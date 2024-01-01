كاريمان حمزة غُسِّلت بماء زمزم وهذه وصيتها.. وفاة أول مذيعة محجبة بالتلفزيون المصري

وطن – نعت الأوساط الإعلامية في مصر والعالم العربي المذيعة “كاريمان حمزة” أول مذيعة محجبة في التلفزيون المصري التي توفيت مساء، الأحد 31 ديسمبر 2023، عن عمر ناهز الـ82 عاما بعد صراع مع المرض.

وتعد كاريمان حمزة أول مذيعة للبرامج الدينية ورائدة من رواد الإعلام الديني في العالم العربي. ساهمت في آلاف الحلقات الدينية الهادفة، ووالدها هو الدكتور عبد اللطيف حمزة أستاذ الصحافة بكلية الإعلام. عملت في البرامج الدينية بالتليفزيون منذ عام 1970 وحتى 1999.

رحم الله الإعلامية المصرية كاريمان حمزة، الإعلامية الوحيدة المحجبة التي كانت تظهر في عصر مبارك، حيث كان التليفزيون محرما على المحجبات تماما! وقبل عشرين سنة تقريبا قرأت مذكراتها “لله يا زمري” فإذا هي تحكي عجائب وغرائب وطرائف عن معاناتها مع الإعلام المصري.. ذكرت أنها اقترحت على… — محمد إلهامي (@melhamy) January 1, 2024

تاريخ كاريمان حمزة

بدأت عملها بتقديم برنامج للأطفال بعنوان «قرآن ربي».

وقدمت أكثر من 1500 حلقة تلفزيونية على مدار تاريخها الطويل مع مختلف علماء الدين الإسلامي ومنهم الشيخ يوسف القرضاوي، والشيخ محمد الغزالي والشيخ محمد متولي الشعراوي، فضلا عن تأليفها لكتب عديدة منها: لله يازمري – نيجار والغابة – سيد الخلق.

كما قدمت العديد من البرامج مثل: الرضا والنور – بالحق أنزلناه وبالحق نزل – كلمة طيبة. عملت في قناة اقرأ التلفزيونية وقدمت تفسيرا للقران للشباب تحت عنوان «الواضح في تفسير القرآن للشبيبة».

قبل قليل … رحلت عن عالمنا الإعلامية الكبيرة كاريمان حمزة بعد صراع مع المرض ، اللهم اغفر لها و ارحمها واسكنها أعلى درجات الجنة … اللهم امين pic.twitter.com/zb4wB4corz — LAMAR🦋لمار 🦋💕 (@LAMAR49288701) December 31, 2023

ومن خلال برامج كاريمان حمزة عرف العالم الإسلامي، علماء ودعاة الإسلام مثل الإمام الغزالي والشيخ محمد متولي الشعراوي والدكتور عبد المجيد الزنداني، ود.الصواف، ود.حسين القزاز رئيس رابطة العالم الإسلامي وياسين رشدي.

غُسلت بماء زمزم وهذه وصيتها

وظهرت ابنة كاريمان حمزة أثناء تشييع جثمان والدتها وهى تنهار من البكاء، وكشفت عن وصاياها لها، قائلة في تصريحات صحفية: “هى من علمتني الصبر، والصلاة، أمي كانت صبورة، وعلمتني أيضًا أن أتعلق بالله سبحانه وتعالى، وأن أتقبل الموت، وأن لقاء الرحمن هو أحسن لقاء، ولا يوجد به زعل أو حزن”.

إذاعات وتليفزيونات التعاون الإسلامي ينعي الإعلامية القديرة الراحلة كاريمان حمزة pic.twitter.com/FGRD9PBDar — اتحاد اذاعات وتليفزيونات دول منظمةالتعاون الإسلامي (@osbu_org) January 1, 2024

وتابعت ابنة كاريمانحمزة: “أنا شهدت غسلها النهارده وأحسبها من الصالحات، أوصتني بأن أكون كريمة مع الناس، وأن أقدم الصادقات باستمرار، وربنا أكرمني أن أغسلها بماء زمزم”.

أناقة وحشمة

ولم تكتف “كاريمان حمزة” بتقديم البرامج الدينية المميزة، بل كتبت موسوعة «أناقة وحشمة» التي تعرض بعض ملابس المحجبات الأنيقة فأعطت الصورة المطلوبة لزي المحجبات.

وفى آواخر عهد كاريمان حمزة، صدر قرار من التليفزيون بألا تسجل إلا مع شيخ الأزهر أو المفتى أو الدكتور أحمد شلبى مما جعلها تترك التليفزيون، وتذهب إلى قناة اقرأ وتسجل فيها قرابة 130 حلقة لتنضم إلى أكثر من 1500 حلقة سجلتها في التليفزيون المصري.

أول مذيعة مصرية قدرت تطلع بالحجاب 🥺.. الستات تنعى الإعلامية الكبيرة كاريمان حمزة 🥲#الستات #النهار pic.twitter.com/yub66xAdwt — Al Nahar TV (@AlNahar_TV) January 1, 2024

مرض أبعدها عن الظهور الإعلامي

وابتعدت كريمان حمزة فترة طويلة عن الظهور الإعلامي، بسبب المرض، وشعورها بأنها قدمت الكثير للإعلام المصري على مدار سنوات متتالية، بين برامج وحلقات عبر التليفزيون المصري وشاشة قناة اقرأ، وأسست قاعدة جماهيرية حفظت مكانتها في قلوبهم من السبعينيات وحتى وفاتها، أمس الأحد.

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السادات طلب منها الدعاء

ومن مواقف الإعلامية الراحلة المميزة أنها أرسلت رسالة للرئيس السادات وهو فى طريقه لتل أبيب من أجل عقد اتفاق السلام وتنص على ” سيدى الرئيس .. احذر أنت ذاهب إلى مكان لم يقدر الرسول على التصدى لحيلهم..المخلصة أبدا… كريمان حمزة.”

فأرسل لها الرئيس السادات برقية تتضمن “شكراً على مشاعرك الصادقة، ادعو لنا الله”.

وشيع جثمان كاريمان حمزة إلى مثواها الأخير من مسجد السيدة نفيسة، الاثنين، بحضور الأهل والأصدقاء.