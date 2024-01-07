إقالة مدرب منتخب البرازيل فرناندو دينيز وهذا هو المدرب البديل

فرناندو دينيز

وطن- أفادت تقارير صحفية عن إقالة مدرب منتخب البرازيل لكرة القدم فرناندو دينيز، بسبب نتائجه الغير مرضية مع السيليساو، مع قرب تولي دوريفال جونيور مدرب فريق ساو باولو هذه المهمة.

وأكدت وكالة رويترز للأنباء الدولية، بأن المدرب فرناندو دينيز المدير الفني لمنتخب البرازيل (السيليساو)، لن يتولى هذه المهمة بعد الآن، بعد تعيينه بشكل مؤقت.

وارتبط المدرب البرازيلي فرناندو دينيز، بعقد لمدة عام مع منتخب بلاده بشكل مؤقت، حيث قاد البرازيل في 6 مباريات في تصفيات مونديال كأس العالم 2026، تعرض فيها ل3 هزائم وتعادل في مباراة وحيدة وحقق فقط انتصارين.

إقالة مدرب منتخب البرازيل دينيز

وكان المدرب المؤقت فرناندو دينيز، قد تولى تدريب منتخب البرازيل (السيليساو)، إلى جانب تدريب نادي فلومينينسي الذي توج معه مؤخراً بكأس ليبرتادوريس الموسم الماضي.

وأوضح الوكالة نقلاً عن مصادر لها بشأن إقالة المدرب فرناندو دينيز، ” رحيل المدرب دينيز يعود إلى نتائج المنتخب التي لم تكن على المستوى المتوقع”.

وعلى صعيد نتائج تصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 أمريكا الجنوبية، فقد احتل منتخب البرازيل المركز السادس من جدول الترتيب.

وأضافت، ” اتصل إدنالدو رئيس الاتحاد البرازيلي السابق، برئيس فلومينينسي ماريو بيتنكورت ليشكره على السماح للمدرب دينيز بتدريب المنتخب حين احتياجه”.

وأردفت، “الرئيس إدنالدو اتصل بدينيز نفسه، ليخبره بأنه يبحث عن مدرب جديد وأنه لن يكون ضمن الخطط بعد العثور على بديله”.

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بديل رحيل فرناندو دينيز

وجاء قرار رحيل المدرب دينيز المؤقت عن منتخب البرازيل، في إطار خطة رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم لتغيير استراتيجية الفريق لعام 2024.

وفق المصادر المطلعة، فإن المدرب دوريغال سيكون هو البديل عن رحيل المدرب المؤقت لمنتخب البرازيل فرناندو دينيز.

وكان رئيس الاتحاد البرازيلي الحالي رودريغير بعد عودته إلى منصبه، بقرار من وزير العدل البرازيلي جيلمار مينديز، عقب إقالته في مطلع ديسمبر الماضي بقرار من محكمة العدل في ريو دي جانيرو، على ضوء قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) وتهديد البرازيل بالعقوبة بشأن قرار المحكمة.

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