة؟”.

حساب باسم "صلاح" يعلق على تغريدة عمرو أديب
حساب باسم “صلاح” يعلق على تغريدة عمرو أديب

وأضاف: “الله يصبركم أخي وائل و كل الشعب الفلسطيني و حسبنا و حسبكم الله هو نعم المولى و نعم النصير”.

حساب باسم "شهاب" يعلق على تغريدة عمرو أديب
حساب باسم “شهاب” يعلق على تغريدة عمرو أديب

وكتب حساب يحمل اسم الشهاب معلقاً: “هو رمز للبطولة والصبر وحسن تقبل أمر الله .. هو ليس عبدا مستأجر هو حر ثابت لا يسلم الراية .. أما عمرو اديب هو رمز للعمالة وبيع الوهم فوضنا أمرنا لله فيه”.

حساب باسم "أحمد المسلماني" يعلق على تغريدة عمرو أديب
حساب باسم “أحمد المسلماني” يعلق على تغريدة عمرو أديب

ورأى أحمد المسلماني أن عمرو أديب يشمت بالدحدوح داعياً إياه للكف عن ذلك مستدلاً بحديث الرسول الكريم: “لا تظهر الشماتة بأخيك … فيعافيه الله ويبتليك”.

استشهاد حمزة الدحدوح ومصطفي ثريا

واستشهد حمزة الدحدوح برفقة الصحفي مصطفى ثريا، بقصف طائرة استطلاع إسرائيلية لمركبة كانا يستقلانها في خان يونس داخل قطاع غزة.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها وائل الدحدوح لفاجعة، ففي وقت سابق استشهد عدد من أفراد أسرته بجانب إصابته أيضا في قصف آخر.

وكان الدحدوح قد سُئل عن أسوأ لحظات مرَّت عليه خلال الحرب على غزة، فقال إن اللحظات الأسوأ هي أن يصبح الصحفي هو الخبر بدلا من أن يبحث هو عن الخبر.

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