“أخشى أن تخسر الدنيا والآخرة”.. رسالة مفكر إسلامي شهير لأردوغان عن غزة تلقى تفاعلا

رجب طيب أردوغان

وطن – دعا المفكر الإسلامي المصري المعروف الدكتور محمد عباس، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لإنقاذ غزة من التجويع وتحمل تركيا مسؤولياتها تجاه ما يجري من حرب وحشية وحصار خانق، قائلاً إنه “لو كان مكانه لأعلن الحرب على الاحتلال الإسرائيلي مهما كانت العواقب”.

وكتب الدكتور محمد عباس في مقال له على منصته في” بلوجر” إن أردوغان “هو الوحيد المسؤول عن إطعام أهل غزة كمسؤولية الأب عن إطعام أبنائه”، داعياً إياه لفعل ما يستطيعه من قطع للعلاقات واتخاذ موقف جماعي مع الدول الإسلامية غير العربية.

وحذر المفكر الإسلامي المصري من أن مستقبل أردوغان ومستقبل تركيا “مرتبط بما فعله وما سيفعله لأجل غزة وإيصال الخبز لأهلها” معلقاً: “أخشى عليك أن تخسر الدنيا والآخرة”.

وبلهجة جريئة كتب محمد عباس في مقاله الموجه لأردوغان:

– السلام عليك أيها الأجير.. أنا مسلم من عامة المسلمين الذين يرون أنك الوحيد تقريبا من حكامنا الذي يمكن أن نربط بينه وبين الإسلام ونحاسبه به وعليه.

– أنا ومعي الأمة نحاسبك حساباً قد يكون عسيراً لكنه أهون بكثير من حساب يوم القيامة.

– أكتب لك بل أصرخ فيك.. أطلق الصرخة التى حرصت أن أكتمها طوال الأسابيع الماضية في قلب يتمزق وينزف كتمتها عزة نفس وكبرياء مسلم.

– يا أردوغان، أيها الأجير، أهلنا في غزة جوعى، ولقد وصل بهم الأمر كما سمعت من أحدهم أنهم يأكلون الحشائش والبرسيم بعد ان امتنع الطعام.

محمد عباس لأردوغان: “لو كنت مكانك لأعلنت الحرب”

ومن أبرز ما كبته الدكتور محمد عباس ضمن مقاله على منصة بلوجر:

– أيها الأجير: أنا لو كنت مكانك لأعلنت الحرب مهما كانت عواقبها، أنت أيها الأجير الوحيد مسئول عن إطعام أهل غزة مسؤولية الأب عن إطعام أبنائه.

– إن كنت لا تستطيع افعل ما تستطيعه، اقطع العلاقات، أوقف البترول والتجارة، ادع أيها الخليفة المفترض إلى مؤتمر في عاصمة الخلافة،مؤتمر للدول الاسلامية غير العربية التي تودع منها،

– “ادع باكستان وأفغانستان وماليزيا وأندونيسيا و و و و، ادعهم وخذوا موقفاً جماعياً”.

أليس عاراً أن غزة وحدها تزلزل كيان إسرائيل وأنتم جميعا يا حكام وطواغيت المسلمين، غير قادرين على إيصال رغيف خبز إلى أهلنا في غزة، فياله من عار.

أيها الأجير: إن مستقبل تركيا ومستقبلك شخصيا وحبك مرتبط بموقفك الآن من غزة.

– نصرخ فيك ليس رجاء ولا توسلا، وإنما أمر من الأمة يقبع خلفه رصيد كبير من الحب والأمل الذي يكاد يخبو.

– أيها الأجير: انا مواطن من عامة المسلمين كسروا قلمه وأغلقوا صحيفته لذلك أطالبك بالتدخل على الميديا، فإن لم تفعل، فإنني أخشى عليك أن تخسر الدنيا والآخرة والسلام.

وقالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، الأحد، إن “ملاجئنا في قطاع غزة مكتظة للغاية، ولم يعد بإمكاننا استيعاب المزيد، والكثير من النازحين ينامون بالعراء”.

وجاء ذلك في مقابلة أجرتها قناة “أي بي سي نيوز” الأميركية مع جولييت توما، مديرة الإعلام والتواصل بالوكالة الأممية، ونشرت الأخيرة فحواها على منصة “إكس”.

“Our own shelters in the area are massively overcrowded, we cannot take more people anymore”@JulietteTouma tells @ABC Rafah in📍#Gaza doesn’t have civilian infrastructure to support such a huge influx of displaced people, many now sleeping on streets.https://t.co/eWOfxfCcnp

— UNRWA (@UNRWA) January 7, 2024